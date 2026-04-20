Le NCCN annonce la remise des prix annuels en l'honneur des leaders qui contribuent à élargir l'accès aux ressources essentielles en matière de soins contre le cancer.

Le National Comprehensive Cancer Network reconnaît les personnes dont le leadership, l'engagement et le dévouement ont aidé le NCCN à ouvrir de nouvelles voies pour définir et faire progresser la qualité, l'efficacité, l'équité et l'accessibilité des soins et de la prévention du cancer au cours de l'année écoulée.

PLYMOUTH MEETING, Pa. et ORLANDO, Fla., 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-une alliance à but non lucratif de centres de cancérologie de premier plan- célèbre une année record pour l'élargissement de la portée des ressources essentielles en matière de soins contre le cancer en honorant certaines des personnes remarquables qui se sont surpassées pour soutenir la mission du NCCN.

The NCCN 2026 Award Recipients gathered for a celebration during the NCCN 2026 Annual Conference in Orlando, Florida. Learn more at NCCN.org/conference. Left to right: Gregory J. Riely, MD, PhD; Kunuz Abdella, MD, MSc; Tara Sanft, MD; Crystal S. Denlinger, MD; Thomas W. Flaig, MD; Timothy Kubal, MD, MBA; Kanan Alshammari, MBChB; and Anu K.Agrawal, MD.

Le NCCN a rendu hommage à des personnes remarquables issues des institutions membres du NCCN, d'autres organisations d'oncologie et de son propre personnel, lors de la récente conférence annuelle NCCN 2026 à Orlando, en Floride.

« Le NCCN continue d'évoluer pour répondre aux besoins de la communauté oncologique dans le monde entier. C'est grâce au travail de nos plus de 2 000 experts des institutions membres des groupes d'experts sur les lignes directrices, des centaines de membres des comités des institutions membres, des membres de notre coalition et des organisations collaboratrices, ainsi que de notre personnel, que nous influençons et améliorons les soins des personnes qui risquent d'avoir un cancer, qui y sont confrontées et qui vivent grâce à lui", a déclaré Crystal S. Denlinger, MD, Chief Executive Officer, NCCN. « Chaque année, nous décernons des prix pour récompenser des personnes qui ont fait preuve de leadership, d'engagement et de dévouement à l'égard de notre mission et de notre travail. Cette reconnaissance nous permet de saluer les efforts incroyables de tous ceux qui contribuent à rendre nos programmes possibles. Je ne saurais être plus fier de saluer les lauréats du prix 2026 et de les remercier pour leur soutien indéfectible".

Les prix décernés en 2026 sont les suivants

Prix du meilleur contributeur

Timothy Kubal, MD, MBA, Moffitt Cancer Center

Tara Sanft, MD, Hartford HealthCare (auparavant au Yale Cancer Center/Smilow Cancer Hospital)

Ce prix est décerné aux personnes qui dépassent les attentes et fournissent un service exemplaire grâce à leur passion pour l'amélioration des soins aux personnes atteintes d'un cancer. Au cours de la dernière décennie, Dr. Kubal a apporté des contributions significatives à de nombreux comités, conférences et événements du NCCN, démontrant un profond niveau d'expertise et d'engagement envers le NCCN. Il siège au comité des meilleures pratiques du NCCN, dont il a été le coprésident pendant six ans, et a dirigé le groupe de travail sur l'efficacité des perfusions, jouant un rôle essentiel dans l'élaboration d'une boîte à outils pour la fourniture de traitements oncologiques dans le cadre de la consultation externe. Il est également un participant engagé et réfléchi au sein du groupe d'experts sur la maladie thromboembolique veineuse associée au cancer du NCCN (NCCN Guidelines®) et du conseil d'administration du NCCN.

Le Dr Sanft a été récompensée pour son rôle de longue date au sein des groupes d'experts du NCCN® pour la survie - dont elle a été la présidente - et pour l'oncologie des adolescents et des jeunes adultes. Elle a participé à six sous-comités qui ont formulé des recommandations sur des sujets aussi variés que les modes de vie sains, les vaccinations, la fatigue et les troubles du sommeil. Elle a également participé aux efforts de politique et de défense en travaillant sur le Comprehensive Cancer Survivorship Act et sur le National Cancer Survivorship Standards Subject Matter Expert Group, qui a finalement abouti à une publication destinée à fournir des repères sur la qualité des soins.

Prix d'excellence en matière d'engagement

Thomas W. Flaig, MD, Université du Colorado Anschutz Cancer Center

Gregory J. Riely, MD, PhD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Ce prix récompense les membres des groupes d'experts des lignes directrices du NCCN qui font preuve de leadership, de dynamisme et d'engagement dans l'élaboration de lignes directrices fondées sur des données probantes et sur un jugement d'expert. Le Dr Flaig préside depuis 2017 le groupe d'experts des lignes directrices du NCCN pour les cancers de la vessie et du pénis. Il a été chargé d'examiner les nouvelles données importantes et les approbations de la FDA au cours des dernières années, en dirigeant le groupe d'experts pendant d'innombrables heures de délibérations. Il a veillé à ce que les différentes voix du groupe soient entendues et à ce que toutes les recommandations soient réfléchies et axées sur les soins multidisciplinaires, le patient étant au centre des préoccupations.

