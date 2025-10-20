Newmark توسع القدرات الاستشارية في الشرق الأوسط مع تعيينات رئيسية

Image courtesy of Newmark. Back Row L to R: Azmi Abdelmajid, Artem Malikov; Front Row L to R: Elliot Nolan, Vit Dostalik, Puneet Phulwani.

نيويورك ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- "نيومارك" ( Newmark ) توسع أعمالها في الشرق الأوسط مع سلسلة من التعيينات العليا لترسيخ مكانة ممارستها الاستشارية في الشرق الأوسط في دبي ، بعد وقت قصير من إطلاق مكتبها الإقليمي للتقييم والاستشارات . وستكون الممارسة، التي تشمل استشارات التطوير والصفقات، بقيادة كبير المديرين ورئيس الاستشارات "فيت دوستاليك" . ينضم إليه "عزمي عبد الحميد" ، و "إليوت نولان" ، "بونيت فولواني" و "آرتيم ماليكوف" ، الذين توسع خبرتهم قدرات الممارسة. بناءً على الوصول المتزايد للشركة عبر منطقة أوروبا؛ والشرق الأوسط؛ وأفريقيا، بما في ذلك ممارسة أسواق رأس المال الدولية بقيادة نائب الرئيس ، لأسواق رأس المال الدولية - الشرق الأوسط "جو موريس"[1] ، يؤكد التوسع على زخم الشركة المستمر في واحدة من أسرع أسواق العقارات نموًا في العالم والتزامها بتزويد العملاء بحلول متكاملة هي الأفضل في فئتها.

قال "ستيفان بورش" ، كبير المديرين الإداريين ، للتقييم والاستشارات للشرق الأوسط: "إن رؤية مثل هذا الزخم الواعد بعد أسابيع قليلة من افتتاح ممارسة الاستشارات الإقليمية لدينا رسميًا أمر مثير بشكل لا يصدق". "هذه الإضافات تعزز التزامنا تجاه الشرق الأوسط باعتباره سوقًا ذات أولوية وتسلط الضوء على الطلب الذي نراه من جميع أنحاء المنطقة. من خلال توسيع قدراتنا الاستشارية هنا في دبي ، نحن نضمن أن العملاء - سواء صناديق الثروة السيادية أو المكاتب العائلية أو المستثمرين المؤسسيين أو المطورين - يمكنهم الوصول إلى القوة الكاملة لمنصة "نيومارك" العالمية المتكاملة ، إلى جانب خبرتها المحلية العميقة."

سيوفر الفريق الاستشاري الذي يتخذ من دبي مقرًا له دراسات الجدوى وأعلى وأفضل دراسات الاستخدام، وتحسين المحفظة، وإدارة الأصول الاستراتيجية وتخطيط الأعمال وعناية السوق الواجبة. تمتد خبرتهم إلى المجتمعات السكنية، والتجارية، والمجتمعات متعددة الاستخدامات، والضيافة، والمجتمعات الصناعية ومجتمعات المخططات الرئيسية، مما يتيح لـ "نيومارك" دعم العملاء عبر فئات الأصول المختلفة. ينضم إلى ممارسة التقييم والاستشارات في الشرق الأوسط في "نيومارك":

"فيت دوستاليك"، المدير الأول ورئيس الاستشارات ، الذي يجلب أكثر من عقد من الخبرة في قيادة التفويضات الاستراتيجية للكيانات الحكومية وصناديق الثروة السيادية والمطورين المؤسسيين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) ومجلس التعاون الخليجي على النطاق الأوسع. قبل الانضمام إلى "نيومارك" ، قاد "دوستاليك" ممارسة تطوير العقارات في "ديلويت" ( Deloitte ) في المملكة العربية السعودية.

"عزمي عبد الحميد" ، مدير في ممارسة التطوير واستشارات العقارات، مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم استشارات التطوير واستراتيجيات الجدوى وتخطيط الأعمال عبر فئات الأصول المتعددة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ينضم إلى "ديلويت" من ممارسة العقارات في الشرق الأوسط ، حيث ركز على تطوير أطر الجدوى وحلول التخطيط المخصصة لمحافظ العملاء المتنوعة.

