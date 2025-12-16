Newmark توسّع حضورها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بإطلاق عملياتها في كوريا وتعيين جون بريتشارد رئيساً للشركة في كوريا

Image courtesy of Nemwark: Front Row L to R: Judy Jang, John Pritchard, Karis Kim, Miji Kyung; Back Row L to R: Leadley Park, Chan Joung, Sienna Ahn.

نيويورك وسيول، كوريا الجنوبية، 16 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- تعلن .Newmark Group, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: NMRK) ("Newmark")، وهي شركة رائدة في تقديم الاستشارات والخدمات في مجال العقارات التجارية للشركات العالمية والمستثمرين المؤسسيين والملاك وشاغلي العقارات، عن تأسيس مقرها الرئيسي الكوري في سيول وتشكيل فريق قيادي متمرّس عبر تخصصات متعددة. يقع المكتب الجديد في مجمع IFC في يويدو، ومن المقرر افتتاحه رسمياً هذا الشهر، على أن يركّز على مختلف القطاعات العقارية وجميع فئات الأصول في السوق. ستكون أعمال الشركة في كوريا تحت قيادة جون بريتشارد الذي يشغل منصب المدير العام ورئيس الشركة في كوريا. ويمتلك بريتشارد ما يقرب من عقدين من الخبرة، قدّم خلالها المشورة لشركات عالمية في بعضٍ من أكبر معاملات شاغلي العقارات في السوق الكورية.

قال باري جوسين، الرئيس التنفيذي لشركة Newmark: "يعكس دخولنا إلى كوريا استمرار تطور Newmark كشركة عالمية بحق. تعد كوريا واحدة من أكثر الاقتصادات تقدماً وأسرعها نمواً في آسيا، وتمتاز بالابتكار والتأثير العالمي. إن تأسيس حضور لنا هنا يتيح لنا دعم الشركات التي تتوسع دولياً وتقديم خدمات استشارية عالمية المستوى للعملاء الذين يدخلون السوق الكورية. وهذا يعزز التزامنا طويل الأمد ببناء منصة مترابطة وموجّهة نحو المستقبل تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا حول العالم."

إلى جانب بريتشارد، يشمل إطلاق عمليات Newmark في كوريا فريقاً حيوياً يعمل عبر مجالات الخدمات الرئيسية. ويأتي أعضاء الفريق من شركات عالمية رائدة في مجال العقارات التجارية، حاملين معهم طيفاً واسعاً من الخبرات عبر أكثر القطاعات نشاطاً في كوريا.

كاريس كيم ، رئيسة قسم التجزئة، تمثيل المستأجرين : قادت كاريس تفويضات رئيسية في قطاع التجزئة لصالح أكبر العلامات التجارية العالمية في مختلف أنحاء كوريا، وساهمت في إبرام صفقات رسمت معالم السوق وأسهمت في تشكيل مشهد التجزئة الحديث في البلاد.

جودي جانغ ، رئيسة قسم الأبحاث: تتمتع جودي بأكثر من عقدين من الخبرة، وتشتهر بتبنّي أفضل الممارسات في الأبحاث وبالريادة في إعداد تقارير سوقية متخصصة حسب القطاعات. وقبل انضمامها إلى Newmark ، تولّت بناء منصات بحثية لدى شركات عالمية رائدة في مجال العقارات التجارية.

ميجي كيونغ ، مديرة مشاركة: تقدّم ميجي المشورة للعملاء متعددي الجنسيات بشأن استراتيجيتهم للعقارات المؤسسية في كوريا. كما تتولى قيادة منصة تمثيل مستأجري المكاتب من الشركات متعددة الجنسيات، وتعمل عن كثب جنباً إلى جنب مع بريتشارد.

سيينا آهن ، مديرة أولى، تمثيل المستأجرين: تتخصص سيينا في استخبارات السوق وتقديم الاستشارات في مجال التأجير عبر سيول والأسواق الثانوية الرئيسية في كوريا.

ليدلي بارك ، مدير أول، تمثيل المستأجرين: تشمل خبرة ليدلي تقديم الاستشارات في مجالي التجزئة والمكاتب لعلامات عالمية في قطاع الأزياء السريعة وعلامات الأغذية والمشروبات ( F&B ).

