تكنولوجيا تحسين الذكاء الاصطناعي من Nota AI تدفع الابتكار في مجال حركة المرور في أفريقيا ، بعد النجاح في الشرق الأوسط

"[نظام التقاطعات الذكي] سيتم توريده إلى نيروبي في كينيا"

الذكاء الاصطناعي للحافة يسمح بتحليل حركة المرور عبر قنوات متعددة في الوقت الفعلي من خلال ضغط نماذج الذكاء الاصطناعي ... تكنولوجيا "نظام النقل الذكي" تسرّع وتيرة التوسع من الشرق الأوسط إلى أفريقيا

توقيع عقد توريد التكنولوجيا مع HANIL STM لمشروع نظام "النقل الذكي" في نيروبي بقيادة LG CNS

AI compression and optimization-based Smart Intersection System

سيول ، كوريا الجنوبية ، 17 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "نوتا إيه آي" (Nota AI) (المدير التنفيذي "ميونغسو تشاي") ، وهي شركة متخصصة في ضغط نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسينها، أنها وقعت عقدًا لتزويد تكنولوجيا "نظام التقاطعات الذكي" لمشروع بناء "نظام النقل الذكي" (ITS) في نيروبي في كينيا.

يعد العقد جزءًا من مشروع إنشاء "مركز مراقبة حركة المرور" الذي تقوده "هيئة الطرق الحضرية الكينية" (KURA) وشركة "إل جي سي إن إس" (LG CNS) بشكل مشترك. تتولى شركة "هانل إس تي إم" (HANIL STM) مسؤولية تصميم وإدارة النظام ، بينما ستقوم "نوتا إيه آي" بتنفيذ وإمداد "نظام التقاطعات الذكي"، استنادًا إلى تكنولوجيا تحسين وضغط نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والمصممة لبيئة حافة.

تم تصميم تقنية الضغط والتحسين للذكاء الاصطناعي من "نوتا إيه آي" لتقليل التعقيد الحسابي واستخدام الذاكرة لنماذج الذكاء الاصطناعي ، مما يتيح تشغيلها بكفاءة في بيئات الحافة. هذا يجعل التكنولوجيا فعالة للغاية في البيئات التي تتطلب أداءً منخفض الطاقة ومنخفض التأخير.

ومن المتوقع أن يساهم "نظام التقاطعات الذكي" القائم على ضغط وتحسين الذكاء الاصطناعي الذي تم تقديمه حديثًا في تحسين تدفق حركة المرور. وهو يعمل عن طريق ضغط حجم نموذج التحليل المطلوب وتخصيصه لـ "الدوائر التلفزيونية المغلقة" المحلية في التقاطعات ، مما يسمح بتصنيف أنواع المركبات في الوقت الفعلي ، وتحليل حجم حركة المرور ، وطول الطابور ، وظروف حركة المرور الأخرى دون الاعتماد على خادم مركزي. تأتي كفاءته العالية من تقنية الضغط ، والتي تسمح لجهاز حافة واحد بإدارة العديد من قنوات "الدوائر التلفزيونية المغلقة" في وقت واحد ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي ، مما يؤدي إلى إدارة التكاليف الفعالة للغاية.

علاوةً على ذلك ، يمكن لمديري الأنظمة استخدام البيانات في الوقت الفعلي ليس فقط لمراقبة حالات حركة المرور الحالية ولكن أيضًا كبيانات قيّمة لتحسين الكفاءة التشغيلية في التقاطعات في المستقبل. نظرًا لأن عملية التحليل بأكملها تتحقق في بيئة حافة ، فإن النظام يوفر تشغيلاً مستقرًا مع تقليل عبء بناء الخادم وتكاليف الصيانة.

تلقت "نوتا إيه آي" بالفعل اعترافًا بقدراتها التكنولوجية العالية من خلال تقييمات أداء "نظام النقل الذكي" والتحقق من التكنولوجيا من قبل مختلف الشركات والحكومات المحلية. حقق "نظام التقاطعات الذكي" و"نظام اكتشاف حالات الطوارئ"، وكلاهما تم تطويرهما بتكنولوجيا "نوتا إيه آي" ، "أعلى درجة" في تقييم أداء "نظام النقل الذكي" الأساسي ، حيث يعتبر كل من الأداء والدقة في الوقت الفعلي مؤشرات رئيسية. بالإضافة إلى ذلك، أكمل النظام مؤخرًا البناء بنجاح في مشروع تعزيز "نظام النقل الذكي" في مدينة "يونغتشون"، وأظهر معدل أداء بنسبة 99.5% عبر جميع معايير التقييم.

من خلال البناء على هذه القدرة التكنولوجية ، تسرّع "نوتا إيه آي" وتيرة تسويق تكنولوجيا "نظام النقل الذكي" الخاصة بها. وقد عرضت التكنولوجيات المتقدمة في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، مع إنجازات تشمل: شراكة مع شركة البنية التحتية للنقل في الإمارات العربية المتحدة "إيه تي إس" (ATS)، وعقد لتوفير حلول "نظام النقل الذكي" مع "هيئة الطرق والمواصلات في دبي" (RTA)، والتحقق الناجح من دعم سلامة المشاة وتحليل حجم حركة المرور مع شركة "سوني" في مدينة "ليك وود" في الولايات المتحدة الأمريكية. من خلال المشاركة في مشروع نيروبي ، وسّعت "نوتا إيه آي" الآن نطاق تطبيق تقنيتها ليشمل المنطقة الأفريقية.

صرّح "ميونغسو تشاي"، الرئيس التنفيذي لشركة "نوتا إيه آي" ، قائلاً: "نحن سعداء بأن تقنية الضغط والتحسين للذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "نوتا إيه آي" ستساهم في الابتكار في مجال حركة المرور في نيروبي ، بعد نجاحنا في دبي. من خلال الانتهاء بنجاح من هذا المشروع ، سنزيد من توسيع نطاق تأثير تقنية الضغط والتحسين الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا في السوق العالمية."

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2845398/Nota_AI_Optimization_Technology_Drives_Traffic_Innovation_in_Africa__Following_Success_in_the_Middle.jpg