Nota AI تعمل مع NVIDIA لتوسيع سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي للفيديو ... نشر شبكات NVA القائمة على تقنية VSS

تعزيز الاستجابة الميدانية في مجال النقل والسلامة الصناعية من خلال وظائف بحث وتلخيص الفيديو القائمة على تقنية VSS من NVIDIA

إثبات قابلية تطبيق مراقبة الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال حالات "مكتب دايجون الإقليمي للإنشاءات والإدارة" وشركة Kolon Industries

مشاركة تجربة تشغيل NVA مع فريق تقنية VSS من NVIDIA لتطوير تكنولوجيا وكلاء الذكاء الاصطناعي للفيديو بشكل مشترك

سيول ، كوريا الجنوبية, 1 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "نوتا إيه آي" (Nota AI) (الرئيس التنفيذي "مايونغسو تشيه") ، وهي شركة متخصصة في ضغط نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسينها، أنها تقدم "حل مراقبة الفيديو" (NVA) (Nota Vision Agent) القائم على تقنية بحث وتلخيص الفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي ، NVIDIA VSS تقنية "بحث وتلخيص الفيديو" من "إنفيديا"، وتوسيع تطبيقاتها الميدانية الفعلية مثل السلامة الصناعية وإدارة حركة المرور.

Nota AI Works with NVIDIA to Expand Video AI Agent Market… Deployment of VSS-based NVA Spreads

NVA هو حل مراقبة الفيديو بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يفهم المواقف والسياقات في الفيديو على أساس "النماذج اللغوية البصرية" (VLM) ويدعم وحدات التحكم للبحث عن المعلومات اللازمة، وتلخيصها، وإعداد تقارير بها على أساس اللغة الطبيعية. بصفتها شريكًا في برنامج (NVIDIA Connect)، واصلت "نوتا إيه آي" تعاونها مع منظومة "إنفيديا" (NVIDIA) للذكاء الاصطناعي وتقدم "حل مراقبة الفيديو" (NVA) بما يتماشى مع تدفق تكنولوجيا "إنفيديا" للذكاء الاصطناعي للفيديو، بما في ذلك تقنية "بحث وتلخيص الفيديو" (VSS).

أصبح التعاون الفني القائم على تقنية "بحث وتلخيص الفيديو" (VSS) مع "إنفيديا" أساسًا رئيسيًا يؤدي إلى كل من تطوير وظائف "حل مراقبة الفيديو" (NVA) وتوسيع التطبيقات الميدانية. من خلال عكس تدفق تقنية الذكاء الاصطناعي للفيديو من "إنفيديا" إلى "حل مراقبة الفيديو" (NVA) ، تقوم "نوتا إيه آي" بتنفيذ وظائف مراقبة الفيديو بالذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة لتلبية متطلبات بيئة كل عميل على حدة، ومن خلال ذلك ، تقوم بإنشاء حالات يمكن استخدامها في استخدامات ميدانية فعلية مثل التحكم في حركة المرور والسلامة الصناعية.

يتم مشاركة الخبرات التشغيلية والبيانات التي تراكمها "نوتا إيه آي" في الميدان مع فريق "إنفيديا" لتقنية "بحث وتلخيص الفيديو" (VSS) ، وتقوم الشركتان بإنشاء هيكل تعاوني لتطوير تكنولوجيا وكلاء الذكاء الاصطناعي للفيديو معًا إلى أبعد من علاقة بسيطة لتوفير التكنولوجيا وتقديمها. وبالإضافة إلى الوظائف الأساسية مثل بحث الفيديو، وتلخيصه، والأسئلة والأجوبة ، تنجح معًا "نوتا إيه آي" و"إنفيديا" في تحقيق "تحوّل الذكاء الاصطناعي" (AX) ميدانيًا؛ حيث تؤدي بيانات الفيديو إلى عملية صناعة قرار عملية في كلٍ من مجاليّ السلامة الصناعية والتحكم في حركة المرور.