تشان جونغ ، مدير، تمثيل المستأجرين: يقدّم تشان المشورة للشركات الكورية بشأن استراتيجيات التوسع الخارجي عبر الأصول المكتبية واللوجستية والصناعية.

قال جون بريتشارد، المدير العام ورئيس الشركة في كوريا: "تجسّد أعمال Newmark في كوريا الجيل القادم من الاستشارات العقارية، المدعومة بالتكنولوجيا، والمستندة إلى الرؤى، والمتصلة عالمياً. وبوصف كوريا عاشر أكبر اقتصاد في العالم ورائدة عالمياً في قطاعات تشمل التكنولوجيا والسيارات والخدمات اللوجستية والتمويل، فإن زخم الاستثمارات الخارجية ومستوى النضج المؤسسي العميق في البلاد يجعلها بوابة محورية لشاغلي العقارات والمستثمرين الدوليين. ومع وجود فريق قيادي بارع بالفعل، فإننا نرسخ حضوراً يربط أكثر الشركات ابتكاراً في كوريا بالفرص حول العالم."

بصفتها واحدة من أسرع شركات العقارات التجارية نمواً في العالم، تواصل Newmark الاستثمار في توسيع قدراتها وبنيتها التحتية وانتشارها الجغرافي وبصمتها في الأسواق، مستندةً إلى سجل من النمو المستدام والتزام بالتميز عبر مختلف خطوط الخدمات والمناطق الجغرافية. ويأتي افتتاح مكتب Newmark في كوريا في أعقاب التوسعات الأخيرة في بنغالور وتشيناي ودبي وسنغافورة وميونيخ وباريس.

نبذة عن Newmark

"نيومارك جروب إنك" (.Newmark Group، Inc) المدرجة في بورصة "ناسداك" بالرمز (Nasdaq: NMRK) -جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها ("نيومارك")، هي شركة عالمية رائدة في مجال العقارات التجارية، وتعمل بسلاسة على تشغيل كل مرحلة من مراحل دورة حياة العقار. وقد تم تصميم مجموعة خدمات ومنتجات "نيومارك" الشاملة بشكل فريد لكل عميل، من المالكين إلى السكان، ومن المستثمرين إلى المؤسسين، ومن الشركات الناشئة إلى الشركات الكبرى. ومن خلال الجمع بين الوصول العالمي للمنصة وجمع وتحليل معلومات السوق في كل من أسواق العقارات الراسخة والناشئة، تُقدِّم "نيومارك" خدمة فائقة للعملاء على مستوى كافة قطاعات الصناعة. خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حققت Newmark إيرادات تجاوزت 3.1 مليار دولار. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، كانت Newmark وشركاؤها التجاريون معًا يديرون عملياتهم من ما يقرب من 170 مكتبًا يضم أكثر من 8,500 متخصص في أربع قارات. لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة موقع الويب nmrk.com أو متابعتنا على @newmark.

مناقشة البيانات التطلعية حول Newmark

تُعَد البيانات الواردة في هذه الوثيقة بخصوص "نيومارك" والتي لا تُعتبر حقائق تاريخية بمثابة "بيانات تطلعية" تنطوي على مخاطر وشكوك، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. كما تتضمن هذه البيانات بيانات حول أعمال الشركة، والنتائج، والمركز المالي، والسيولة، والتوقعات، والتي قد تُشكِّل بيانات تطلعية وتخضع لمخاطرة أن التأثير الفعلي قد يختلف، ربما ماديًا، عما هو متوقع حاليًا. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتعهد "نيومارك" بأي التزام لتحديث أية بيانات تطلعية. لمناقشة المخاطر والشكوك الإضافية، والتي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، يُرجى مراجعة ملفات "هيئة الأوراق المالية والبورصات" الخاصة بشركة "نيومارك"، والتي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- عوامل المخاطرة و"المذكرة الخاصة بشأن المعلومات التطلعية" الواردة في هذه الملفات وأية تحديثات لعوامل المخاطرة هذه و"المذكرة الخاصة" بشأن المعلومات التطلعية الواردة في التقارير اللاحقة في النموذج 10-K، أو النموذج 10-Q، أو النموذج 8-K.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2839832/Newmark_Korea_Launch_Combined_Photo.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/1057994/Newmark_Group_Logo_v1.jpg