Miami International Holdings تُحدد موعد إعلان أرباح الربع الرابع لعام 2025 ومؤتمرها الهاتفي

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 10 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة .Miami International Holdings, Inc (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX)، وهي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول المتعددة، أنها ستُصدر نتائجها المالية للربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وذلك بعد إغلاق التداول في السوق يوم الأربعاء، 25 فبراير 2026. سيبدأ المؤتمر الهاتفي الذي يتضمن ملاحظات من الإدارة العليا للشركة في تمام الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (ET).

يمكن للمشاركين الانضمام إلى المؤتمر عبر الرقم (وللمكالمات الدولية: ). سيتوفر عرض الشرائح في قسم "الفعاليات والعروض التقديمية" على موقع MIAX الإلكتروني على الرابط https://ir.miaxglobal.com/بعد إصدار بيان الأرباح. سيكون المؤتمر الهاتفي متاحًا أيضًا عبر البث عبر الإنترنت في قسم "الفعاليات والعروض التقديمية" على موقع MIAX الإلكتروني أو عن طريق النقر على رابط البث هنا.866-652-5200412-317-6060

.Miami International Holdings, Inc (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX) هي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. تدير شركة ®MIAX ثمان بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك شركة MIAX أيضًا شركة Dorman Trading، وهي شركة وساطة عمومية متكاملة الخدمات للعقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: www.miaxglobal.com.

إخلاء مسؤولية وملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مُخَطط لها" و"سوف" أو "ينبغي" و"يتوقع" و"مسودة" و"في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة". نحذركم من أن هذه البيانات تستند إلى التوقعات الحالية للإدارة وتخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة .Miami International Holdings, Inc (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

