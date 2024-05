OKX تطلق منصة تداول العملات الرقمية في أستراليا للتداول الفوري وتداول المشتقات

• تتوفر عمليات السحب والإيداع المصرفية بالدولار الأسترالي وكذلك 170 زوجًا من أزواج التداول الفوري للعملات الرقمية للمستخدمين المحليين

سيدني, 14 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت OKX، الشركة العالمية الرائدة في تداول العملات الرقمية وتكنولوجيا Web3، رسميًا خدمات تداول العملات الرقمية في أستراليا. وتقدم OKX الآن خدمات التداول الفوري (الشراء والبيع) لجميع المستخدمين وتداول المشتقات لعملاء الجملة المعتمدين* في أستراليا. وهي الآن أكبر منصة عالمية لتداول العملات الرقمية تقدم عمليات إيداع وسحب مباشرة بالدولار الأسترالي للمستخدمين الأستراليين.

ويتم توفير خدمات التداول الفوري بطريقة مباشرة خارج المنصة من قبل OKX Australia Pty Ltd.، المسجلة لدى AUSTRAC، وكذلك يتم توفير خدمات تداول المشتقات والتداول بالهامش من قبل OKX Australia Financial Pty Ltd.، الحاصلة على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFS) الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية الأسترالية. ولجنة الاستثمارات، وهي أيضًا مسجلة لدى مركز تقارير المعاملات والتحليلات (AUSTRAC).

وأصبح بإمكان مستخدمي OKX Australia الآن أيضًا إجراء عمليات الإيداع والسحب بالدولار الأسترالي عبر معظم البنوك الأسترالية والوصول إلى وظائف الشراء/البيع السريع ومعاملات التداول من نظير إلى نظير (P2P) والتحويل بالإضافة إلى التداول الفوري. ويمكن للمستخدمين أيضًا شراء العملات الرقمية بالعملات النقدية عبر المنصات الخارجية مثل Simplex وMoonPay وBanxa. وبصفة عامة، يمكن لمستخدمي سوق التداول الفوري الوصول إلى 170 زوجًا فوريًا من العملات الرقمية وما مجموعه 85 عملة رمزية بما يشمل Bitcoin وEthereum وSolana وTether (USDT). وسيتم إدراج المزيد من العملات الرمزية بشكل مستمر؛ ويمكن للمستخدمين الأستراليين الدخول إلى هذه الصفحة للاطلاع على أحدث قائمة من العملات الرمزية المقدمة.

وافتتحت OKX، استعدادًا لدخولها السوق الأسترالية، مكتبًا في سيدني في مايو 2023 وقامت بتشكيل فريق من الخبراء في مجالات الإدارة والقانون والامتثال وغيرها من التخصصات على مدار العام الماضي. وسوف تستثمر بشكل أكبر في المنظومة الأسترالية للعملات الرقمية في المستقبل.

وتتوفر خدمات التداول الفوري خارج المنصة لجميع المستخدمين في أستراليا عبر OKX Australia Pty Ltd.، وهي هيئة مدرجة محليًا ومسجلة لدى مركز تقارير المعاملات والتحليلات (AUSTRAC). وفي الوقت نفسه، لن يتم تقديم خدمات تداول المشتقات (العقود الآجلة، وعقود الخيارات، وعقود المبادلة الدائمة) إلا لعملاء الجملة الذين تم التحقق من هويتهم والذين اجتازوا اختبارات ملاءمة صارمة عبر OKX Australia Financial Pty Ltd.، وهي مؤسسة محلية حاصلة على ترخيص ممارسة الخدمات المالية الأسترالية (AFS) الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية الأسترالية. ولجنة الاستثمارات، وهي أيضًا مسجلة لدى مركز تقارير المعاملات والتحليلات (AUSTRAC).

من جانبه صرح "جيمي كينيدي"، المدير العام لشركة OKX Australia، قائلاً: "يستحق مستخدمو العملات الرقمية الأستراليون منصة آمنة وسهلة الاستخدام وتلبي احتياجاتهم، والتي تشمل الوصول السلس إلى الخدمات المصرفية بالإضافة إلى أزواج الدولار الأسترالي للعملات الرقمية الأكثر شيوعًا. إنها وظيفتي للتأكد من أنه بينما نقدم أفضل المنتجات، فإننا نستثمر أيضًا في الامتثال والأمان لمنح راحة البال لمستخدمينا. وأنا أشعر بالفخر بأن أقول إننا قمنا بتشكيل فريق محلي رائع سيضمن مساهمة OKX في صناعة العملات الرقمية في أستراليا لسنوات قادمة."

