MIAX تطلق حملة إعلانية وطنية تحت شعار "التميُّز في كل منصة تداول"

تعكس الحملة الجديدة التزامًا راسخًا بتقديم أعلى مستويات التميُّز

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 23 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIAX®) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX) وهي شركة رائدة تعتمد على التكنولوجيا في إنشاء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة، اليوم عن إطلاق حملتها الإعلانية الوطنية الجديدة تحت شعار "التميُّز في كل منصة تداول". تمثل هذه الحملة واسعة النطاق محطة بارزة في استراتيجية التسويق لدى MIAX، حيث تهدف إلى توسيع نطاق الوعي بالعلامة التجارية وتعزيز التفاعل مع مختلف مكونات المنظومة المالية، وذلك في أعقاب طرحها العام الأولي في أغسطس 2025.

قال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIAX: "تعزِّز حملتنا الإعلانية الجديدة التزامنا بالتميُّز التشغيلي عبر منصات التداول التابعة لنا، وترسّخ في الوقت نفسه علاقاتنا العميقة والمستدامة مع عملائنا". "وتغمرنا حالة من الحماس لإتاحة الفرصة لسرد الفصل التالي من قصة نمو MIAX، والتواصل مع السوق على نطاق أوسع، لا سيما مع تضمين رسائل تسويقية قائمة على المنتجات، تُبرز عقود مؤشر الأسهم المرتبطة بـ Bloomberg التي سيتم إطلاقها قريبًا".

تم تطوير هذه الحملة داخليًا بواسطة فريق التسويق في شركة MIAX، وتتميز بأعمال فنية جريئة ثلاثية الأبعاد تعكس إحساسًا بالحركة، في إشارة رمزية إلى السرعة التي تتمتع بها تقنيات التداول المتطورة والمملوكة للشركة. تعكس الألوان المميّزة لشركة MIAX محفظتها المتنوعة متعددة فئات الأصول، والتي تشمل أسواق الخيارات والعقود الآجلة والأسواق الدولية وأسواق الأسهم.

قالت Kelli Annequin، رئيسة قسم التسويق في شركة MIAX: "تمهّد حملتنا الجديدة للمرحلة القادمة من هوية علامتنا التجارية، وتؤكد على كيفية حفاظ MIAX على أعلى معايير الجودة والاحترافية في كل تفاعل". "إنها تعكس بصدق التزامنا بتقديم التميُّز في كل منصة تداول، وترتقي بعلامتنا التجارية إلى مستوى جديد".

تُبث حملة MIAX متعددة القنوات حاليًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عبر مواقع إعلانية خارجية استراتيجية ذات تأثير عالٍ في المدن الكبرى والمراكز المالية المؤثرة، بالإضافة إلى ظهورها في أبرز وسائل الإعلام المتخصصة في القطاع.

نبذة عن MIAX

Miami International Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX) هي شركة رائدة مدفوعة بالتكنولوجيا في بناء وتشغيل أسواق مالية خاضعة للتنظيم عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة. تدير شركة MIAX ثمان بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، و"بورصة برمودا للأوراق المالية" (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك MIAX أيضًا شركة Dorman Trading، وهي شركة متكاملة الخدمات تعمل كتاجر عمولات في العقود الآجلة. لمزيد من المعلومات عن MIAX، يُرجى زيارة موقع: www.miaxglobal.com.

إخلاء مسؤولية وملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلُّعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الإستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" أو "مستقبلي" أو "يخطط" أو "مخطط له" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "متوقع" أو "يتوقع" أو "أولي" أو "في نهاية المطاف" أو "مقدَّر". وننبه القارئ إلى أن هذه البيانات تستند إلى توقعات الإدارة الحالية وتخضع لعدد كبير من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك مخاطر أن تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة Miami International Holdings, Inc. (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلاً اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

