الورقة البيضاء الجديدة من Bell Integration تستكشف كيفية فتح الشركات ذاتية العمل لآفاق تحقيق العائد على الاستثمار على نطاق واسع

التقرير يقدم توجيهات واضحة واقعية لقادة تكنولوجيا المعلومات حول استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة والعمليات القائمة على البيانات لتحقيق قدرات المؤسسات ذاتية العمل.

لندن, 14 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة "بيل إنتجريشن" (Bell Integration) ورقة بيضاء جديدة بعنوان المؤسسات ذاتية العمل: بناء عمليات تنبؤية وقابلة للشفاء الذاتي مع الذكاء الاصطناعي، ما يوفر لقادة الذكاء الاصطناعي خارطة طريق استراتيجية لبناء عمليات ذكية وذاتية التحسين.

مع نمو بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة في الحجم والتعقيد ، تتعرض العديد من المنظمات لضغوط لتقديم خدمات رقمية مرنة عالية الأداء.

Alison Hodivala, AI & Data Portfolio Strategy Director

استنادًا إلى تجربة شركة "بيل إنتجريشن"، ومع 350 من المحترفين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي الذين يدعمون بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة للمؤسسات ، يوفر الكتاب الأبيض رؤى وتوجيهات عملية للمنظمات التي تبدأ رحلتها نحو المؤسسات ذاتية لعمل.

"أليسون هوديفالا" مديرة استراتيجية محفظة الذكاء الاصطناعي والبيانات في شركة "بيل إنتجريشن": "لقد تجاوزت وتيرة التغيير وحجم البيانات قدرات نماذج التشغيل التقليدية. تنتج كل معاملة وجهاز استشعار وتفاعل للمستخدم تدفقًا مستمرًا من المعلومات يحمل الفرصة والمخاطرة على حد سواء. تُظهر هذه الورقة البيضاء كيف يمكن أن تؤدي قدرة العمل الذاتي وعملية اتخاذ القرار القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل أداء المؤسسات بشكل أساسي ، وتقليل المخاطر ، وتسريع أوقات الاستجابة ، وإطلاق آفاق مستويات جديدة من المرونة."

يستهدف الدليل قادة تكنولوجيا المعلومات ، ويوفر إطارًا شاملاً للانتقال من تدفقات العمل التفاعلية إلى العمليات الاستباقية والتنبؤية التي تعزز موثوقية الخدمة والسرعة التشغيلية.

تتضمن الفصول الرئيسية:

المشهد الرقمي المتغير

تنتج كل معاملة وجهاز استشعار وتفاعل للمستخدم تدفقًا مستمرًا من المعلومات يحمل الفرصة والمخاطرة على حد سواء.

الواقع التشغيلي: التعقيد مع سرعة الآلات

ما كان يومًا بيئة لتكنولوجيا المعلومات خاضعة للرقابة أصبح منظومة حية تولّد تغييرً مستمرًا.

إطار للعمليات الذكية

كما هو الحال مع تكنولوجيا المعلومات ، والتكنولوجيا التشغيلية ، وإنترنت الأشياء والتوحيد الأمني، فإن مبدأ التنظيم الجديد هو الذكاء.

دور الذكاء الاصطناعي الوكيل

كيف يعيد الوكلاء ذاتيو العمل تعريف الرصد وصنع القرار والتصحيح.

البُعد البشري

يوفر البشر النية والإشراف ، بينما تعمل الأنظمة بذكاء داخل تلك الحدود.

تطبيق ذاتية العمل على مستوى المؤسسة

عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من المنصات الأساسية ، تبدأ الأنظمة على مستوى تكنولوجيا المعلومات والأمن والأصول المتصلة في التنسيق بوعي أعمق.

قيادة المؤسسة ذاتية العمل بثقة

لا يعتمد نجاح ذاتية العمل فقط على التكنولوجيا الذكية ولكن أيضًا على الثقة والحوكمة والتصميم الأخلاقي.

حول Bell Integration

تأسست شركة "بيل إنتجريشن" في عام 1995 ، وهي شركة لخدمات تكنولوجيا المعلومات، ودمج الأنظمة والاستشارات متخصصة في السحابة ونقل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ، وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى العالم.

