NCCN vergibt jährlich Auszeichnungen an führende Persönlichkeiten, die dazu beitragen, die Reichweite der wichtigsten Ressourcen für die Krebsbehandlung zu erhöhen

Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN) zeichnet Menschen aus, die durch ihre Führungsqualitäten, ihr Engagement und ihre Hingabe dazu beigetragen haben, dass das NCCN im vergangenen Jahr neue Wege beschritten hat, um eine qualitativ hochwertige, wirksame, gerechte und zugängliche Krebsbehandlung und -prävention zu definieren und voranzutreiben.

PLYMOUTH MEETING, Pa. und ORLANDO, Fla., 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-eine gemeinnützige Allianz führender Krebszentren- feiert ein rekordverdächtiges Jahr für die Ausweitung der Reichweite wichtiger Krebsbehandlungsressourcen, indem es einige der bemerkenswerten Menschen ehrt, die bei der Unterstützung der Mission des NCCN über sich hinausgewachsen sind.

The NCCN 2026 Award Recipients gathered for a celebration during the NCCN 2026 Annual Conference in Orlando, Florida. Learn more at NCCN.org/conference. Left to right: Gregory J. Riely, MD, PhD; Kunuz Abdella, MD, MSc; Tara Sanft, MD; Crystal S. Denlinger, MD; Thomas W. Flaig, MD; Timothy Kubal, MD, MBA; Kanan Alshammari, MBChB; and Anu K.Agrawal, MD.

Das NCCN hat auf der jüngsten NCCN 2026 Annual Conference in Orlando, Florida, bemerkenswerte Persönlichkeiten aus den NCCN-Mitgliedsinstitutionen, anderen onkologischen Organisationen und aus den eigenen Reihen ausgezeichnet.

„Das NCCN entwickelt sich ständig weiter, um den Bedürfnissen der onkologischen Gemeinschaft weltweit gerecht zu werden. Durch die Arbeit unserer mehr als 2.000 Experten aus den Mitgliedsinstitutionen in den Leitliniengremien, Hunderten von Ausschussmitgliedern aus den Mitgliedsinstitutionen, unseren Koalitionsmitgliedern und kooperierenden Organisationen sowie unseren Mitarbeitern beeinflussen und verbessern wir die Versorgung von Menschen, die von Krebs bedroht sind, mit ihm konfrontiert werden oder ihn durchleben", sagte Crystal S. Denlinger, MD, Chief Executive Officer, NCCN. „Jedes Jahr zeichnen wir Menschen aus, die sich durch ihre Führungsqualitäten, ihr Engagement und ihre Hingabe für unseren Auftrag und unsere Arbeit verdient gemacht haben. Diese Anerkennung gibt uns die Möglichkeit, die unglaublichen Anstrengungen all derer zu würdigen, die unsere Programme möglich machen. Ich könnte nicht stolzer sein, die Preisträger des Jahres 2026 auszuzeichnen und ihnen für ihre unermüdliche Unterstützung zu danken."

Im Jahr 2026 wurden unter anderem folgende Preise vergeben:

Auszeichnungen für herausragende Mitarbeiter

Timothy Kubal, MD, MBA, Moffitt Cancer Center

Tara Sanft, MD, Hartford HealthCare (zuvor im Yale Cancer Center/Smilow Cancer Hospital)

Diese Auszeichnung wird an Personen verliehen, die mit ihrer Leidenschaft für die Verbesserung der Versorgung krebskranker Menschen Erwartungen übertreffen und beispielhafte Leistungen erbringen. In den letzten zehn Jahren hat Dr. Kubal in mehreren NCCN-Ausschüssen, -Konferenzen und -Veranstaltungen bedeutende Beiträge geleistet und damit ein hohes Maß an Fachwissen und Engagement für das NCCN bewiesen. Er ist Mitglied des NCCN-Komitees für bewährte Praktiken, davon sechs Jahre lang als Ko-Vorsitzender, und leitete die Arbeitsgruppe für Infusionseffizienz, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung eines Toolkits für die ambulante Durchführung onkologischer Behandlungen spielte. Außerdem ist er ein engagierter und umsichtiger Teilnehmer des NCCN-Gremiums für klinische Praxisleitlinien in der Onkologie (NCCN-Leitlinien®) für krebsbedingte venöse thromboembolische Erkrankungen und des NCCN-Vorstands.

