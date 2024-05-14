OKX在澳洲推出虛擬貨幣交易所，提供現貨及衍生產品交易

悉尼2024年5月14日 /美通社/ -- 全球領先的Web3科技公司暨虛擬資產交易所OKX，宣布正式在澳洲推出其虛擬貨幣交易所，為所有用戶提供現貨買賣交易，並為在澳洲經認證的公司客戶*提供衍生產品交易。該平台現已成為向澳洲用戶提供直接澳元存款和取款的最大全球虛擬貨幣交易所。

除了現貨交易之外，OKX澳洲用戶現可透過大部分澳洲銀行以澳元進行存款及取款、快捷地買入或賣出，以及P2P和兌換服務。用戶還可以通過第三方平台Simplex、MoonPay和Banxa使用法定貨幣購買虛擬貨幣。現貨交易用戶可接觸到總共170個虛擬貨幣現貨對及85種包括比特幣、以太坊、Solana和泰達幣（USDT）等代幣。未來將會有更多代幣持續上市，澳洲用戶可在這裏查看最新的上市代幣列表。

為進入澳洲市場做好準備，OKX在2023年5月於悉尼設立了辦公室，並在過去一年建立了由公司管治、法務和合規等專業人員所組成的團隊。未來，OKX將會進一步投資於澳洲的虛擬資產生態圈。

所有澳洲用戶可透過已於AUSTRAC註冊為本地公司的OKX澳洲私人有限公司，享用OTC現貨交易服務。而衍生產品（期貨、期權和永續合約）交易服務，將由OKX澳洲金融私人有限公司僅提供予符合「2001年公司法（聯邦）」相關定義所驗證的公司客戶。OKX澳洲金融私人有限公司是一家持有受ASIC監管的澳洲金融服務（AFS）牌照的本地公司，同時亦是AUSTRAC註冊的公司。

OKX澳洲總經理Jamie Kennedy表示：「澳洲虛擬資產用戶需要一個安全、易用並能迅速回應他們需求的平台，當中包括無縫地與銀行接軌以及與最受歡迎的虛擬貨幣掛鉤的澳元對。我的工作就是確保提供最佳的產品，同時繼續提升合規和安全性，讓我們的用戶可安心使用。我感到很自豪，我們組建了一個優秀的本地團隊，將確保OKX在未來幾年為澳洲的虛擬資產行業作出貢獻。」

OKX秉承對透明度的承諾，是虛擬資產行業中最早發布月度儲備金證明的公司之一，以驗證其對平台上所持有的用戶資金全面地受到保障。用戶更可使用開源驗證工具，獨立地認證有關用戶資產受OKX儲備金所支持。自2022年底推出儲備金證明以來，OKX已經連續發布了18個月的報告，同時積極推動行業採用新的和更先進的報告標準。

OKX在全球擁有強大的影響力，最近在土耳其、阿根廷和巴西發布了產品，並在3月於新加坡獲得了大型支付機構（MPI）牌照的原則性批准，以及在1月於迪拜獲得了虛擬資產服務供應商（VASP）牌照。

OKX亦是麥拿倫一級方程式車隊和英超冠軍曼城足球俱樂部的頂級合作伙伴，同時也是極具標誌性的翠貝卡電影節的展示合作伙伴。OKX還贊助了來自澳洲的著名奧運單板滑雪運動員Scotty James。

*衍生產品和孖展相關的產品和服務將由OKX澳洲金融私人有限公司，僅提供予經驗證的公司客戶，他們必須通過適用性評估並符合「2001年公司法（聯邦）」中所列明的公司客戶之定義

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關於 OKX

OKX是行業領先的虛擬資產交易所及Web3生態圈。OKX開發出速度與可靠性兼備的虛擬資產應用程式，深受全球逾五千萬投資者及專業交易員的青睞。

OKX與英格蘭超級足球聯賽冠軍曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.）、麥拿倫一級方程式車隊（McLaren F1 Team）以及奧運會單板滑雪選手Scotty James緊密合作，希望通過全新的互動方式增強粉絲體驗。此外，OKX亦是翠貝卡電影節（Tribeca Festival）的頂級合作夥伴，致力吸引更多創作者進入Web3領域。

除了交易所服務外，OKX最新推出OKX Web3錢包服務，為用戶打通交易GameFi和DeFi代幣的入口，盡情探索NFT和元宇宙領域。

OKX致力於提高透明度和安全性，並每月發布其儲備金證明報告。

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免責聲明

有關信息：數碼貨幣兌換服務由OKX澳洲私人有限公司（ABN 22 636 269 040）提供；衍生產品和孖展由OKX澳洲金融私人有限公司（ABN 14 145 724 509，AFSL 379035）提供，僅面向公司客戶（符合「2001年公司法（聯邦）」的定義內）；以及由其他相關OKX公司所提供的產品和服務（參見「用戶條款使用-澳洲」）。本公告僅提供一般信息，不應被視為投資意見、個人建議，及購買、出售或持有虛擬資產的要約。在作決定之前，您應仔細研究及諮詢專家意見，確保您明白這類產品相關的風險。往績亦不代表未來的結果，請不要投入超過您準備可損失的金額。閱讀OKX的「用戶使用條款-澳洲」以了解更多。

SOURCE OKX