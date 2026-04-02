NICE تمنح Bell Integration جائزة "أفضل شريك تنفيذ في العام" للابتكار في تجربة العملاء والتحول القائم على الذكاء الاصطناعي

شراكة مصممة لتقديم تجربة تحول شاملة

يجمع هذا التعاون بين اثنين من المبتكرين في الصناعة لتسريع وتيرة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة ، وتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية في مراكز الاتصال في جميع أنحاء العالم. توسعت علاقتنا الاستراتيجية مع "نايس" لتقديم حلول كاملة بما في ذلك CXOne و Enlighten للعملاء." - فيصل عباسي ، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي والبيانات ، "بل إنتجريشن"

مع أكثر من 350 من ممارسي الذكاء الاصطناعي ، تجلب "بل" خبرة واسعة في تسريع تحول الأعمال من خلال حلول الذكاء الاصطناعي الذكية القابلة للتطوير ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي العضوي والتنسيق. تمكننا هذه الخبرة من فهم وتقديم قيمة حلول شركة "نايس كوجنيجي" (NiCE Cognigy) بشكل كامل.

"شراكة "بل إنتجريشن" مع "نايس" هي متعة حقيقية. إنهم شريك استراتيجي حقيقي ومنظمة رائعة للعمل معها. هناك توافق وثيق بين الرؤية المشتركة للشركتين لمستقبل تجربة العملاء ، والتي تتمحور حول استراتيجية قائمة على الذكاء الاصطناعي." - "إيريكا سوليفان بوند"، مديرة قسم الشركاء، "بل إنتجريشن".

نظرة إلى المستقبل

تتطلع "بل إنتجريشن" إلى مواصلة شراكتنا مع "نايس" في عام 2026 وما بعدها وأن تظل ملتزمة بمساعدة المنظمات على إحداث نقلة نوعية في تجربة عملائها من خلال الجمع القوي بين الذكاء الاصطناعي من "بل" وخبرة منصة CXone من "نايس".

حول Bell Integration

تأسست شركة "بل إنتجريشن" في عام 1995 ، وهي شركة لخدمات تكنولوجيا المعلومات، ودمج الأنظمة والاستشارات متخصصة في الخدمات السحابية، وهجرة مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. مع وجودها في الأسواق الدولية الرئيسية وقوة عمل تضم أكثر من 1000 شخص على مستوى العالم ، بما في ذلك 350 متخصصًا في الذكاء الاصطناعي ، تدعم "بل" دورة حياة تكنولوجيا المعلومات الكاملة من توفير التكنولوجيا والاستشارات الاستراتيجية إلى تسليم المشاريع، والخدمات المُدارة، وتقاعد الأصول.

تعتمد العديد من الجهات العالمية من مؤسسات التمويل، وشركات الاتصالات، والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام على "بل إنتجريشن" لضمان أن تكون خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية متاحة دائمًا، وقابلة للتطوير، ومستدامة، ومرنة.

