Maxamation lance RM Flight Management : l'optimisation du chiffre d'affaires par des experts, sans problème de recrutement

SYDNEY, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- Maxamation, l'un des principaux fournisseurs de technologie de gestion du chiffre d'affaires des compagnies aériennes, a lancé RM Flight Management, un nouveau service entièrement géré qui propose aux compagnies aériennes une optimisation experte de leur chiffre d'affaires sans qu'il soit nécessaire d'embaucher, de former ou de conserver du personnel spécialisé en la matière.

Gestion du chiffre d'affaires clé en main

La gestion du chiffre d'affaires des compagnies aériennes permet une augmentation moyenne de 7 % des recettes générées par les passagers, avec des gains potentiels allant jusqu'à 16 %. Pourtant, de nombreuses compagnies aériennes manquent du personnel ou des compétences nécessaires pour en bénéficier, en particulier sur les marchés où les professionnels de la gestion du chiffre d'affaires sont difficiles à trouver.

RM Flight Management résout ce problème. Ce nouveau service associe les compétences de Maxamation à son logiciel Aviator, qui a fait ses preuves et est plébiscité par plus de 60 compagnies aériennes dans le monde. Les analystes de Maxamation spécialisés en gestion du chiffre d'affaires gèrent directement la liste des vols et mettent en œuvre les décisions stratégiques et de tarification grâce à l'automatisation assurée par Aviator, qui se connecte au système de réservation en direct de la compagnie aérienne et réagit aux conditions du marché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Fonctionnement

Plus de recettes pour chaque vol — Les analystes expérimentés en gestion du chiffre d'affaires de Maxamation vérifient chaque paramètre des réservations de vol, et l'automatisation aligne en permanence la disponibilité sur la demande.

— Les analystes expérimentés en gestion du chiffre d'affaires de Maxamation vérifient chaque paramètre des réservations de vol, et l'automatisation aligne en permanence la disponibilité sur la demande. Collaboration avec des experts — Maxamation travaille avec les responsables commerciaux des compagnies aériennes et leur fournit des commentaires d'experts qui les aident à prendre des décisions plus judicieuses grâce aux rapports Aviator Insights.

— Maxamation travaille avec les responsables commerciaux des compagnies aériennes et leur fournit des commentaires d'experts qui les aident à prendre des décisions plus judicieuses grâce aux rapports Aviator Insights. Gestion souple des ressources — Le service s'adapte aux exigences de capacité pour garantir une optimisation continue, quelles que soient les contraintes en matière de personnel.

Commentaire de la directrice générale

« Nous n'avions pas encore mesuré à quel point de nombreuses compagnies aériennes étaient confrontées à une pénurie d'analystes en gestion du chiffre d'affaires, à court ou à long terme. Les compagnies aériennes savent qu'elles perdent de l'argent si elles n'y remédient pas, et notre équipe chevronnée de gestion du chiffre d'affaires les aide à résoudre ce problème. »

Szin-Yi Leong, directrice générale de Maxamation

Ce que disent les clients

« Maxamation a fourni un ensemble de services en apportant toutes les compétences dont nous avions besoin. Son service RM Flight Management a assuré la continuité de nos opérations de gestion du chiffre d'affaires, et le déploiement s'est fait de manière très fluide. »

Francine Mukeshimana, directrice de la stratégie et de la performance chez AFRIJET

« Le service RM Flight Management de Maxamation combine Aviator et compétences pratiques pour nous permettre de réaliser les améliorations souhaitées. Notre collaboration a été un succès. »

Krista van Zyl, directrice commerciale chez Proflight Zambia

Un retour sur investissement prouvé

Le système Aviator RM, qui met à la disposition des compagnies aériennes un moyen rapide et peu risqué d'optimiser les recettes générées par chaque vol, offre généralement un retour sur investissement élevé.

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