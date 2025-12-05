Newmark تعيّن القيادي العقاري البارز عالمياً Peter Trollope لقيادة حلول شاغلي العقارات

تعزيز قدرات الاستشارات الاستراتيجية للعملاء من الشركات

نيويورك، 5 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- تعلن .Newmark Group, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: NMRK) (المشار إليها بـ "Newmark" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات واستشارات العقارات التجارية لكبار المستثمرين المؤسسيين والشركات العالمية وغيرهم من الملاك وشاغلي العقارات، عن تعيين Peter Trollope في منصب الرئيس العالمي لحلول شاغلي العقارات (Occupier Solutions). وسيتولى Trollope، وهو قيادي عقاري بارز عالمياً وقاد استراتيجيات عقارية معقدة لبعض أكبر الشركات في العالم، الإشراف على النمو المستمر وتطوّر أعمال حلول شاغلي العقارات المتكاملة لدى Newmark. ويخدم هذا القطاع العملاء من خلال الاستشارات الاستراتيجية على المستوى العالمي، واستراتيجية مكان العمل وتجربة العاملين، وتمثيل المستأجرين، وإدارة المعاملات والصفقات العقارية، وإدارة البرامج والمشاريع، وإدارة عقود الإيجار، وإدارة المرافق.

وفي هذا الصدد، صرّح Barry Gosin، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: "يتمثّل هدفنا في أن نكون مزوّد الخدمات المتكاملة والمفضّل للشركات الشاغلة للعقارات، ونعتقد أن هناك مجالاً كبيراً لنمو قطاع خدمات شاغلي العقارات في أعمالنا تحت قيادة Peter Trollope." وأضاف: "يعطي قادة إدارة العقارات في الشركات الأولوية للكفاءة والثقافة وإدارة المخاطر جنباً إلى جنب مع التكلفة؛ وستكمن ميزتنا التنافسية في السرعة والشفافية والنتائج المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة، والتنفيذ المنضبط، والتركيز المستمر على القيمة المقدّمة للعميل."

يتمتّع Trollope بخبرة عالمية تمتد عبر أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث قدّم المشورة لعملاء من قائمة Fortune 500 عبر مختلف القطاعات في مبادرات حيوية للأعمال، بما في ذلك إعادة ابتكار مكان العمل، ودمج عمليات الاندماج والاستحواذ، وتحسين المحفظة العقارية. قبل انضمامه إلى Newmark، شغل منصب الرئيس العالمي لاستشارات إدارة المشاريع في مجموعة CBRE، حيث أدار أعمالاً سنوية بقيمة 1 مليار دولار وفريقاً يضم أكثر من 5,000 متخصص.

من جانبه، قال Lou Alvarado، الرئيس التنفيذي للعمليات: "إن المنظور العالمي الذي يتمتّع به Peter، وانضباطه التشغيلي، وسجلّه الحافل في تحقيق النتائج للعملاء، يؤهّلونه بشكل فريد لتوسيع نطاق أعمال حلول شاغلي العقارات لدينا وتعميق القيمة التي نقدّمها لعملائنا من الشركات في جميع أنحاء العالم." وأضاف Alvarado: "إنه قائد يرتقي بكل أبعاد العمل، سواء على صعيد الأفراد أو العمليات أو الأداء، وسيكون له دور فعّال بينما نتقدّم نحو هدفنا المتمثّل في تحقيق إيرادات تتجاوز 2 مليار دولار من خدمات الإدارة ورسوم الخدمات وبنود أخرى بحلول عام 2029."

ويعكس تعيين Trollope استراتيجية Newmark الأوسع للاستثمار في أفضل الكفاءات وتقديم استشارات عالية التأثير، من خلال دمج سلس بين العقارات والأفراد والتكنولوجيا. سيعمل Trollope بشكل وثيق مع Elizabeth Hart، رئيسة التأجير لأمريكا الشمالية، لتعزيز التعاون بين قطاعي التأجير وخدمات الإدارة في Newmark، من خلال تعزيز التخطيط الاستراتيجي، وتحسين نتائج العملاء، وضمان تقديم خدمة متسقة على نطاق واسع.

وعلّق Trollope قائلاً: "تتمتّع Newmark بالزخم والقيادة وثقة العملاء لابتكار نموذج جديد لما يمكن أن تقدّمه خدمات شاغلي العقارات." واختتم بقوله: "تبحث الصناعة عن شريك يتحرّك بوتيرة أسرع، ويوظّف التكنولوجيا كعنصر أصيل في عمله، ويقيس النجاح بالنتائج. وهذا هو معيار التميّز لدى Newmark."

حول Newmark

"نيومارك جروب إنك" (.Newmark Group، Inc) المدرجة في بورصة "ناسداك" بالرمز (Nasdaq: NMRK) -جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها ("نيومارك")، هي شركة عالمية رائدة في مجال العقارات التجارية، وتعمل بسلاسة على تشغيل كل مرحلة من مراحل دورة حياة العقار. وقد تم تصميم مجموعة خدمات ومنتجات "نيومارك" الشاملة بشكل فريد لكل عميل، من المالكين إلى السكان، ومن المستثمرين إلى المؤسسين، ومن الشركات الناشئة إلى الشركات الكبرى. ومن خلال الجمع بين الوصول العالمي للمنصة وجمع وتحليل معلومات السوق في كل من أسواق العقارات الراسخة والناشئة، تُقدِّم "نيومارك" خدمة فائقة للعملاء على مستوى كافة قطاعات الصناعة. خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حققت Newmark إيرادات تجاوزت 3.1 مليار دولار. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، كانت Newmark وشركاؤها التجاريون معًا يديرون عملياتهم من ما يقرب من 170 مكتبًا يضم أكثر من 8,500 متخصص في أربع قارات. لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة موقع الويب nmrk.com أو متابعتنا على @newmark.