"إليوت نولان" و"بونيت فولواني"، المديران في ممارسة استشارات التطوير والصفقات، كل منهم لديه أكثر من ثماني سنوات من الخبرة في استشارات التطوير، ودراسات الاستخدام الأعلى والأفضل ، وتحليل الجدوى وإدارة الأصول الاستراتيجية. بدأ نولان حياته المهنية في الاستثمار الخاص في لندن قبل الانتقال إلى أدوار استشارية عقارية مع "جيه إل إل" ( JLL ) و"ديلويت" في الشرق الأوسط ، حيث أمضى السنوات السبع الماضية في تقديم حلول للاستشارات والتطوير عالية التأثير. صقل "فولواني" خبرته التقنية والاستشارية عبر سياقات التطوير المتنوعة في "ديلويت" قبل الانضمام إلى "نيومارك".

"آرتيم ماليكوف"، كبير المساعدين في ممارسة استشارات التطوير والصفقات، المتخصص في التحليل المالي ، والعناية الواجبة في السوق واستشارات التطوير ذات الاستخدام المختلط على نطاق واسع في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي. عمل سابقًا مع ممارسة تطوير العقارات في شركة "ديلويت" بالشرق الأوسط، حيث قدم مشورة التطوير الاستراتيجي والحلول المالية للمشاريع الهامة في المنطقة.

علق "دوستاليك" قائلاً: تعد دبي بمثابة بوابة إلى المنطقة وخطوة أولى في توسعنا في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط مليء بالاحتمالات وهو في طليعة النمو والابتكار على المستوى العالمي في مجال العقارات. مع فريقنا الموسع ، يمكننا تقديم مجموعة أوسع من الحلول الاستشارية - التي تجمع الخبرة المحلية العميقة مع منظور عالمي - لتمكين العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط من اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة تدفع القيمة."

حول Newmark

"نيومارك جروب إنك" ( Newmark Group، Inc .) المدرجة في بورصة "ناسداك" بالرمز ( Nasdaq : NMRK ) -جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها ("نيومارك")، هي شركة عالمية رائدة في مجال العقارات التجارية، وتعمل بسلاسة على تشغيل كل مرحلة من مراحل دورة حياة العقار. وقد تم تصميم مجموعة خدمات ومنتجات "نيومارك" الشاملة بشكل فريد لكل عميل، من المالكين إلى السكان، ومن المستثمرين إلى المؤسسين، ومن الشركات الناشئة إلى الشركات الكبرى. ومن خلال الجمع بين الوصول العالمي للمنصة وجمع وتحليل معلومات السوق في كل من أسواق العقارات الراسخة والناشئة، تُقدِّم "نيومارك" خدمة فائقة للعملاء على مستوى كافة قطاعات الصناعة. في الأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 يونيو 2025 ، حققت "نيومارك" إيرادات تزيد على 2.9 مليار دولار. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 ، عملت "نيومارك" وشركاؤها التجاريون معًا من 165 مكتبًا مع أكثر من 8400 من المهنيين في أربع قارات. لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة موقع الويب nmrk.com أو متابعتنا على @ newmark .

مناقشة البيانات التطلعية حول Newmark

تُعَد البيانات الواردة في هذه الوثيقة بخصوص "نيومارك" والتي لا تُعتبر حقائق تاريخية بمثابة "بيانات تطلعية" تنطوي على مخاطر وشكوك، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. كما تتضمن هذه البيانات بيانات حول أعمال الشركة، والنتائج، والمركز المالي، والسيولة، والتوقعات، والتي قد تُشكِّل بيانات تطلعية وتخضع لمخاطرة أن التأثير الفعلي قد يختلف، ربما ماديًا، عما هو متوقع حاليًا. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتعهد "نيومارك" بأي التزام لتحديث أية بيانات تطلعية. لمناقشة المخاطر والشكوك الإضافية، والتي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، يُرجى مراجعة ملفات "هيئة الأوراق المالية والبورصات" الخاصة بشركة "نيومارك"، والتي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- عوامل المخاطرة و"المذكرة الخاصة بشأن المعلومات التطلعية" الواردة في هذه الملفات وأية تحديثات لعوامل المخاطرة هذه و"المذكرة الخاصة" بشأن المعلومات التطلعية الواردة في التقارير اللاحقة في النموذج 10- K ، أو النموذج 10- Q ، أو النموذج 8- K .

1 موظف في شركة "كانتور فيتزجيرالد" ( Cantor Fitzgerald ) التابعة لشركة "نيومارك"

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2798537/Newmark_Group_Dubai_team.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1057994/Newmark_Group_Logo_v1.jpg