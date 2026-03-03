Miami International Holdingsتعلن نتائجها المالية للربع الرابع ولعام 2025 بالكامل

لإيرادات الصافية للربع الرابع: 124.5 مليون دولار (+52% على أساس سنوي ((YoY) ، ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا :(GAAP) 0.27 دولار

المعدلة للربع الرابع (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء): 62.2 مليون دولار (+112% على أساس سنوي ((YoY) ، ربحية السهم المخففة المعدلة: 0.52 دولار

الإيرادات الصافية لعام 2025: 430.5 مليون دولار (+56% على أساس سنوي ((YoY) ، ربحية السهم المخففة وفق :GAAP 1.00) دولار)

EBITDA المعدلة لعام 2025 (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء): 199.1 مليون دولار (+143% على أساس سنوي ((YoY) ، ربحية السهم المخففة المعدلة: 1.82 دولار

تعلن توجيهات النفقات التشغيلية المعدلة لعام 2026

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 3 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Miami International Holdings, Inc. (MIAX) (NYSE: MIAX)، وهي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات أصول متعددة، اليوم نتائجها للربع الرابع ولعام 2025 بالكامل.

قال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIAX: "أنهينا عامًا مفصليًا بربعٍ جديد استثنائي من التقدم. وإلى جانب نتائجنا المالية القوية وأحجام التداول القياسية، شهد عام 2025 عددًا من الإنجازات الاستراتيجية التحولية، شملت اكتتابنا العام الأولي الناجح (IPO) والطرح الثانوي، والإعلان عن بيعنا الاستراتيجي لـ90% من MIAXdx، وإطلاق قاعة تداول عقود الخيارات MIAX Sapphire في ميامي، وإطلاق منصة التداول MIAX Futures Onyx، واستكمال استحواذنا على البورصة الدولية للأوراق المالية (TISE)."

وأضاف: "لقد بنينا أساسًا قويًا لاغتنام فرص النمو الهيكلي طويلة الأجل. وبالنظر إلى المستقبل، سنستفيد من ميزتنا التكنولوجية، ومجموعة تراخيصنا التنظيمية عبر ولايات قضائية متعددة، ومجموعة منتجاتنا المتنوعة والمتنامية، والأهم من ذلك علاقاتنا الراسخة مع عملائنا، لدفع النمو المتواصل."

أبرز نتائج الربع الرابع من عام 2025

جميع الأرقام مقارنة بالربع الرابع من عام 2024 ما لم يُذكر خلاف ذلك.

نمت الإيرادات الصافية، المُعرّفة بأنها الإيرادات مطروحًا منها تكلفة الإيرادات، بنسبة 52% لتصل إلى 124.5 مليون دولار، مقارنة بـ81.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وجاءت الزيادة مدفوعةً أساسًا بالأداء القوي لأعمال عقود الخيارات، بما في ذلك ارتفاع أحجام التداول على مستوى القطاع، والأثر السنوي الكامل لإطلاق بورصة عقود الخيارات MIAX Sapphire ® الإلكترونية.

بلغت النفقات التشغيلية الإجمالية 81.8 مليون دولار، مقارنة بـ74.5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وتعزى الزيادة أساسًا إلى الاستثمارات المخطط لها في عدد الموظفين والتكنولوجيا لدعم مبادرات النمو، وزيادة مصاريف الإهلاك والإطفاء المرتبطة بإطلاق بورصة MIAX Sapphire الإلكترونية وبورصة قاعة التداول التابعة لها، إضافة إلى إطلاق منصة التداول MIAX Futures Onyx .

بلغ الدخل التشغيلي 42.7 مليون دولار، مقارنة بـ7.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

بلغ صافي الدخل وفق GAAP 29.9 مليون دولار، مقارنة بـ2.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

ارتفعت الأرباح المعدلة إلى ما يقرب من ثلاثة أمثالها لتصل إلى 57.1 مليون دولار، مقارنة بـ19.6 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

تضاعفت EBITDA المعدلة أكثر من الضعف لتصل إلى 62.2 مليون دولار، مقارنة بـ29.3 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعةً أساسًا بالنمو القوي في الإيرادات الصافية.

ارتفع هامش EBITDA المعدلة إلى 50% مقارنة بـ36% في الفترة نفسها من العام السابق.

مُستجدات الأعمال

إتمام الطرح العام الثانوي لـ7.8 مليون سهم من الأسهم العادية بسعر 41.00 دولارًا للسهم في الربع الرابع من عام 2025، وكان الطرح مكوّنًا بالكامل من أسهم ثانوية.

حققت بورصات خيارات MIAX متوسط حجم تداول يومي قياسيًا بلغ 11.1 مليون عقد في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها 46.5% على أساس سنوي ( YoY ).

سجلت بورصات خيارات MIAX حصة سوقية قياسية بلغت 18.2% في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها 14.5% على أساس سنوي ( YoY ).

استكمال بيع 90% من الأسهم المُصدرة والمتداولة في MIAXdx في يناير 2026 إلى مشروع مشترك أنشأته Robinhood Markets, Inc . بالشراكة مع Susquehanna International Group . واحتفظت MIAX بنسبة 10% من الأسهم المُصدرة والمتداولة في MIAXdx ، التي تُعرف الآن باسم Rothera Exchange and Clearing LLC .

إدراج مواعيد انتهاء جديدة قصيرة الأجل لعقود الخيارات يومي الاثنين والأربعاء للأسهم المؤهلة ضمن برنامج سلاسل الخيارات قصيرة الأجل.

ملخص مختار للنتائج المالية المُوجزة المُوحّدة غير المُدققة (بآلاف الدولارات، باستثناء مبالغ السهم الواحد والنِّسَب المئوية)

النتائج الموحدة للربع الرابع الربع الرابع 2025 31 ديسمبر 2025 الربع الرابع 2024 31 ديسمبر 2024 التغيير إجمالي الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات 124,501$ 81,705$ 52 % الدخل التشغيلي 42,689$ 7,158$ 496 % صافي الدخل العائد لمساهمي MIH 29,944$ 2,891$ 936 % ربحية السهم المُخفَّفة 0.27$ 0.04$

الأرباح المُعدَّلة* 57,066$ 19,565$ 192 % ربحية السهم المُخفَّفة المُعدَّلة* 0.52$ 0.26$

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) 35,041$ 12,623$ 178 % EBITDA المُعدَّلة* 62,163$ 29,338$ 112 % نسبة هامش EBITDA المُعدَّلة* 50 % 36 % 39 %

تسوية النتائج غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) مُدرجة في الجداول أدناه. انظر "المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)" أدناه.

نتائج القطاعات (بآلاف الدولارات)

إجمالي الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات (الإيرادات الصافية) حسب قطاع الأعمال الربع الرابع 2025 31 ديسمبر 2025 الربع الرابع 2024 31 ديسمبر 2024 التغيير عقود الخيارات 106,903$ 73,147$ 46 % الأسهم 6,376$ 1,846$ 245 % العقود الآجلة 4,805$ 5,565$ (14) % العقود الدولية 6,039$ 851$ 610 % القطاع المؤسسي/أخرى 378$ 296$ 28 % الإجمالي 124,501$ 81,705$ 52 %

عقود الخيارات

نمت الإيرادات الصافية بنسبة 46% لتصل إلى 106.9 مليون دولار، مقارنة بـ73.1 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. وجاء هذا النمو بشكل أساسي نتيجة ارتفاع صافي رسوم المعاملات المدعوم بزيادة حجم التداول على مستوى القطاعات، وارتفاع الحصة السوقية، وزيادة الإيراد لكل عقد ( RPC ). كما ارتفعت الرسوم غير المتعلقة بالمعاملات أساسًا بفعل الأثر السنوي الكامل لإطلاق بورصة عقود الخيارات MIAX Sapphire الإلكترونية.

ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 80% ليصل إلى 73.0 مليون دولار، مقارنة بـ40.6 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعًا أساسًا بارتفاع الإيرادات الصافية.

نمت EBITDA المعدلة بنسبة 66% لتصل إلى 82.5 مليون دولار، مقارنة بـ49.7 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

الأسهم

نمت الإيرادات الصافية بنسبة 245% لتصل إلى 6.4 مليون دولار، مقارنة بـ1.8 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. وتعزى الزيادة أساسًا إلى ارتفاع رسوم المعاملات الصافية نتيجة تحسن التسعير. وكان معدل الالتقاط في قطاع الأسهم محايدًا صافيًا خلال الربع، مقارنة بنموذج التسعير المعكوس تاريخيًا.

اقترب القطاع من تحقيق التعادل التشغيلي في الربع الرابع، مقارنة بخسارة تشغيل بلغت 6.3 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت EBITDA المعدلة 1.6 مليون دولار، مقارنة بـ(3.8) مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

العقود الآجلة

بلغت الإيرادات الصافية 4.8 مليون دولار، مقارنة بـ5.6 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. ويعود الانخفاض أساسًا إلى تراجع رسوم الإدراج، وانخفاض رسوم المعاملات نتيجة انخفاض الأحجام بسبب توقيت انتقال المشاركين إلى MIAX Futures Onyx وانخفاض تقلبات أسواق السلع، وقد عوّض ذلك جزئيًا إلغاء النفقات المرتبطة بـ CME Globex .

بلغت خسارة التشغيل 14.2 مليون دولار، مقارنة بخسارة تشغيل بلغت 11.0 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعزى التغير أساسًا إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات التشغيلية مدفوعًا بزيادة تكاليف التعويضات.

بلغت EBITDA المعدلة (10.0) مليون دولار، مقارنة بـ(6.9) مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

العقود الدولية

بلغت الإيرادات الصافية 6.0 مليون دولار، مقارنة بـ0.9 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. وتعزى الزيادة أساسًا إلى الاستحواذ على مجموعة البورصة الدولية للأوراق المالية المحدودة ( TISE ) في يونيو 2025.

بلغ الدخل التشغيلي 0.9 مليون دولار، مقارنة بخسارة تشغيل بلغت 2.8 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعزى التغير أساسًا إلى أثر استحواذ TISE .

بلغت EBITDA المعدلة 1.8 مليون دولار، مقارنة بـ(2.0) مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

رأس المال والسيولة

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، كان لدى MIAX نقد وما يعادله من نقد بقيمة 433.6 مليون دولار، وإجمالي ديون بقيمة 1.5 مليون دولار.

توجيهات عام 2026 بالكامل

للعام الكامل 2026، تتوقع الشركة ما يلي:

نفقات تشغيل معدلة، تستثني التعويضات القائمة على الأسهم، والإهلاك والإطفاء، ومصاريف التقاضي، في نطاق يتراوح بين 265 مليون دولار و275 مليون دولار.

مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم في نطاق يتراوح بين 27 مليون دولار و30 مليون دولار.

إنفاق رأسمالي، بما في ذلك رسملة البرمجيات المطورة داخليًا، في نطاق يتراوح بين 40 مليون دولار و45 مليون دولار.

مصروفات الإهلاك والإطفاء في نطاق يتراوح بين 33 مليون دولار و38 مليون دولار.

معدل الضريبة الفعّال المعدل بعد الإفراج عن مخصص تقييم الأصول الضريبية المؤجلة ( VA ) في نطاق يتراوح بين 27% و29%. وبالاستناد إلى استمرار تحسن نتائج العمليات في الولايات المتحدة، تتوقع الشركة أنه خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة ستتوافر أدلة إيجابية كافية تتيح التوصل إلى أن جزءًا كبيرًا من مخصص تقييم الأصول الضريبية المؤجلة ( VA ) قد لا يعود مطلوبًا. ويُحتسب معدل الضريبة الفعّال المعدل استنادًا إلى الأرباح المعدلة غير المحسوبة وفق GAAP (non-GAAP) ، ويستبعد المنفعة الضريبية المنفصلة الناجمة عن الإفراج المتوقع عن مخصص التقييم.

البث عبر الإنترنت والمؤتمر الهاتفي

ستستضيف MIAX بثًا عبر الإنترنت ومؤتمرًا هاتفيًا لمراجعة نتائجها المالية للربع الرابع ونتائج العام بالكامل اليوم، 25 فبراير 2026، عند الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (ET). ويمكن للمشاركين الوصول إلى المكالمة عبر الرقم 866-652-5200 (الرقم الدولي 412-317-6060) أو الوصول إلى البث عبر الإنترنت في قسم علاقات المستثمرين على موقع MIAX الإلكتروني ir.miaxglobal.com. وسيتم أرشفة تسجيل البث والعرض التقديمي المقابل ضمن قسم الأحداث والعروض التقديمية على الرابط أعلاه بعد انتهاء الحدث.

المعلومات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)

الأرباح المعدَّلة، وهي مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، تُعرف بأنها صافي الدخل (الخسارة) العائد لـ MIH بعد تعديله ليشمل ما يلي: التعويضات القائمة على الأسهم، أرباح/خسائر الاستثمارات، تكاليف التقاضي، التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون، التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع، خسارة السداد المبكر للدين، مدفوعات الطرح العام الأولي لمرة واحدة، رسوم التسوية، مصاريف انخفاض القيمة، تعديلات الضمانات، والربح/الخسارة غير المحقّقة على الأصول المشتقة، بعد احتساب الأثر الضريبي لهذه التعديلات.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) المعدَّلة، وهي مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، تُعرف بأنها صافي الدخل (الخسارة) العائد لـ MIH بعد تعديله ليشمل: مصروف الفوائد والسداد المُبكر لتكاليف خصم الديون، إيرادات الفوائد، ضرائب الدخل، الاستهلاك والإطفاء، التعويضات القائمة على الأسهم، أرباح/خسائر الاستثمارات، تكاليف التقاضي، التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المصدرة مع الديون، التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع، خسارة السداد المبكر للدين، مدفوعات الطرح العام الأولي لمرة واحدة، رسوم التسوية، مصاريف انخفاض القيمة، ربح/خسارة الأصل غير الملموس، تعديلات الضمانات، والربح/الخسارة غير المحقّقة على الأصول المشتقة.

هامش EBITDA المعدَّلة، وهي مقياس مالي غير مطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة (GAAP)، يُعرف بأنه EBITDA المعدَّلة مقسومة على الإيرادات المعدَّلة مطروحًا منها تكلفة الإيرادات.

ربحية السهم المُعدَّلة (EPS)، وهي مقياس مالي غير مطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، تُعرف بأنها الأرباح المُعدَّلة مقسومةً على المتوسط المُرجح المُخفف لعدد الأسهم العادية المستخدمة في احتساب ربحية السهم المُخفَّفة المُعدَّلة (ويشمل أثر الأوراق المالية المُخفِّضة للأرباح على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا "GAAP").