وتماشيًا مع التزامها بالشفافية، كانت OKX من بين أولى الشركات في مجال العملات الرقمية التي تنشر شهريًا تقرير إثبات الاحتياطيات للتحقق من دعمها الكامل لأموال المستخدمين الموجودة على المنصة. وباستخدام أدوات التحقق مفتوحة المصدر، يمكن للمستخدمين التأكد بشكل مستقل من أن أصولهم مدعومة باحتياطيات OKX. ومنذ بداية إطلاق تقارير إثبات الاحتياطيات في أواخر عام 2022، نشرت OKX عدد 18 تقريرًا شهريًا متتاليًا في إطار تحفيز الصناعة لاعتماد معايير إعداد التقارير الجديدة والمحسنة.

وتتمتع OKX بحضور عالمي قوي، وقد أطلقت مؤخرًا منتجها في تركيا، والأرجنتين والبرازيل. وفي مارس، حصلت OKX على موافقة مبدئية لترخيص مؤسسة مدفوعات رئيسية (MPI) في سنغافورة وحصلت على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) في دبي في يناير.

وتُعد OKX الشريك الرئيسي لفريق ماكلارين لسباقات فورمولا 1، ونادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وفريق Majestics LIV للجولف، وهي الشريك المقدم لمهرجان تريبيكا السينمائي الشهير. كما ترعى OKX المتزلج الأوليمبي الأسترالي الشهير "سكوتي جيمس".

*سيتم توفير المشتقات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالتداول بالهامش لعملاء الجملة المعتمدين فقط من قبل OKX Australia Financial Pty Ltd، بشرط اجتيازهم تقييم الملاءمة واستيفاء التحقق من عميل الجملة على النحو المنصوص عليه في قانون الشركات لعام 2001 (Cth)

هي منصة رائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية وشركة متخصصة في تكنولوجيا Web3 المبتكرة. كما تشتهر OKX، التي تحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، بكونها واحدة من أسرع تطبيقات العملات الرقمية وأكثرها موثوقية في العالم.

وباعتبارها شريكًا رئيسيًا لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، ومكلارين فورمولا 1 واللاعب الأولمبي سكوتي جيمس، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المعجبين بفرص مشاركة جديدة. OKX هي أيضًا الشريك الرئيسي لمهرجان Tribeca كجزء من مبادرة لجذب المزيد من المبدعين إلى Web3.

محفظة OKX هي أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم الرموز الغير قابلة للاستبداول NFTs والميتافيرس أثناء تداول رموز GameFi و التمويل اللامركزي DeFi.

تلتزم OKX بضمان الشفافية والأمان وتنشر تقارير إثبات الاحتياطيات بصفة شهرية.

بيان إخلاء المسئولية

معلومات عن: يتم إعداد خدمات صرف العملات الرقمية بواسطة OKX Australia Pty Ltd (بموجب ترخيص ABN 22 636 269 040)؛ تداول المشتقات والتداول بالهامش من قبل OKX Australia Financial Pty Ltd (بموجب ترخيص رقم ABN 14 145 724 509 ورقم AFSL 379035) وهي مخصصة فقط لعملاء الجملة (بالمعنى المقصود في قانون الشركات لعام 2001 (Cth))؛ والمنتجات والخدمات الأخرى من قبل كيانات OKX التابعة ذات الصلة التي تقدم هذه المنتجات (راجع شروط الخدمة). المعلومات عامة بطبيعتها وينبغي عدم اعتبارها نصيحة استثمارية أو توصية شخصية أو عرضًا (أو التماسًا) لشراء أي عملات رقمية أو منتجات ذات صلة. ومن ثم، يجب عليك إجراء البحث الخاص بك والحصول على المشورة المهنية، بما في ذلك التأكد من إدراكك للمخاطر المرتبطة بهذه المنتجات، قبل اتخاذ قرار بشأنها. الأداء السابق لا يشير إلى الأداء المستقبلي - فلا تخاطر أبدًا بأكثر مما أنت مستعد لخسارته. اقرأ شروط خدمة OKX - أستراليا لمزيد من المعلومات.