في مجال إدارة حركة المرور ، قامت "نوتا إيه آي" ببناء "حل مراقبة الفيديو" (NVA) في نظام إدارة حركة المرور الذي يديره "مكتب دايجون الإقليمي للإنشاءات والإدارة"؛ حيث يكتشف الحالات غير المتوقعة مثل الحوادث، والحرائق والعقبات في الوقت الفعلي من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة على الطريق ، ويلخص ويبلغ تلقائيًا عن معلومات حركة المرور الخاصة بالممرات وحالات الاستجابة وفقًا للأحداث غير المتوقعة. حصل النظام على دقة 99٪ (أعلى درجة) في تقييم أداء "نظام النقل الذكي" (ITS) الأساسي "لوزارة الأراضي، والبنية التحتية والنقل" ويحسّن كفاءة العمل من خلال أتمتة مهام المتحكمين.

في مجال السلامة الصناعية ، يتوسع تطبيق "حل مراقبة الفيديو" (NVA) القائم على تقنية "بحث وتلخيص الفيديو" (VSS) من "إنفيديا" أيضًا. تطبق "نوتا إيه آي" "حل مراقبة الفيديو" (NVA) على مصنع (Gimcheon Plant 2) التابع لشركة "كولون إندستريز)" (Kolon Industries) بالشراكة مع شركة "كولون بينيت" (Kolon Benit)، وتلقى التشغيل الفعلي لـ "حل مراقبة الفيديو" (NVA) في الميدان استجابة عظيمة من المسؤولين. يُستخدم "حل مراقبة الفيديو" (NVA) لمراقبة الفيديو لأغراض السلامة الصناعية ، مثل سلامة العمال ، ومراقبة المناطق الخطرة ، والفحص لانتهاكات قواعد السلامة المحتملة. استنادًا إلى وظائف بحث وتلخيص الفيديو القائمة على تقنية "بحث وتلخيص الفيديو" (VSS) ، فإنه يحدد بسرعة المواقف الخطرة ويدعم المتحكمين في التلخيص وتقديم التقارير اللازمة بناءً على اللغة الطبيعية. يُظهر هذا أن مراقبة الفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أيضًا استخدامها لتطوير أنظمة إدارة السلامة في التصنيع والمواقع الصناعية.

توفر تقنية "بحث وتلخيص الفيديو" (VSS) من "إنفيديا" الوظائف الأساسية لمراقبة الفيديو بالذكاء الاصطناعي التوليدي مثل بحث الفيديو ، وتلخيصه، والأسئلة والأجوبة ، وترسخ نفسها كأساس تقني مهم يزيد من أداء وقابلية توسع حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي للفيديو. تخطط "نوتا إيه آي" لتطوير "حل مراقبة الفيديو" (NVA) بحيث يمكن استخدام بيانات الفيديو كمعلومات لعملية صناعة قرار عملية في مختلف المجالات مثل السلامة الصناعية، والسلامة العامة، وإدارة حركة المرور، والمدن الذكية من خلال الجمع بين الهيكل متعدد الوكلاء المقدم في تقنية (VSS 3.1) مع قدرات التكوين المخصصة ميدانيًا في "حل مراقبة الفيديو" (NVA). من خلال ذلك ، فإنها تعتزم تقليل التدخل اليدوي للمتحكمين وزيادة الكفاءة التشغيلية في الميدان.

قال "مايونغسو تشيه"، الرئيس التنفيذي لشركة "نوتا إيه آي": "يتحول سوق مراقبة الفيديو بسرعة إلى ما هو أبعد من الاكتشاف البسيط للكائنات إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي للفيديو القائمين على الذكاء الاصطناعي التوليدي الذين يفهمون المواقف في مقاطع الفيديو، ويقومون بالبحث، والتلخيص، وإعداد التقارير عن المعلومات اللازمة". وأضاف: "سوف تستمر "نوتا إيه آي" في تطوير "حل مراقبة الفيديو" (NVA) القائم على تقنية "بحث وتلخيص الفيديو" (VSS) وفقًا لبيئات العملاء، مع توسيع حالات التطبيق المثبتة في استخدامات ميدانية فعلية ، مثل حالة "نظام النقل الذكي" (ITS) مع "مكتب دايجون الإقليمي للإنشاءات والإدارة" وحالات السلامة الصناعية في شركة "كولون بينيت"، لتوسيع السوق العالمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي للفيديو بالشراكة مع (إنفيديا)".

للتواصل الإعلامي

Nota AI

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2990694/Nota_NVA_x_VSS.jpg