يتم تقديم بعض مكونات التوجيهات الواردة في هذا العرض بشأن أدائنا المالي للعام 2026 بالكامل على أساس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) فقط، من دون تقديم التوجيه الأكثر قابلية للمقارنة على أساس GAAP أو تسوية كمية للتوجيه المقدم على أساس GAAP. وتُعرض المعلومات بهذه الطريقة لأن إعداد هذا التوجيه على أساس GAAP وإعداد هذه التسوية يتعذر إنجازهما دون بذل جهود غير معقولة. ولا تملك الشركة إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات اللازمة لتقديم هذا التوجيه على أساس GAAP أو لإعداد هذه التسوية، بما في ذلك البنود غير المتكررة التي لا تعكس العمليات المستمرة للشركة. ولا تعتقد الشركة أن هذه المعلومات يُرجح أن تكون جوهرية لتقييم عمليات الشركة المستمرة.

للاطلاع على تسوية نتائجنا غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما (GAAP) مع نتائجنا المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما (GAAP)، يُرجى مراجعة الجداول أدناه.

نبذة عن MIAX

شركة "ميامي إنترناشيونال هولدنجز إنك" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: MIAX) هي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. تدير شركة MIAX® ثمان بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك شركة MIAX أيضًا شركة Dorman Trading، وهي شركة وساطة عمومية متكاملة الخدمات للعقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: www.miaxglobal.com.

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مخطط"، و"سوف" أو "ينبغي"، و"يتوقع" أو "تتوقع"، و"في نهاية المطاف" أو "مُقدَّر/متوقع". وننبه القارئ إلى أن هذه البيانات تستند إلى توقعات الإدارة الحالية وتخضع لعدد كبير من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك مخاطر أن تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة Miami International Holdings, Inc. (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

Miami International Holdings, Inc. والشركات التابعة لها البيانات الموجزة الموحدة لنتائج العمليات (غير مدققة) للثلاثة أشهر والاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024 (بآلاف الدولارات، باستثناء أعداد الأسهم ومبالغ السهم الواحد)



الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2025

2024

2025

2024 الإيرادات:













رسوم المعاملات والمقاصة 321,172$

287,905$

1,189,429$

1,000,114$ رسوم الوصول 28,763

22,780

106,048

89,567 رسوم بيانات السوق 10,973

8,838

41,598

33,646 الإيرادات الأخرى 8,526

4,373

26,998

16,745 إجمالي الإيرادات 369,434

323,896

1,364,073

1,140,072 تكلفة الإيرادات:













مدفوعات السيولة 230,913

201,778

837,896

727,177 رسوم الوساطة والمقاصة والبورصة 12,717

17,328

55,264

68,462 رسوم القسم 31 من قانون الأوراق المالية —

22,032

35,225

62,140 برنامج حقوق الأسهم —

—

—

1,975 التكلفة الأخرى المرتبطة بالإيرادات 1,303

1,053

5,158

4,674 إجمالي تكلفة الإيرادات 244,933

242,191

933,543

864,428 الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات 124,501

81,705

430,530

275,644 النفقات التشغيلية:













تعويضات ومزايا الموظفين 41,579

37,998

188,313

145,225 تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 9,678

7,725

35,367

29,167 الإهلاك والإطفاء 8,042

6,265

29,379

23,372 تكاليف الإشغال 2,966

2,373

11,984

9,405 الرسوم المهنية والخدمات الخارجية 12,633

12,993

42,792

47,656 التسويق وتطوير الأعمال 679

865

2,756

3,063 التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ —

—

2,901

— التكاليف العامة والإدارية وغيرها 6,235

6,328

25,070

20,581 إجمالي النفقات التشغيلية 81,812

74,547

338,562

278,469 الدخل التشغيلي (الخسارة التشغيلية) 42,689

7,158

91,968

(2,825) الدخل غير التشغيلي (النفقات):













التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع —

(2,445)

(2,229)

(10,594) التغيّر في القيمة العادلة للـضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون —

(3,027)

(1,172)

(4,662) دخل الفائدة 4,043

1,326

9,414

3,302 مصروف الفائدة وإطفاء تكاليف إصدار الدين (176)

(4,419)

(12,886)

(13,951) الربح (الخسارة) من بيع أصل غير ملموس —

—

(2,054)

52,604 الربح (الخسارة) غير المُحقق على الأصول المُشتقة (15,876)

7,156

(54,915)

83,840 انخفاض قيمة الاستثمارات —

(4,108)

—

(4,108) الخسارة الناتجة عند السداد المبكر للدين —

—

(107,656)

— بنود أخرى، الصافي 186

1,624

10,951

1,475 الدخل (الخسارة) قبل مُخصص ضريبة الدخل 30,866

3,265

(68,579)

105,081 مصروفات ضريبة الدخل (922)

(374)

(1,450)

(3,095) صافي الدخل (الخسارة) 29,944

2,891

(70,029)

101,986 الخسارة الصافية المنسوبة لحقوق الأقلية غير المسيطرة —

—

—

(137) صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى .Miami International Holdings, Inc 29,944$

2,891$

(70,029)$

102,123$















المتوسط المُرجح لعدد الأسهم العادية المُصدرة والمُستحقة













الأسهم الأساسية 87,513,159

63,484,489

69,836,032

60,698,967 الأسهم المُخففة 109,603,947

76,386,956

69,836,032

74,625,858 صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم منسوب للأسهم العادية













الأسهم الأساسية 0.34$

0.05$

(1.00)$

1.68$ الأسهم المُخففة 0.27$

0.04$

(1.00)$

1.39$

Miami International Holdings, Inc. والشركات التابعة لها الميزانيات العمومية الموجزة الموحّدة (غير المُدققة) في 31 ديسمبر 2025 و31 ديسمبر 2024 (بآلاف الدولارات، باستثناء أعداد الأسهم ومبالغ السهم الواحد)



31 ديسمبر 2025

31 ديسمبر 2024 الأصول





الأصول الجارية:





النقد وما يعادله 433,648$

150,341$ النقد والأوراق المالية المعزولة بموجب الأنظمة الفدرالية وغيرها من اللوائح 27,618

30,809 الذمم المدينة، الصافي 98,107

92,415 النقد المُقيّد 6,005

6,270 سندات الأداء وصناديق الضمان لغُرَف المقاصة 70,078

87,744 ودائع الهامش للمشاركين —

1,234 الذمم المدينة من وسطاء الأوراق المالية، وتجار عمولات العقود الآجلة، ومنظمات المقاصة 133,533

147,164 الجزء المتداول من الأصول المشتقة 6,017

33,536 الأصول الجارية الأخرى 39,232

23,303 الأصول المحتفظ بها للبيع 40,976

— إجمالي الأصول الجارية 855,214

572,816 الاستثمارات 19,180

31,022 الأصول الثابتة، الصافي 46,854

44,478 البرمجيات المُطورة داخليًا، الصافي 36,333

32,262 الشهرة 62,211

46,818 الأصول غير الملموسة الأخرى، الصافي 170,774

114,224 الأصول المشتقة، صافي الجزء غير المتداول 5,114

50,304 أصول أخرى، الصافي 63,745

81,727 إجمالي الأصول 1,259,425$

973,651$ الالتزامات وأسهم المساهمين





الالتزامات الجارية:





الذمم الدائنة والالتزامات الأخرى 69,780$

120,361$ التعويضات المتراكمة المستحقة 39,412

33,523 الجزء المُتداول من الديون طويلة الأجل 1,508

4,767 إيرادات المعاملات المؤجلة 9,572

2,710 سندات الأداء وصناديق الضمان لغُرَف المقاصة 69,578

87,244 ودائع الهامش للمشاركين —

1,234 ذمم دائنة للعملاء 144,641

152,637 الذمم الدائنة لمنظمات المقاصة 11

2,746 الالتزامات المحتفظ بها للبيع 2,758

— مجموع الالتزامات الجارية 337,260

405,222 الديون طويلة الأجل —

32,268 ضرائب الدخل المؤجلة 22,386

10,766 الأسهم العادية القابلة للبيع، صافي الجزء المتداول —

78,424 أوراق الاستثمار القابلة للبيع المُصدرة مع الديون —

64,188 الالتزامات غير الجارية الأخرى 18,762

15,166 إجمالي الالتزامات 378,408

606,034 الالتزامات والارتباطات المحتملة —

— حقوق المساهمين:





أسهم ممتازة قابلة للتحويل – قيمة اسمية 0.001 دولار (25,000,000 سهم مصرح به؛ 0 سهم صادر وقائم في 31 ديسمبر 2025 و781,859 سهمًا صادرًا وقائمًا في 31 ديسمبر 2024) —

1 أسهم عادية – ذات حق تصويت وبدون حق تصويت، قيمة اسمية 0.001 دولار (600,000,000 سهم مصرح به (400,000,000 سهم بحق تصويت، 200,000,000 سهم بدون حق تصويت)؛ 85,890,086 سهمًا صادرًا و85,536,287 سهمًا عاديًا قائمًا في 31 ديسمبر 2025 (85,536,287 سهمًا بحق تصويت، و0 سهم بدون حق تصويت) و63,219,480 سهمًا صادرًا و63,181,011 سهمًا عاديًا قائمًا غير قابل للبيع في 31 ديسمبر 2024 (59,683,661 سهمًا بحق تصويت، 3,497,350 سهمًا بدون حق تصويت)) 86

63 أسهم عادية في الخزينة، بالتكلفة، 353,799 سهمًا في 31 ديسمبر 2025 و38,469 سهمًا في 31 ديسمبر 2024 (8,232)

(775) رأس المال الإضافي المدفوع 1,522,143

930,638 العجز المتراكم (632,339)

(562,310) الخسائر التراكمية الأخرى الشاملة، الصافي (641)

— إجمالي حقوق المساهمين 881,017

367,617 إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين 1,259,425$

973,651$

التسوية بين صافي الدخل (الخسارة) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) والأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA)

يوضح الجدول التالي تسوية صافي الدخل (الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية إلى EBITDA وEBITDA المعدَّلة حسب كل قطاع (بآلاف الدولارات):



الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2025

عقود الخيارات

الأسهم

العقود الآجلة

العقود الدولية

للشركات/ أخرى

الإجمالي صافي الدخل (الخسارة) المخصص للمساهمين العاديين 73,308$

(48)$

(13,776)$

(15,326)$

(14,214)$

29,944$ مصروف الفائدة وإطفاء تكاليف إصدار الدين —

—

5

—

171

176 دخل الفائدة (344)

—

(186)

(174)

(3,339)

(4,043) مصروفات ضريبة الدخل —

—

—

489

433

922 الإهلاك والإطفاء 4,327

1,029

1,514

462

710

8,042 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) 77,291

981

(12,443)

(14,549)

(16,239)

35,041 التعويضات القائمة على الأسهم(1) 3,909

628

2,600

496

1,926

9,559 ربح (خسارة) استثمار(2) —

—

(127)

—

73

(54) تكاليف الدعاوى القضائية(3) 1,306

—

—

—

435

1,741 الخسارة غير المُحقّق على الأصول المشتقة(4) —

—

—

15,876

—

15,876 الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) 82,506$

1,609$

(9,970)$

1,823$

(13,805)$

62,163$





(1) تمثل التعويضات القائمة على الأسهم مصاريف مرتبطة بخيارات الأسهم بقيمة 5.1 مليون دولار، وجوائز الأسهم المقيدة بقيمة 4.2 مليون دولار، والضمانات بقيمة 0.2 مليون دولار التي مُنحت للموظفين والمديرين ومقدمي الخدمات. يتكون مصروف عام 2025 البالغ 9.6 مليون دولار من 8.5 مليون دولار للموظفين ضمن التعويضات والمزايا، و0.6 مليون دولار لمقدمي الخدمات ضمن الرسوم المهنية والخدمات الخارجية، و0.4 مليون دولار للمديرين ضمن النفقات العامة والإدارية وأخرى. (2) مثل ربح (خسارة) الاستثمار البالغ 0.1 مليون دولار ربحًا أو خسارة غير محققة في الأوراق المالية للأسهم القابلة للتداول. (3) ترتبط تكاليف الدعاوى القضائية بالدعاوى القضائية المستمرة المتعلقة بمسألة بورصة ناسداك. (4) تمثل الخسارة غير المحققة على 250 مليون رمز Pyth التي لا تزال مقفلة من قِبل شبكة Pyth Network اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.



الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2024

عقود الخيارات

الأسهم

العقود الآجلة

العقود الدولية

للشركات/ أخرى

الإجمالي صافي الدخل (الخسارة) المخصص للمساهمين العاديين 41,041$

(6,293)$

(9,893)$

4,381$

(26,345)$

2,891$ مصروف الفائدة وإطفاء تكاليف إصدار الدين —

—

36

—

4,383

4,419 دخل الفائدة (459)

—

(212)

—

(655)

(1,326) مصروفات ضريبة الدخل —

—

1

—

373

374 الإهلاك والإطفاء 3,100

1,423

1,045

157

540

6,265 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) 43,682

(4,870)

(9,023)

4,538

(21,704)

12,623 التعويضات القائمة على الأسهم(1) 3,937

1,049

2,655

573

1,825

10,039 ربح الاستثمار(2) —

—

(510)

—

—

(510) تكاليف الدعاوى القضائية(3) 2,086

—

—

—

695

2,781 التغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون(4) —

—

—

—

3,027

3,027 التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع(5) —

—

—

—

2,445

2,445 خسائر انخفاض القيمة(6) —

—

—

—

6,089

6,089 الربح غير المُحقّق على الأصول المشتقة(7) —

—

—

(7,156)

—

(7,156) الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) 49,705$

(3,821)$

(6,878)$

(2,045)$

(7,623)$

29,338$





(1) تمثل التعويضات القائمة على الأسهم مصاريف مرتبطة بخيارات الأسهم بقيمة 2.9 مليون دولار، ومكافآت الأسهم المقيدة بقيمة 6.7 مليون دولار، والضمانات بقيمة 0.4 مليون دولار التي مُنحت للموظفين والمديرين ومقدمي الخدمات. يتكون مصروف عام 2024 البالغ 10.0 ملايين دولار من 9.0 ملايين دولار للموظفين ضمن التعويضات والمزايا، و0.7 مليون دولار لمقدمي الخدمات ضمن الرسوم المهنية والخدمات الخارجية، و0.4 مليون دولار للمديرين ضمن النفقات العامة والإدارية وأخرى. (2) يمثل ربح الاستثمار البالغ 0.5 مليون دولار ربحًا غير محقق في الأوراق المالية للأسهم القابلة للتداول. (3) ترتبط تكاليف الدعاوى القضائية بالدعاوى القضائية المستمرة المتعلقة بمسألة بورصة ناسداك. (4) يمثل التغير في القيمة العادلة للضمانات المُصدرة مع الديون التغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً بقرض الأجل المضمون بأولوية سداد المستحق في عام 2029. (5) التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع هو التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ضمن برنامجي حقوق الأسهم 1 و2 (ERPs I وERPs II) التابعين لـ MIAX، ويرتبط بهما حق بيع يُلزم MIAX بإعادة شراء نسبة معيّنة من القيمة السوقية العادلة لمِنحة الموظفين عند تنفيذها. انتهى حق بيع هذه الأسهم بانتهاء الطرح العام الأولي في أغسطس 2025. (6) تتضمن مصاريف انخفاض القيمة 4.1 مليون دولار لانخفاض غير مؤقت في قيمة استثمارات حقوق ملكية أقلية محتفظ بها في ثلاث شركات خاصة، و2.0 مليون دولار تتعلق بانخفاض قيمة أراضٍ ومبانٍ مملوكة. (7) يمثل الربح غير المحقق على 375 مليون رمز Pyth التي لا تزال مقفلة من قِبل شبكة Pyth Network اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024. وقد تم تسجيل هذه الرموز بالقيمة السوقية العادلة خلال الربع الثاني من عام 2024 عندما ظهر سوق نشط لتداول هذه الرموز.



السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025

عقود الخيارات

الأسهم

العقود الآجلة

العقود الدولية

للشركات/ أخرى

الإجمالي صافي الدخل (الخسارة) المخصص للمساهمين العاديين 235,695$

(12,014)$

(53,710)$

(58,645)$

(181,355)$

(70,029)$ مصروف الفائدة وإطفاء تكاليف إصدار الدين —

—

111

—

12,775

12,886 دخل الفائدة (1,592)

—

(785)

(305)

(6,732)

(9,414) مصروفات ضريبة الدخل —

—

—

962

488

1,450 الإهلاك والإطفاء 14,620

5,639

5,169

1,500

2,451

29,379 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) 248,723

(6,375)

(49,215)

(56,488)

(172,373)

(35,728) التعويضات القائمة على الأسهم(1) 24,815

4,460

15,288

1,473

11,530

57,566 ربح الاستثمار(2) —

—

(1,797)

—

(8,577)

(10,374) تكاليف الدعاوى القضائية(3) 3,321

—

—

—

1,107

4,428 خسائر انخفاض القيمة(4) —

—

—

—

2,717

2,717 التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ (5) —

—

—

—

2,901

2,901 التغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون(6) —

—

—

—

1,172

1,172 التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع(7) —

—

—

—

2,229

2,229 خسارة في أصل غير ملموس(8) —

—

—

2,054

—

2,054 الخسارة غير المُحقّق على الأصول المشتقة(9) —

—

—

54,915

—

54,915 مدفوعات الطرح العام الأولي (IPO) لمرة واحدة(10) —

—

—

—

8,048

8,048 تعديلات الضمانات(11) —

—

—

—

1,516

1,516 الخسارة الناجمة عن السداد المبكر للديون(12) —

—

—

—

107,656

107,656 الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) 276,859$

(1,915)$

(35,724)$

1,954$

(42,074)$

199,100$





(1) تمثل التعويضات القائمة على الأسهم مصاريف مرتبطة بخيارات الأسهم بقيمة 14.4 مليون دولار، ومكافآت الأسهم المقيدة بقيمة 42.0 مليون دولار، والضمانات بقيمة 1.2 مليون دولار التي مُنحت للموظفين والمديرين ومقدمي الخدمات. يتكون مصروف عام 2025 البالغ 57.6 مليون دولار من 53.3 مليون دولار للموظفين ضمن التعويضات والمزايا، و2.8 مليون دولار لمقدمي الخدمات ضمن الرسوم المهنية والخدمات الخارجية، و1.5 مليون دولار للمديرين ضمن النفقات العامة والإدارية وأخرى. (2) يمثل ربح الاستثمار البالغ 10.4 مليون دولار ربحًا غير محقق بقيمة 8.6 مليون دولار من الاستحواذ على TISE، و1.8 مليون دولار كربح غير محقق في الأوراق المالية للأسهم القابلة للتداول. (3) ترتبط تكاليف الدعاوى القضائية بالدعاوى القضائية المستمرة المتعلقة بمسألة بورصة ناسداك. (4) مصاريف انخفاض القيمة البالغة 2.7 مليون دولار تتعلق بانخفاض قيمة أراضٍ ومبانٍ مملوكة. (5) تتعلق بالاستحواذ على TISE. (6) يمثل التغير في القيمة العادلة للضمانات المُصدرة مع الديون التغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً بقرض الأجل المضمون بأولوية سداد المستحق في عام 2029. انتهى حق بيع هذه الضمانات بانتهاء الطرح العام الأولي في أغسطس 2025. (7) يمثل التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً ببرنامجي حقوق الأسهم (ERPs) الأول والثاني للشركة، واللذين يرتبط بهما حق بيع يُلزم الشركة بإعادة شراء نسبة معينة من القيمة السوقية العادلة للمنحة عند ممارستها. وقد انتهى حق بيع الأسهم عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025. (8) يمثل الخسارة المحققة على الشريحة الثانية البالغة 125 مليون رمز Pyth والتي تم فك قفلها في الربع الثاني من عام 2025 من قِبل شبكة Pyth Network وبيعت بواسطة BSX خلال الربع الثاني من عام 2025. (9) يعكس الخسارة غير المحققة الناتجة عن التقييم وفقاً لسعر السوق لعدد 125 مليون رمز Pyth عند فك قفلها قبل بيعها خلال الربع الثاني من عام 2025، ولعدد 250 مليون رمز Pyth التي لا تزال مقفلة من قِبل شبكة Pyth Network اعتباراً من 31 ديسمبر 2025. (10) مكافآت الطرح العام الأولي المدفوعة مرة واحدة لبعض الموظفين ومدفوعات إنهاء الخدمة للمديرين السابقين. (11) تمثّل المصروفات المفروضة عند تمديد تاريخ انتهاء صلاحية بعض الضمانات. (12) يمثل شطب خصم الدين غير المُطفأ وتكاليف الإصدار، ودفع قسط السداد المبكر المرتبط بسداد قرض الأجل المضمون بأولوية سداد المستحق في 2029.



السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

عقود الخيارات

الأسهم

العقود الآجلة

العقود الدولية

للشركات/ أخرى

الإجمالي صافي الدخل (الخسارة) المخصص للمساهمين العاديين 134,831$

(27,148)$

(42,420)$

125,650$

(88,790)$

102,123$ مصروف الفائدة وإطفاء تكاليف إصدار الدين —

—

173

—

13,778

13,951 دخل الفائدة (1,264)

—

(899)

—

(1,139)

(3,302) مصروفات ضريبة الدخل (العائد) —

—

(2,188)

—

5,283

3,095 الإهلاك والإطفاء 11,216

5,919

3,446

584

2,207

23,372 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) 144,783

(21,229)

(41,888)

126,234

(68,661)

139,239 التعويضات القائمة على الأسهم(1) 15,823

5,977

11,342

2,591

7,898

43,631 ربح (خسارة) استثمار(2) —

—

(952)

—

2,037

1,085 تكاليف الدعاوى القضائية(3) 6,646

—

—

—

2,215

8,861 التغيّر في القيمة العادلة للـضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون(4) —

—

—

—

4,662

4,662 التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع(5) —

—

—

—

10,594

10,594 رسوم التسويات(6) —

—

—

—

3,000

3,000 تسوية مصروف التحويل المحفز في الأسهم العادية(7) —

—

—

—

1,365

1,365 ربح في أصل غير ملموس(8) —

—

—

(52,604)

—

(52,604) خسائر انخفاض القيمة(9) —

—

—

—

6,089

6,089 الربح غير المُحقّق على الأصول المشتقة(10) —

—

—

(83,840)

—

(83,840) الأرباح المُعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) 167,252$

