Neurovia AI التابعة لشركة Robo.ai تظهر لأول مرة في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026"

أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 19 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "نيوروفيا إيه آي" (Neurovia AI)، مزود معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرئية ، وهي شركة تابعة لشركة "روبو دوت إيه آي إنك" (Robo.ai Inc.) (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز NASDAQ: AIIO)، عن ظهورها الافتتاحي في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026" في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

يعد معرض "آيسنار" أبوظبي المنصة الأكثر ثقة في المنطقة لتجميع المسؤولين الدوليين، وشركاء التكنولوجيا وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص.

تمثل مشاركة "نيوروفيا" في "آيسنار 2026" علامة بارزة في التوسع الدولي والتحقق من الصحة التكنولوجية. خلال المعرض ، ستقدم "نيوروفيا إيه آي" منصة التكنولوجيا الأساسية الخاصة بها ، NeuroStream™. باستخدام خوارزمية تصميم متجهات الصور النقطية، تم تصميم المنصة للسيناريوهات التي تتطلب دقة بيانات صارمة ، بما في ذلك الأمن الوطني، والبنية التحتية للمدن الذكية، والأنظمة غير المأهولة. من خلال الحفاظ على موثوقية البيانات مع تقليل عرض النطاق الترددي واستهلاك الطاقة ، تتعامل "نيوروفيا" مع الاختناقات الحرجة في نشر الذكاء الاصطناعي المادي.

يركز معرض "آيسنار 2026" ، تحت عنوان "تأمين الغد اليوم" ، على تطوير تقنيات مبتكرة لمعالجة التحديات الأمنية العالمية الناشئة ، مع التركيز بقوة على الذكاء الاصطناعي، والمراقبة، وحماية البنية التحتية الحيوية. صرح "منصور علي خان"، كبير مسؤولي التكنولوجيا في "نيوروفيا إيه آي": "تعالج حلول "نيوروفيا إيه آي" الطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي". "يوفر معرض "آيسنار 2026" منصة مثالية لـ "نيوروفيا" للعمل بشكل وثيق مع الكيانات الحكومية، والمجتمعات الأمنية، وشركاء الصناعة لتخفيف عبء البنية التحتية والبيانات، وإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي الكاملة".

تعتزم الشركة التواصل مع الوكالات الحكومية ومدمجي الأنظمة في المنطقة لمناقشة التعاون المحتمل. ستتركز هذه المناقشات على النشر التجاري للبنية التحتية للبيانات للذكاء الاصطناعي ذات التأخير المنخفض والسلامة العالية في القطاعين العام والخاص.

نبذة عن Neurovia AI Limited

"نيوروفيا إيه آي" ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "روبو دوت إيه آي إنك" (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز NASDAQ: AIIO)، تقدم حلول معالجة البيانات بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية البصرية عبر منصتها ™NeuroStream. وتكرّس الشركة جهودها لتحويل البيانات البصرية من مُشاهدات بشرية إلى بيانات تفهمها الآلات، من خلال تقنيات الضغط المعتمدة في الأصل على الذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة لمعالجة اختناقات البيانات في مجال الذكاء الاصطناعي المادي. وتخدم تقنياتها قطاعات القيادة الذاتية، والمدن الذكية، والتصنيع الذكي، عبر توفير طبقة أساسية لإدراك الآلة والتعاون معها على المستوى العالمي.