Le Dr Riely préside le groupe d'experts du NCCN sur les lignes directrices pour le cancer du poumon non à petites cellules, le mésothéliome, les thymomes et les carcinomes thymiques. Il est connu pour ses connaissances approfondies, sa capacité à conceptualiser des informations complexes pour les lignes directrices du NCCN et sa capacité à accueillir des points de vue différents tout en établissant un véritable consensus. Flaig et Riely ont tous deux participé aux efforts mondiaux du NCCN, notamment en collaborant avec la Coalition africaine contre le cancer pour adapter les lignes directrices du NCCN à l'Afrique subsaharienne et à d'autres régions disposant de niveaux de ressources variables.

Prix "Partners in Care

La coalition africaine contre le cancer (ACC) Accepté par Kunuz Abdella, MD, MSc , Secrétariat de la Coalition africaine contre le cancer (ACC)



Le programme mondial de l'American Cancer Society (ACS) Accepté par Anu K. Agrawal, MD , Vice-président, Global Cancer Support, American Cancer Society



Dr. Kanan Alshammari, MBChB, Directeur du Centre de coordination régional du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA)-NCCN

Le prix « Partner in Care » est décerné à une entité ou à une personne n'appartenant pas au NCCN qui a travaillé en étroite collaboration avec le NCCN afin d'élargir son champ d'action et d'influencer la vie des personnes atteintes d'un cancer ou ayant survécu à un cancer. Les lauréats de 2026 représentent trois organisations qui ont joué un rôle déterminant dans les efforts globaux du NCCN pour faire progresser les soins anticancéreux de haute qualité et de grande valeur dans le monde entier, en mettant l'accent sur les environnements à ressources limitées.

ACC et ACS travaillent avec le NCCN depuis 2017 pour élargir l'accès aux soins dans toute la région de l'Afrique subsaharienne. La mission commune associe un leadership régional à un engagement soutenu en faveur de meilleurs résultats dans le cadre d'un large éventail de ressources disponibles. Ensemble, les organisations ont publié - et continuent de mettre à jour - 57 adaptations internationales des lignes directrices du NCCN pour l'Afrique subsaharienne, couvrant plus de 85 % du fardeau du cancer dans la région. Les lignes directrices ont été approuvées par 9 ministères de la santé, des instituts nationaux de lutte contre le cancer et des centres de référence tertiaires dans toute la région. Elles ont été téléchargées plus de 120 000 fois par plus de 76 000 utilisateurs uniques.

Le Centre de coordination régionale MENA-NCCN a mené des efforts pour améliorer les soins dans la région pendant plus d'une décennie. En tant que directeur du centre, le Dr Alshammari a travaillé avec des experts régionaux pour adapter 13 lignes directrices du NCCN sur une base semestrielle. Sous sa direction, la connaissance et l'utilisation de ces adaptations dans la région se sont considérablement développées. Il a également commencé à publier des articles sur les résultats des soins basés sur la concordance des lignes directrices adaptées à la région MENA, à présenter son travail lors de réunions internationales et à démontrer les avantages de l'adhésion aux lignes directrices en Arabie saoudite.

Prix du contributeur clé

Le NCCN a également récompensé quatre membres de son personnel qui ont apporté une contribution essentielle au cours de l'année. Ces employés ont été nommés et choisis par leurs pairs pour avoir démontré les valeurs fondamentales du NCCN que sont l'excellence, l'intégrité, la passion, la collaboration, l'innovation et le respect. Les lauréats du prix NCCN 2026 sont des contributeurs clés :

Rachel Darwin , Senior Manager, Public Relations

, Senior Manager, Public Relations Deborah Freedman-Cass, PhD , Senior Manager, Clinical Content Operations

, Senior Manager, Clinical Content Operations Rose Joyce , gestionnaire principal de projet, formation continue

, gestionnaire principal de projet, formation continue Darlene Marina, Coordinatrice exécutive

Lors de la conférence annuelle NCCN 2026, le NCCN a également annoncé les lauréats de la Fondation NCCN 2026 Young Investigator Awards et la cohorte inaugurale des NCCN Advocacy Academy Fellows. Pour en savoir plus, consultez le site NCCN.org/conference.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) est une alliance à but non lucratif de centres de cancérologie de premier plan qui se consacre aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN a pour mission de définir et promouvoir la qualité, l'efficacité, l'équité et l'accessibilité des soins et de la prévention du cancer, afin que tout le monde puisse vivre mieux. Les directives de pratique clinique du NCCN en oncologie (directives du NCCN®) fournissent des recommandations transparentes, fondées sur des preuves et basées sur un consensus d'experts pour le traitement du cancer, la prévention et les services de soutien ; elles constituent la norme reconnue pour l'orientation clinique et la politique de gestion du cancer et les directives de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les directives du NCCN à l'intention des patients® fournissent des informations spécialisées sur le traitement du cancer afin d'informer et de responsabiliser les patients et les soignants, grâce au soutien de la NCCN Foundation®. Le NCCN encourage également la formation continue, les initiatives mondiales, la politique, la collaboration en matière de recherche et la publication dans le domaine de l'oncologie. Visitez NCCN.org pour plus d'informations.

Relations avec la presse :

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