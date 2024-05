Gstar a annoncé une évolution stratégique : la pose de la première pierre de la construction de l'usine de plaquettes de silicium en Indonésie

JAKARTA, Indonésie, 6 mai 2024 /PRNewswire/ -- Récemment, Gstar a organisé une cérémonie de pose de la première pierre de son usine de barres de silicium et de plaquettes de silicium, qui marque le début de la phase de construction rapide. Cette évolution représente non seulement une percée significative pour Gstar dans sa configuration de l'industrie photovoltaïque mondiale, mais aussi une avancée remarquable dans son processus d'intégration verticale de la chaîne de l'industrie.

Groundbreaking Ceremony Moment Aerial View of Factory

À Jakarta, en Indonésie, cette usine moderne de 60 000 mètres carrés est sur le point de voir le jour. Caractérisée par des processus de production entièrement numérisés et intelligents, l'usine a introduit une série d'équipements et de technologies de production de pointe, dans le but de créer une base de production de plaquettes de silicium de premier plan au niveau mondial.

Les principaux produits de l'usine sont les barres de silicium monocristallin et les plaquettes de silicium de grande taille (182 mm et 210 mm), qui offrent de vastes perspectives dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque. L'usine continuera à promouvoir l'innovation technologique dans l'industrie des plaquettes de silicium, en particulier dans les plaquettes de silicium de grande taille, à couche mince et à ligne fine, en fournissant des plaquettes de silicium de meilleure qualité et plus efficaces aux clients du monde entier, facilitant ainsi un développement plus rapide et plus stable de l'industrie photovoltaïque.

L'usine devrait commencer à produire d'ici la fin de 2024, avec une capacité de production annuelle de 3 GW pour l'extraction de cristaux et de 3 GW pour le tranchage. Cette capacité soutiendra considérablement la croissance de Gstar sur le marché mondial des composants photovoltaïques, en répondant à la demande croissante du marché et en jetant des bases solides pour le développement à long terme de l'entreprise.

Fondée en 2019, Gstar est une entreprise technologique spécialisée dans les solutions de production d'énergie photovoltaïque et un fournisseur unique de produits photovoltaïques courants à l'échelle mondiale. Elle adhère à une stratégie d'intégration verticale industrielle, dédiée à la recherche, au développement, à la conception, à la production et à la vente en toute indépendance de plaquettes de silicium, de cellules, de cadres et de modules. Ce modèle d'intégration verticale permet non seulement de garantir la qualité des produits, mais aussi d'assurer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, ce qui se traduit par des avantages en termes de prix et d'amélioration de l'efficacité de la production. La construction innovante de cette usine de fabrication de plaquettes de silicium est une étape importante franchie par Gstar dans le cadre de cette orientation stratégique.

À l'avenir, Gstar continuera à favoriser activement une coopération étroite entre les chaînes industrielles en amont et en aval, en accélérant son déploiement et son développement dans le domaine de l'énergie photovoltaïque. Nous sommes fermement convaincus que, sous cette impulsion, l'industrie photovoltaïque mondiale pourra connaître un développement plus rapide et plus sain. Attendons avec impatience l'essor de cette usine moderne et anticipons un avenir meilleur pour Gstar dans le domaine photovoltaïque !