Dr. Sanft wurde für ihre langjährige Mitarbeit in den NCCN Guidelines® Panels für Survivorship - wo sie den Vorsitz innehatte - und für Adolescent and Young Adult Oncology geehrt. Sie war in sechs Unterausschüssen tätig, die Empfehlungen zu Themen wie gesunde Lebensweise, Impfungen, Müdigkeit und Schlafstörungen aussprachen. Sie beteiligte sich auch an politischen und anwaltschaftlichen Bemühungen, indem sie am Comprehensive Cancer Survivorship Act und an der National Cancer Survivorship Standards Subject Matter Expert Group mitarbeitete, was schließlich zu einer Veröffentlichung führte, die als Grundlage für die Festlegung von Qualitätsmaßstäben für die Pflege diente.

Auszeichnungen für herausragendes Engagement

Thomas W. Flaig, MD, Universität von Colorado Anschutz Cancer Center

Gregory J. Riely, MD, PhD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Mit dieser Auszeichnung werden Mitglieder der NCCN-Leitliniengremien gewürdigt, die sich durch Führungsqualitäten, Tatkraft und Engagement bei der Entwicklung evidenzbasierter Leitlinien auszeichnen, die von einem fachkundigen Urteilsvermögen getragen werden. Dr. Flaig hat seit 2017 den Vorsitz des NCCN-Leitliniengremiums für Blasen-/Peniskarzinome inne. Er war mit der Überprüfung wichtiger neuer Daten und FDA-Zulassungen in den letzten Jahren betraut und leitete das Expertengremium durch unzählige Stunden von Beratungen. Er sorgte dafür, dass die verschiedenen Stimmen des Gremiums gehört wurden und dass alle Empfehlungen durchdacht waren und sich auf eine multidisziplinäre Versorgung konzentrierten, bei der der Patient im Mittelpunkt stand.

Dr. Riely ist Vorsitzende des NCCN-Leitliniengremiums für nicht-kleinzelligen Lungenkrebs/Mesotheliom/Thymome und Thymuskarzinome. Er ist bekannt für sein umfassendes Wissen, seine Fähigkeit, komplexe Informationen für die NCCN-Leitlinien zu konzeptualisieren, und seine Bereitschaft, unterschiedliche Sichtweisen zu berücksichtigen und gleichzeitig einen echten Konsens zu erzielen. Sowohl Dr. Flaig als auch Dr. Riely haben an den globalen Bemühungen des NCCN mitgewirkt, einschließlich der Zusammenarbeit mit der African Cancer Coalition zur Anpassung der NCCN-Leitlinien für Subsahara-Afrika und andere Regionen mit unterschiedlichen Ressourcen.

Auszeichnungen von Partners in Care

Die Afrikanische Krebskoalition (ACC) Angenommen von Kunuz Abdella, MD, MSc , Sekretariat der Afrikanischen Krebskoalition (ACC)



Das globale Programm der Amerikanischen Krebsgesellschaft (ACS) Angenommen von Anu K. Agrawal, MD , Vizepräsidentin, Global Cancer Support, American Cancer Society



Dr. Kanan Alshammari, MBChB, Direktor des regionalen Koordinierungszentrums für den Nahen Osten und Nordafrika (MENA) - NCCN

Der Partner in Care Award geht an eine nicht dem NCCN angehörende Einrichtung oder Person, die eng mit dem NCCN zusammengearbeitet hat, um unsere Reichweite zu vergrößern und das Leben von Menschen, die mit oder durch Krebs leben, zu beeinflussen. Die Preisträger des Jahres 2026 repräsentieren drei Organisationen, die maßgeblich an den globalen Bemühungen des NCCN beteiligt sind, weltweit eine qualitativ hochwertige Krebsbehandlung zu fördern, wobei der Schwerpunkt auf ressourcenbeschränkten Situationen liegt.