(15,252)$

(31,498)$

(7,619)$

(30,801)$

82,082$





(1) تمثل التعويضات القائمة على الأسهم مصاريف مرتبطة بخيارات الأسهم بقيمة 11.6 مليون دولار، ومكافآت الأسهم المقيدة بقيمة 28.0 مليون دولار، والضمانات بقيمة 2.0 مليون دولار التي مُنحت للموظفين والمديرين ومقدمي الخدمات، فضلاً عن المصروف المرتبط ببرنامج حقوق الأسهم (ERP) بقيمة 2.0 مليون دولار. يتكون مصروف عام 2024 البالغ 43.6 مليون دولار من 37.0 مليون دولار للموظفين ضمن التعويضات والمزايا، و2.9 مليون دولار لمقدمي الخدمات ضمن الرسوم المهنية والخدمات الخارجية، و1.7 مليون دولار للمديرين ضمن النفقات العامة والإدارية وأخرى، و2.0 مليون دولار في تكلفة إيرادات برنامج حقوق الأسهم (ERP). (2) يمثل ربح (خسارة) الاستثمار البالغ 1.1 مليون دولار خسارة غير محققة نتيجة لتغير سعر يمكن ملاحظته في قيمة استثمار، بالصافي بعد استبعاد الربح غير المحقق في الأوراق المالية للأسهم القابلة للتداول. (3) ترتبط تكاليف الدعاوى القضائية بالدعاوى القضائية المستمرة المتعلقة بمسألة بورصة ناسداك. (4) يمثل التغير في القيمة العادلة للضمانات المُصدرة مع الديون التغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً بقرض الأجل المضمون بأولوية سداد المستحق في عام 2029. (5) يمثل التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع البالغ 10.6 مليون دولار الزيادة في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً ببرنامجي حقوق الأسهم (ERPs) الأول والثاني للشركة، واللذين يرتبط بهما حق بيع يُلزم الشركة بإعادة شراء نسبة معينة من القيمة السوقية العادلة للمنحة عند ممارستها. وقد انتهى حق بيع الأسهم عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025. (6) اعترفت الشركة بمصروف قدره 3.0 ملايين دولار يتعلق برسوم تسوية لمُقرض اتفاقية القرض السابقة. (7) يمثل القيمة العادلة للأسهم العادية المُصدرة لحاملي القروض القابلة للتحويل والتي تزيد عن العوض القابل للإصدار بموجب اتفاقيات قرض الأجل الأصلية، والمقدمة كحافز للتحويل قبل تاريخ الاستحقاق. (8) يمثل الربح المحقق على 125 مليون رمز Pyth التي تم فك قفلها من قِبل شبكة Pyth Network وبيعت بواسطة BSX خلال الربع الثاني من عام 2024. وقد باعت BSX هذه الرموز مقابل 52.6 مليون دولار، بالصافي بعد استبعاد المصاريف المتكبدة. (9) تتضمن مصاريف انخفاض القيمة 4.1 مليون دولار لانخفاض غير مؤقت في قيمة استثمارات حقوق ملكية أقلية محتفظ بها في ثلاث شركات خاصة، و2.0 مليون دولار تتعلق بانخفاض قيمة أراضٍ ومبانٍ مملوكة. (10) يمثل الربح غير المحقق على 375 مليون رمز Pyth التي لا تزال مقفلة من قِبل شبكة Pyth Network اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024. وقد تم تسجيل هذه الرموز بالقيمة السوقية العادلة خلال الربع الثاني من عام 2024 عندما ظهر سوق نشط لتداول هذه الرموز.

النتائج التشغيلية حسب القطاعات

يوضح ما يلي نتائج عملياتنا حسب القطاع (بآلاف الدولارات):



الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2025

عقود الخيارات الأسهم العقود الآجلة العقود الدولية للشركات/ أخرى الإجمالي الإيرادات:











رسوم المعاملات والمقاصة 275,800$ 28,517$ 16,799$ 56$ —$ 321,172$ رسوم الوصول 24,718 3,823 239 40 (57) 28,763 رسوم بيانات السوق 7,135 2,513 1,253 79 (7) 10,973 الإيرادات الأخرى (27) 27 2,300 5,864 362 8,526 إجمالي الإيرادات 307,626 34,880 20,591 6,039$ 298 369,434 تكلفة الإيرادات:











مدفوعات السيولة 199,528 28,308 3,077 — — 230,913 رسوم الوساطة والمقاصة والبورصة 1,195 196 11,326 — — 12,717 التكلفة الأخرى المرتبطة بالإيرادات(1) — — 1,383 — (80) 1,303 إجمالي تكلفة الإيرادات 200,723 28,504 15,786 — (80) 244,933 الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات 106,903 6,376 4,805 6,039 378 124,501 النفقات التشغيلية:











تعويضات ومزايا الموظفين 18,503 2,843 12,139 3,020 5,074 41,579 تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 4,120 1,824 2,747 705 282 9,678 الإهلاك والإطفاء 4,327 1,029 1,514 462 710 8,042 تكاليف الإشغال 1,548 173 598 226 421 2,966 الرسوم المهنية والخدمات الخارجية 3,295 174 651 440 8,073 12,633 التسويق وتطوير الأعمال 114 30 297 116 122 679 التكاليف العامة والإدارية وغيرها 2,031 351 1,089 205 2,559 6,235 إجمالي النفقات التشغيلية 33,938 6,424 19,035 5,174 17,241 81,812 الدخل التشغيلي/(الخسارة التشغيلية) 72,965 (48) (14,230) 865 (16,863) 42,689 الدخل غير التشغيلي (النفقات):











دخل الفائدة 344 — 186 174 3,339 4,043 مصروف الفائدة وإطفاء تكاليف إصدار الدين — — (5) — (171) (176) الربح (الخسارة) غير المُحقق على الأصول المُشتقة — — — (15,876) — (15,876) بنود أخرى، الصافي (1) — 273 — (86) 186 الدخل (الخسارة) قبل مُخصص ضريبة الدخل 73,308 (48) (13,776) (14,837) (13,781) 30,866 مصروفات ضريبة الدخل — — — (489) (433) (922) صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى .Miami International Holdings, Inc 73,308$ (48)$ (13,776)$ (15,326)$ (14,214)$ 29,944$





(1) تتضمن التكلفة الأخرى المرتبطة بإيرادات العقود الآجلة 0.3 مليون دولار تتعلق برسوم الوصول، و0.3 مليون دولار تتعلق برسوم بيانات السوق، و0.7 مليون دولار تتعلق بإيرادات أخرى.



الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2024

عقود الخيارات الأسهم العقود الآجلة العقود الدولية للشركات/ أخرى الإجمالي الإيرادات:











رسوم المعاملات والمقاصة 228,005$ 39,834$ 20,018$ 48$ —$ 287,905$ رسوم الوصول 19,107 3,512 182 36 (57) 22,780 رسوم بيانات السوق 5,414 2,429 923 79 (7) 8,838 الإيرادات الأخرى 57 — 3,268 688 360 4,373 إجمالي الإيرادات 252,583 45,775 24,391 851 296 323,896 تكلفة الإيرادات:











مدفوعات السيولة 165,164 34,451 2,163 — — 201,778 رسوم الوساطة والمقاصة والبورصة 1,449 269 15,610 — — 17,328 رسوم القسم 31 من قانون الأوراق المالية 12,823 9,209 — — — 22,032 التكلفة الأخرى المرتبطة بالإيرادات(1) — — 1,053 — — 1,053 إجمالي تكلفة الإيرادات 179,436 43,929 18,826 — — 242,191 الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات 73,147 1,846 5,565 851 296 81,705 النفقات التشغيلية:











تعويضات ومزايا الموظفين 16,703 4,011 10,069 1,983 5,232 37,998 تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 3,085 1,432 2,464 641 103 7,725 الإهلاك والإطفاء 3,100 1,423 1,045 157 540 6,265 تكاليف الإشغال 1,053 178 477 146 519 2,373 الرسوم المهنية والخدمات الخارجية 7,000 782 1,118 206 3,887 12,993 التسويق وتطوير الأعمال 230 12 146 65 412 865 التكاليف العامة والإدارية وغيرها 1,394 301 1,238 428 2,967 6,328 إجمالي النفقات التشغيلية 32,565 8,139 16,557 3,626 13,660 74,547 الدخل التشغيلي/(الخسارة التشغيلية) 40,582 (6,293) (10,992) (2,775) (13,364) 7,158 الدخل غير التشغيلي (النفقات):











التغيّر في القيمة العادلة للـضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون — — — — (3,027) (3,027) التغير في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع — — — — (2,445) (2,445) دخل الفائدة 459 — 212 — 655 1,326 مصروف الفائدة وإطفاء تكاليف إصدار الدين — — (36) — (4,383) (4,419) انخفاض قيمة الاستثمارات — — — — (4,108) (4,108) الربح غير المُحقّق على الأصول المشتقة — — — 7,156 — 7,156 بنود أخرى، الصافي — — 924 — 700 1,624 الدخل (الخسارة) قبل مُخصص ضريبة الدخل 41,041 (6,293) (9,892) 4,381 (25,972) 3,265 مصروفات ضريبة الدخل — — (1) — (373) (374) صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى .Miami International Holdings, Inc 41,041$ (6,293)$ (9,893)$ 4,381$ (26,345)$ 2,891$





(1) تتضمن التكلفة الأخرى المرتبطة بإيرادات العقود الآجلة 0.2 مليون دولار تتعلق برسوم الوصول، و0.2 مليون دولار تتعلق برسوم بيانات السوق، و0.6 مليون دولار تتعلق بإيرادات أخرى.

يلخص ما يلي الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات، والنفقات التشغيلية، والدخل التشغيلي (الخسارة)، وEBITDA المعدلة، وهامش EBITDA المعدلة لقطاعات أعمالنا (بآلاف الدولارات، باستثناء النسب المئوية):





عقود الخيارات

الأسهم



ثلاثة أشهر انتهت في





ثلاثة أشهر انتهت في







31 ديسمبر،

نسبة

31 ديسمبر،

نسبة



2025

2024

التغيير

2025

2024

التغيير

الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات 106,903$

73,147$

46.1 %

6,376$

1,846$

245.4 %

النفقات التشغيلية 33,938

32,565

4.2 %

6,424

8,139

(21.1) %

الدخل التشغيلي (الخسارة التشغيلية) 72,965$

40,582$

79.8 %

(48)$

(6,293)$

*

EBITDA المعدّلة(1) 82,506$

49,705$

66.0 %

1,609$

(3,821)$

*

هامش EBITDA المعدّلة(2) 77.2 %

68.0 %





—

*





















































































العقود الآجلة

العقود الدولية



ثلاثة أشهر انتهت في





ثلاثة أشهر انتهت في







31 ديسمبر،

نسبة

31 ديسمبر،

نسبة



2025

2024

التغيير

2025

2024

التغيير

الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات 4,805$

5,565$

(13.7) %

6,039$

851$

609.6 %

النفقات التشغيلية 19,035

16,557

15.0 %

5,174

3,626

42.7 %

الدخل التشغيلي (الخسارة التشغيلية) (14,230)$

(10,992)$

*

865$

(2,775)$

*

EBITDA المعدّلة(1) (9,970)$

(6,878)$

*

1,823$

(2,045)$

*

هامش EBITDA المعدّلة(2) *

*





30.2 %

*





* غير مُعبِّر دلاليًا

(1) راجع قسم "التسوية بين صافي الدخل (الخسارة) وEBITDA وEBITDA المعدَّلة" أعلاه. (2) هامش EBITDA المعدَّلة هي قيمة EBITDA المعدَّلة مقسومةً على الإيرادات المعدَّلة مطروحًا منها تكلفة الإيرادات.

تسويات صافي الدخل (الخسارة) وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) إلى الأرباح المعدلة

يوضح الجدول التالي تسوية صافي الدخل (الخسارة) المخصص للمساهمين العاديين إلى الأرباح المعدلة (بآلاف الدولارات):





لثلاثة أشهر المنتهية في

السنة المنتهية في



31 ديسمبر،

31 ديسمبر،



2025

2024

2025

2024

صافي الدخل (الخسارة) المخصَّص لحملة الأسهم العادية 29,944$

2,891$

(70,029)$

102,123$

التعويضات القائمة على الأسهم(1) 9,559

10,039

57,566

43,631

ربح (خسارة) استثمار(2) (54)

(510)

(10,374)

1,085

تكاليف الدعاوى القضائية(3) 1,741

2,781

4,428

8,861

خسائر انخفاض القيمة(4) —

6,089

2,717

6,089

التكاليف المتعلقة بعمليات الاستحواذ (5) —

—

2,901

—

التغيّر في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع المُصدرة مع الديون(6) —

3,027

1,172

4,662

التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع(7) —

2,445

2,229

10,594

ربح (خسارة) في أصل غير ملموس(8) —

—

2,054

(52,604)

سوية مصروف التحويل المُحفَّز في الأسهم العادية(9) —

—

—

1,365

رسوم التسويات(10) —

—

—

3,000

ربح (خسارة) غير محققة في الأصول المشتقة(11) 15,876

(7,156)

54,915

(83,840)

الخسارة الناجمة عن السداد المبكر للديون(12) —

—

107,656

—

تعديلات الضمانات(13) —

—

1,516

—

مدفوعات الطرح العام الأولي (IPO) لمرة واحدة(14) —

—

8,048

—

الأثر الضريبي للتعديلات —

(41)

—

(59)

