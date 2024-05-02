Nick Twidale ينضم إلى فريق عمل شركة ATFX بصفته كبير محللي السوق

سيدني, 2 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة ATFX، إحدى الشركات الرائدة في مجال الوساطة المالية عبر الإنترنت على مستوى العالم، أن تعلن عن انضمام Nick Twidale إلى الشركة بصفته كبير محللي السوق لمنطقة أستراليا. بخبرة تزيد عن عقدين في مجال الخدمات المصرفية والسمسرة، يضيف Nick ثروة من المعرفة والريادة إلى منصبه الجديد.

ويعتبر Nick واحدًا من الشخصيات البارزة والمعروفة للغاية في قطاع الخدمات المالية. كما يعتبر Nick خبيرًا في تداول العملات الأجنبية والوساطة وذلك بفضل عمله لسنوات عديدة في هذا المجال، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي CEO لشركة FP Markets لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC، كما شغل منصب المدير العام GM لشركة IC Markets، والمدير التنفيذي للعمليات في شركة Rakuten Securities Australia.

فضلًا عن خبرته المهنية الواسعة في مجال الوساطة، يجلب Nick "نظرة المتداول" الفريدة التي تتيح له تقديم رؤى وتعليقات ثاقبة بفضل ما يزيد عن 12 عامًا قضاها في مكاتب تداول العملات الأجنبية المصرفية. وقد أكسبته رؤيته الثاقبة وخبرته الواسعة انتشارًا إعلاميًا كبيرًا، حيث حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق عبر مختلف القنوات على مر السنين؛ وهذا ما يجعله الخيار الأمثل لتعزيز المكانة التجارية لعلامة ATFX في أستراليا وخارجها. وسيقدم Nick بتواجده داخل أروقة شركة ATFX تحديثات أساسية للسوق وتعليقات قيمة من خلال مقالات ومقاطع فيديو مصممة خصيصًا للتوقيت الرسمي لشرق أستراليا AEST، مما يمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تستند إلى التحليل الفني والأساسي على حد سواء. هذه الإضافة المثيرة لفريق المحللين في سوق ATFX ستعزز بلا شك قدرات التحليل التي توفرها المنصة للمتداولين، مما يضمن توفير تجربة تداول متكاملة وشاملة للمستخدمين.

هذا وقال السيد Simon Naish، رئيس شركة ATFX في أستراليا: "يسعدني للغاية أن أرحب بـ Nick في شركة ATFX. إن سجله الحافل في تقديم تعليقات وتحليلات سوقية عالية الجودة لا شك سيعزز عروضنا العالمية، كما تمثل هذه الخطوة إنجازًا بارزًا يعكس التزامنا الراسخ تجاه المنطقة".

إن انضمام Nick الاستراتيجي إلى فريق ATFX لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC يعكس التزام الشركة الراسخ بتقديم أعلى مستويات الخبرة والدعم لعملائها. يضم فريق المحللين البارع في ATFX، والذي يتكون من 13 عضوًا، نخبة من الأسماء اللامعة مثل Gonzalo Canete (كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين للسوق في شركة ATFX بالمملكة المتحدة)، وMartin Lam (كبير محللي السوق في شركة ATFX بجنوب شرق آسيا)، وGabi Dahduh (كبير محللي السوق في شركة ATFX بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA)، وبفضل توزيعهم الاستراتيجي، يغطي هذا الفريق المحترف جلسات التداول في سيدني وطوكيو ولندن ونيويورك بشكل كامل. فهذا الفريق الاستثنائي يجلب ثروة من المعرفة والخبرة الواسعة ويوفرون للمتداولين أحدث الأدوات والتحليلات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. هذه الإضافة الجديدة هي شهادة حية على التزام ATFX بتزويد المتداولين بالدعم الذي يحتاجونه للنجاح في عالم التداول المتقلب.

تركز ATFX أيضًا على تقديم خدمة عملاء عالمية المستوى مصممة خصيصًا لتلائم احتياجات كل متداول، إلى جانب باقة شاملة من البرامج التعليمية وأدوات التداول المتطورة. في عام 2021، أطلقت ATFX منصة AT Premier المتخصصة بأبحاث السوق المتميزة لعملائها في الشرق الأوسط، لتوفر لهم أبحاث من الدرجة الأولى وتحليلات من كبرى بنوك الاستثمار وشركات الأبحاث المالية الرائدة وغيرها. وحرصًا منها على الحفاظ على ريادتها في المجال، خطت ATFX خطوة استباقية أخرى عام 2022 بالاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية؛ بما في ذلك تقنيات البيانات الضخمة وتقنيات البلوكشين وتقنيات الذكاء الاصطناعي AI. إن توفير البيانات الخام الدقيقة بواسطة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) هو مفتاح النجاح في مجال التكنولوجيا المالية. فبفضل البيانات الضخمة المهيكلة، تستطيع الخوارزميات تحليل سلوكيات المتداولين وتاريخ تداولاتهم، ومن ثم التنبؤ بأفضل النتائج المحتملة من خلال أدوات تحليل ونمذجة البيانات الضخمة. بفضل هذه الاستراتيجية، نجحت ATFX في تحقيق الريادة والتميز في السنوات الأخيرة.

نبذة عن ATFX

ATFX وسيطًا عالميًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية ولها تواجد محلي في 22 موقع وترخيص من السلطات التنظيمية بما في ذلك FCA في المملكة المتحدة وCySEC القبرصية وSCA في الإمارات العربية المتحدة وASIC الأسترالية وFSCA في جنوب أفريقيا. بفضل التزامها القوي بتحقيق رضا العملاء، والتكنولوجيا المبتكرة، والامتثال التنظيمي الصارم، توفر ATFX تجارب تداول استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول ATFX ، يرجى زيارة موقع ATFX على الويب .https://www.atfx.com