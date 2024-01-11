OKX تزيح الستار عن موقعها الإلكتروني والتطبيق الخاص بها باللغة العربية لتداول العملات الرقمية وخدمات Web3

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 يناير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت OKX ، الشركة الرائدة في تكنولوجيا Web3، اليوم عن إطلاق موقعها الإلكتروني وتطبيقها باللغة العربية لكل من تداول العملات الرقمية وخدمات Web3. وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في جعل الأصول الرقمية وتكنولوجيا Web3 في متناول المستخدمين الناطقين باللغة العربية.

ويسلط هذا الإطلاق الضوء على تفاني OKX في تلبية الاحتياجات الفريدة للأسواق المختلفة، مما يضمن توفير تجربة سلسة وسهلة لمستخدمي OKX في الوطن العربي. وتتسق هذه المبادرة مع رسالة الشركة لتعزيز انتشار أوسع للأصول الرقمية وخدمات الويب3 على مستوى العالم.

من جانبه صرح "رفاد محاسنة"، المدير العام لشركة OKX في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلاً: "إن إطلاق النسخة العربية من الموقع الإلكتروني وتطبيق OKX يمثل تركيزنا على عملائنا والتزامنا بتحقيق النمو. ومن خلال تقديم منصات التداول وخدمات web3 الخاصة بنا باللغة العربية، فإننا نهدف إلى تمكين المزيد من الأفراد من المشاركة في الاقتصاد الرقمي بطريقة سلسة وسهله. وبإضافة اللغة العربية إلى منصتنا العالمية يصل إجمالي عدد اللغات المتاحة لموقعنا الإلكتروني والتطبيق الخاص بنا إلى 22 لغة، مما يسلط الضوء على انتشارنا العالمي وتفانينا في خدمة العملاء".

لمزيد من المعلومات حول OKX، يُرجى التفضّل بزيارة OKX.com .

المزيد عن OKX

OKX

هي شركة تقنيات رائدة عالمياً في بناء مستقبل تقنية Web3. ونظرًا لشهرتها كواحدة من أسرع منصات تداول العملات الرقمية وأكثرها موثوقية بالنسبة إلى المستثمرين والمتداولين المحترفين في كل مكان، تُعد OKX ثاني أكبر منصة تداول على مستوى العالم من حيث حجم التداول وتحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم.

وتشمل الحلول الرائدة من OKX للإدارة الذاتية للأصول محفظة OKX Wallet ، المتوافقة مع تقنية Web3، والتي تتيح للمستخدمين تحكمًا أكبر في أصولهم مع توسيع إمكانية الوصول إلى منصات التداول اللامركزية (DEXs) وأسواق رموز NFT والتمويل اللامركزي (DeFi) ورموز GameFi والآلاف من التطبيقات اللامركزية (dApps).

كما تقيم OKX شراكات مع العديد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين على مستوى العالم، بما يشمل: نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وفريق مكلارين للسباقات الفورمولا 1، مهرجان تريبيكا السينمائي، ولاعب الجولف "إيان بولتر"، ولاعب الألعاب الأوليمبية "سكوتي جيمس"، والسائق "دانيال ريكاردو" في سباقات الفورمولا 1.

تلتزم OKX بضمان الشفافية والأمان وتنشر تقارير دليل الاحتياطيات بشكل شهري.

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هذا الإعلان الغرض منه الإعلام فقط. ولا يُقصد بها تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالاستثمار أو الضرائب أو أي مشورة قانونية، وينبغي عدم اعتباره عرضًا لشراء الأصول من العملات الرقمية أو بيعها أو حيازتها. الأصول الرقمية، بما فيها العملات المستقرة، تنطوي على درجة عالية من المخاطرة، ويمكن أن تشهد تقلّبًا كبيرًا في قيمتها صعودًا وهبوطًا، ويمكن أن تصبح بلا قيمة. لذا، ينبغي التفكير جيدًا فيما إذا كان تداول الأصول الرقمية أو امتلاكها مناسبًا لك حسب وضعك المالي. يُرجى استشارة خبير الشؤون القانونية / الضرائب / الاستثمار لديك بخصوص أي أسئلة متعلقة بظروفك الخاصة.

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