الأرباح المُعدَّلة 57,066$

19,565$

164,799$

44,907$





(1) التعويضات القائمة على الأسهم تمثل المصاريف المرتبطة بخيارات الأسهم، ومِنح الأسهم المقيّدة، والضمانات التي تم منحها للموظفين والمديرين ومقدّمي الخدمات. (2) يمثل الربح أو الخسارة غير المحققة من استثمار أو استحواذ TISE، والربح أو الخسارة غير المحققة في الأوراق المالية للأسهم القابلة للتداول. (3) ترتبط تكاليف الدعاوى القضائية بالدعاوى القضائية المستمرة المتعلقة بمسألة بورصة ناسداك. (4) مصاريف انخفاض القيمة لعام 2025 تتعلق بانخفاض قيمة أراضٍ ومبانٍ مملوكة. وتتضمن مصاريف انخفاض القيمة لعام 2024 مبلغ 4.1 مليون دولار لانخفاض غير مؤقت في قيمة استثمارات حقوق ملكية أقلية محتفظ بها في ثلاث شركات خاصة، ومبلغ 2.0 مليون دولار يتعلق بانخفاض قيمة أراضٍ ومبانٍ مملوكة. (5) تتعلق بالاستحواذ على TISE. (6) يمثل التغير في القيمة العادلة للضمانات المُصدرة مع الديون التغير في القيمة العادلة للضمانات القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ارتباطاً بإصدار قرض الأجل المضمون بأولوية سداد لعام 2029. وقد انتهى حق بيع الضمانات عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025. (7) التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع هو التغيّر في القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للبيع القائمة والمُصدرة ضمن برنامجي حقوق الأسهم 1 و2 (ERPs I وERPs II) التابعين لـ MIAX، ويرتبط بهما حق بيع يُلزم MIAX بإعادة شراء نسبة معيّنة من القيمة السوقية العادلة لمِنحة الموظفين عند تنفيذها. وقد انتهى حق بيع الأسهم عند إتمام الاكتتاب العام الأولي (IPO) في أغسطس 2025. (8) يمثل عام 2025 الخسارة المحققة على الشريحة الثانية البالغة 125 مليون رمز Pyth والتي تم فك قفلها في الربع الثاني من عام 2025 من قِبل شبكة Pyth Network وبيعت بواسطة BSX خلال الربع الثاني من عام 2025. ويمثل عام 2024 الربح المحقق على الشريحة الأولى البالغة 125 مليون رمز Pyth والتي تم فك قفلها في الربع الثاني من عام 2024 من قِبل شبكة Pyth Network وبيعت بواسطة BSX خلال الربع الثاني من عام 2024. (9) يمثل القيمة العادلة للأسهم العادية المُصدرة لحاملي القروض القابلة للتحويل والتي تزيد عن العوض القابل للإصدار بموجب اتفاقيات قرض الأجل الأصلية، والمقدمة كحافز للتحويل قبل تاريخ الاستحقاق. (10) اعترفت الشركة بمصروف قدره 3.0 ملايين دولار يتعلق برسوم تسوية دُفعت لمُقرض اتفاقية القرض السابقة. (11) يمثل الربح أو الخسارة غير المحققة على رموز Pyth التي لا تزال مقفلة من قِبل شبكة Pyth Network والربح أو الخسارة غير المحققة الناتجة عن التقييم وفقاً لسعر السوق لرموز Pyth عند فك قفلها وقبل بيعها. وقد تم تسجيل هذه الرموز بالقيمة السوقية العادلة خلال الربع الثاني من عام 2024 عندما ظهر سوق نشط لتداول هذه الرموز. (12) يمثل شطب خصم الدين غير المُطفأ وتكاليف الإصدار، ودفع قسط السداد المبكر المرتبط بسداد قرض الأجل المضمون بأولوية سداد المستحق في 2029. (13) تمثّل المصروفات المفروضة عند تمديد تاريخ انتهاء صلاحية بعض الضمانات. (14) مكافآت الطرح العام الأولي المدفوعة مرة واحدة لبعض الموظفين ومدفوعات إنهاء الخدمة للمديرين السابقين.

ربحية السهم

يوضح الجدول التالي احتساب الدخل (الخسارة) المخفف والأرباح المعدلة للسهم (بآلاف الدولارات، باستثناء بيانات الأسهم وربحية السهم):



الثلاثة أشهر المنتهية في

السنة المنتهية في

31 ديسمبر،

31 ديسمبر،

2025

2024

2025

2024 صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى MIH 29,944$

2,891$

(70,029)$

102,123$ المتوسط المُرجح لعدد الأسهم العادية المُستحقة 109,603,947

76,386,956

69,836,032

74,625,858 صافي الدخل (الخسارة) المخفف للسهم 0.27$

0.04$

(1.00)$

1.39(1)















الأرباح المُعدَّلة 57,066$

19,565$

164,799$

44,907$ المتوسط المرجح للأسهم المخففة القائمة المستخدمة لاحتساب ربحية السهم الواحد المُخففة المُعدَّلة 109,603,947

76,386,956

90,582,541

74,625,858 ربحية السهم الواحد المُخففة المُعدَّلة 0.52$

0.26$

1.82$

0.62$(1)





(1) يتضمن التعديل على صافي الدخل/الأرباح المعدلة المتعلق بمصروف الفائدة على الديون القابلة للتحويل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال للثلاثة أشهر والاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024



الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر،

الزيادة/ (النقصان)

نسبة التغيير

السنة المنتهية في 31 ديسمبر،

الزيادة/ (النقصان)

نسبة التغيير

2025

2024





2025

2024



عقود الخيارات:





























عدد أيام التداول 64

64

—

— %

250

252

(2)

(0.8) % إجمالي العقود:





























عقود السوق – الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) (بالآلاف) 3,907,421

3,042,309

865,112

28.4 %

13,949,424

11,178,827

2,770,597

24.8 % قود MIH – الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) (بالآلاف) 710,111

484,721

225,390

46.5 %

2,384,481

1,690,223

694,258

41.1 % متوسط حجم التداول اليومي ("ADV") (كما هو معرّف أدناه)(1)





























متوسط حجم التداول اليومي للسوق (ADV) – الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) (بالآلاف)(1) 61,053

47,536

13,517

28.4 %

55,798

44,360

11,438

25.8 % متوسط حجم التداول اليومي لـMIH – الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) (بالآلاف)(1) 11,095

7,574

3,521

46.5 %

9,538

6,707

2,831

42.2 % حصة MIH السوقية 18.2 %

15.9 %

2.3 نقطة

14.5 %

17.1 %

15.1 %

2.0 نقطة

13.2 % إجمالي إيرادات عقود الخيارات لكل عقد ("RPC")(2) 0.106$

0.100$

0.006$

6.0 %

0.108$

0.091$

0.017$

18.7 % الأسهم الأمريكية:





























عدد أيام التداول 64

64

—

— %

250

252

(2)

(0.8) % إجمالي الأسهم:





























الحصص السوقية (بالملايين) 1,189,337

869,190

320,147

36.8 %

4,387,616

3,064,080

1,323,536

43.2 % حصص MIH (بالملايين) 11,089

11,991

(902)

(7.5) %

45,798

49,865

(4,067)

(8.2) % متوسط الحجم اليومي للتداول (ADV)(1):





























متوسط الحجم اليومي لتداولات السوق (بالملايين)(1) 18,583

13,581

5,002

36.8 %

17,550

12,159

5,391

44.3 % متوسط الحجم اليومي لتداولات MIH (في الملايين)(1) 173

187

(14)

(7.5) %

183

198

(15)

(7.6) % حصة MIH السوقية 0.9 %

1.4 %

(0.5) نقطة

(35.7) %

1.0 %

1.6 %

(0.6) نقطة

(37.5) % عائد تداول الأسهم (لكل 100 سهم) (كما هو معرَّف أدناه)(3) 0.000$

(0.034)$

0.034$

*

(0.012)$

(0.040)$

0.028$

* العقود الآجلة:





























عدد أيام التداول 64

64

—

— %

251

252

(1)

(0.4) % إجمالي عقود المنتجات الزراعية 524,040

777,110

(253,070)

(32.6) %

3,260,353

3,188,735

71,618

2.2 % إيرادات كل عقد (ADV) للمنتجات الزراعية(1) 8,188

12,142

(3,954)

(32.6) %

12,989

12,654

335

2.6 % إيرادات كل عقد (RPC) للمنتجات الزراعية(2) 2.281$

2.530$

(0.249)$

(9.8) %

2.241$

2.522$

(0.281)$

(11.1) %

* حساب النسبة المئوية غير مُعبِّر دلاليًا. يمثّل تغييرًا في الرسوم المقلوبة.



(1) يتم احتساب متوسط الحجم اليومي للتداول (ADV) عن طريق قسمة إجمالي العقود أو الأسهم خلال الفترة على إجمالي أيام التداول خلال تلك الفترة. (2) يمثّل الإيراد لكل عقد (RPC) رسوم المعاملات والمقاصة مطروحًا منها مدفوعات السيولة ورسوم الوساطة والمقاصة والبورصات ورسوم القسم 31 (صافي رسوم المعاملات)، مقسومةً على إجمالي العقود المتداولة خلال الفترة. (3) يشير عائد تداول الأسهم لكل مئة سهم إلى رسوم المعاملات والمقاصة مطروحًا منها مدفوعات السيولة ورسوم الوساطة والمقاصة والبورصات ورسوم القسم 31 (صافي رسوم المعاملات)، مقسومةً على واحد من مئة من إجمالي الأسهم المتداولة.

