Newmark تستمر في التوسع في الشرق الأوسط ، وتعيّن كلاً من "بينجامين كولوم" و"جوناثان جيفري" في منصب "خبير تقييم أوّل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "نيومارك" (Newmark) عن إضافتين في المناصب القيادية إلى أعمالها التجارية المتوسعة في التقييم والاستشارات في الشرق الأوسط، حيث عينت كلاً من "بنجامين كولوم" كمدير أول ورئيس للتقييمات في الشرق الأوسط و"جوناثان جيفري" مديرًا. يجلب الثنائي أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة المشتركة في مجال التقييم وإدارة الأصول والاستشارات الاستراتيجية في جميع أنحاء "مجلس التعاون الخليجي". تمثل هذه التعيينات التوسع المستمر في قدرات "نيومارك" التقييمية والاستشارية في جميع أنحاء الخليج ، بما يتماشى مع استراتيجية النمو العالمية الأوسع للشركة وزيادة الطلب على خدمات الاستشارات عالية الجودة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

قال "ستيفان بورش"، المدير الإداري الأول بقسم "التقييم والمشورة" للشرق الأوسط: "يجلب "بينجامين" و"جوناثان" نظرة ثاقبة عميقة للسوق وقيادة مثبتة وفهم متطور للمحافظ متعددة الأصول المعقدة في الشرق الأوسط". "تمثل تعييناتهم تعزيزًا إضافيًا لقدرات "نيومارك" الاستشارية وتعزز التزامنا بدعم العملاء أثناء التنقل في الأسواق الديناميكية والمتنامية بسرعة في المنطقة".

ينضم "كولوم" إلى "نيومارك" مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة القيادية في جميع أنحاء المملكة المتحدة والشرق الأوسط ، حيث يقدم المشورة بشأن المشروعات الكبرى ذات الاستخدامات المختلطة، والمحافظ المصرفية، والمبادرات الاستراتيجية التي تقودها الحكومات على مستوى البحرين والسعودية وعُمان والإمارات العربية المتحدة. في الآونة الأخيرة ، شغل منصب رئيس قسم "التقييمات والمشورة" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "تشسترتونز إنترناشيونال" (Chestertons International). في هذا الدور ، قام بإعادة بناء وقيادة فريق متعدد الاختصاصات مسؤول عن تقديم أكثر من 21 مليار دولار للتقييمات العقارية السنوية ، مع دفع نمو كبير في الإيرادات وتعزيز الامتثال التنظيمي في جميع أنحاء المنطقة. في السابق ، شغل منصب المدير العام ورئيس البلد لشركة "هامبتونز إنترناشيونال آند بارتنرز" (Hamptons International & Partners) في عُمان ، حيث أشرف على التقييم، وإدارة الأصول الاستراتيجية، واستشارات المشروعات، وعمليات إدارة العقارات.

يجلب جيفري سجلاً قويًا في إحداث نقلة نوعية في محافظ العقارات واسعة النطاق وقيادة الأداء للمؤسسات المالكة. في الآونة الأخيرة ، قاد إدارة الأصول لشركة "أصول المتكاملة العقارية"، المملوكة بالكامل لـ "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، حيث أشرفت على أكثر من 30 أصل تتألف من أكثر من 300 مبنى بقيمة تزيد عن 30 مليار ريال سعودي. شغل جيفري في السابق أدوارًا رفيعة المستوى في كلٍ من "التزام آست ماندجمنت جروب" (Eltizam Asset Management Group) و"نايت فرانك" (Knight Frank)، حيث قاد فريق التقييم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

