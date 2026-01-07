Midea et l'OIM lancent une initiative de formation professionnelle à l'intention des migrants de retour au Nigeria

ABUJA, Nigeria, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Midea et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont lancé à Abuja l'Académie Midea, un programme de formation professionnelle, dans le cadre de leur partenariat stratégique annoncé en août 2025. Ce partenariat, qui vise à autonomiser les migrants de retour et les personnes déplacées au Nigeria grâce à la formation professionnelle et au soutien des infrastructures, représente une étape majeure dans la collaboration entre le secteur privé et les efforts humanitaires internationaux.

Le programme de formation est ancré dans l'approche plus large de réintégration de l'OIM, qui reconnaît les multiples défis complexes auxquels sont confrontés les rapatriés. Anyanechi Ukamaka, responsable du programme national de l'OIM, a expliqué que les migrants de retour devaient souvent faire face à un entrelacs de pressions économiques, émotionnelles et sociales. C'est pourquoi le soutien de l'OIM va au-delà de la génération de revenus pour s'étendre à la santé mentale, à l'acceptation par la communauté et à la stabilité à long terme, garantissant ainsi une réintégration à la fois globale et durable.

Dans ce cadre, l'Académie Midea est bien plus qu'une plateforme de formation technique. L'académie propose un parcours de redécouverte qui donne aux rapatriés l'occasion de reprendre confiance en eux, d'acquérir des compétences pratiques et de retrouver foi en leur capacité à façonner un nouvel avenir.

Le programme se déroule au centre de formation de Midea et à l'atelier professionnel de Midea à Abuja, où les participants suivent un cursus structuré de deux semaines combinant 30 % d'enseignement technique et 70 % d'exercices pratiques. Il reflète l'engagement de Midea en matière de soutien humanitaire, tout en soulignant la reconnaissance internationale de ses normes d'installation de climatisation. Ces normes, reconnues par l'OIM comme étant alignées sur les références mondiales et professionnelles, constituent une base crédible pour la formation professionnelle et garantissent que les participants acquièrent des compétences qui répondent aux exigences internationalement adoptées.

L'évaluation finale a demandé aux participants d'installer neuf unités de climatiseurs UNICOOL de Midea dans les bureaux de l'OIM : un défi qui symbolise à la fois la compétence et la réussite. Le titre du projet, « UNI pour un avenir climatisé », s'inspire du produit lui-même.

Uwalaka Chidubem Cordelia, l'une des participantes, s'est exprimée sur l'importance de l'accomplissement de cette tâche : « La toute première fois, j'ai eu l'impression que c'était une tâche impossible pour une femme, mais après avoir suivi les cours, les leçons, et finalement avoir réalisé l'installation, voir le climatiseur fonctionner, c'est vraiment formidable. » Au-delà de la réussite technique, cette visibilité a favorisé la responsabilisation des stagiaires et la confiance en leurs possibilités. « La visibilité... c'est stimulant », a-t-elle déclaré.

Commentant cette coopération, Anyanechi Ukamaka a ajouté : « Si je devais résumer l'impact de cette collaboration en une phrase, je dirais qu'avec Midea, nous restaurons la dignité et ouvrons de nouvelles voies pour que les rapatriés se construisent un avenir durable. »

L'initiative apporte plus que des compétences techniques ; elle pose des bases solides pour une transformation personnelle et une confiance renouvelée. Au fur et à mesure de la progression du programme, Midea espère faire mieux comprendre au public la valeur des compétences professionnelles, et encourage davantage de personnes, d'organisations et de partenaires industriels à se joindre aux futures initiatives de formation afin de contribuer collectivement à créer de nouvelles possibilités intégrant tous les rapatriés au Nigeria.