ACC und ACS arbeiten seit 2017 mit dem NCCN zusammen, um den Zugang zur Versorgung in der Region Subsahara-Afrika zu erweitern. Der gemeinsame Auftrag verbindet eine regionale Führungsrolle mit einem nachhaltigen Engagement für bessere Ergebnisse bei einem breiten Spektrum an verfügbaren Ressourcen. Gemeinsam haben die Organisationen 57 internationale Anpassungen der NCCN-Leitlinien für die afrikanischen Länder südlich der Sahara veröffentlicht und aktualisieren diese laufend, wodurch mehr als 85 % der Krebsbelastung in der Region abgedeckt werden. Die Leitlinien wurden von 9 Gesundheitsministerien, nationalen Krebsinstituten und tertiären Überweisungszentren in der gesamten Region befürwortet und von mehr als 76.000 Nutzern über 120.000 Mal heruntergeladen.

Das MENA-NCCN Regional Coordinating Center ist seit mehr als einem Jahrzehnt federführend bei den Bemühungen um eine bessere Versorgung in der Region. Als Direktor des Zentrums hat Dr. Alshammari mit regionalen Experten zusammengearbeitet, um 13 NCCN-Richtlinien im Zweijahresrhythmus anzupassen. Unter seiner Leitung sind das Bewusstsein und die Nutzung dieser Anpassungen in der Region erheblich gewachsen. Darüber hinaus hat er begonnen, über die Ergebnisse der Versorgung auf der Grundlage der MENA-angepassten Leitlinienkonkordanz zu publizieren, seine Arbeit auf internationalen Tagungen zu präsentieren und die Vorteile der Leitlinienbefolgung in Saudi-Arabien zu demonstrieren.

Auszeichnungen für wichtige Mitwirkende

Das NCCN zeichnete auch vier Mitarbeiter aus, die in diesem Jahr einen wichtigen Beitrag geleistet haben. Diese Mitarbeiter wurden von ihren Kollegen nominiert und ausgewählt, weil sie die Kernwerte des NCCN - Exzellenz, Integrität, Leidenschaft, Zusammenarbeit, Innovation und Respekt - verkörpern. Die NCCN 2026 Key Contributor Awardees sind:

Rachel Darwin , Senior Manager, Öffentlichkeitsarbeit

, Senior Manager, Öffentlichkeitsarbeit Deborah Freedman-Cass, PhD , Leiterin der Abteilung für klinische Inhalte

, Leiterin der Abteilung für klinische Inhalte Rose Joyce , Leitende Projektmanagerin, Fortbildung

, Leitende Projektmanagerin, Fortbildung Darlene Marina, Koordinatorin der Geschäftsführung

Während der NCCN-Jahreskonferenz 2026 gab das NCCN auch die Empfänger der NCCN Foundation 2026 Young Investigator Awards und die erste Kohorte der NCCN Advocacy Academy Fellows bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter NCCN.org/conference.

Über das National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren , die sich der Patientenversorgung, der Forschung und der Bildung widmen. NCCN widmet sich der Definition und Förderung einer hochwertigen, wirksamen, gerechten sowie zugänglichen Krebsbehandlung und -prävention, damit alle Menschen ein besseres Leben führen können. Die NCCN-Richtlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN Guidelines®) bieten transparente, evidenzbasierte, auf einem Expertenkonsens basierende Empfehlungen für die Krebsbehandlung, Prävention und unterstützende Leistungen. Sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und die Richtlinien in der Krebsbehandlung sowie die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Richtlinien für die klinische Praxis, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Die NCCN Guidelines for Patients® bieten fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten sowie Pflegekräfte zu informieren und zu stärken, mit Unterstützung der NCCN Foundation®. Darüber hinaus fördert das NCCN die Weiterbildung, globale Initiativen, die Politik sowie die Zusammenarbeit und Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in der Onkologie. Besuchen Sie NCCN.org für weitere Informationen.

Medienkontakt:

Rachel Darwin

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