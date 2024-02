OKX تنشر تقرير إثبات الاحتياطيات الخامس عشر على التوالي الخاص بالمنصة: أصول أساسية بقيمة 14.9 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك Bitcoin Cash لأول مرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 31 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت OKX، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا Web3 ومنصة تداول العملات الرقمية، اليوم عن نشر تقريرها الشهري الخامس عشر لـ "دليل الاحتياطيات" ، الذي يظهر أصول أوَّلية بقيمة 14.9 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل نسبة %104 من متوسط نسبة الاحتياطي للأصول الأولية مع إدراج عملة Bitcoin Cash (BCH) لأول مرة.





فضلاً عن إدراج عملة BCH، يقدم تقرير "دليل الاحتياطيات" الخاص بـ OKX نظرة عامة شاملة لنسب الاحتياطي لبعض من الأصول الأكثر استخدامًا على المنصة. BTC، ETH، USDT، USDC، XRP، DOGE، SOL، OKB، APT، DOT، ELF، EOS، ETC، FIL، LINK، LTC، OKT، PEOPLE، TON، TRX وUNI.



وكما هو الحال مع تقاريرها السابقة، يكشف تقرير إثبات الاحتياطيات الشهري الخامس عشر على التوالي لـ OKX عن نسب احتياطي تزيد عن 100% لجميع هذه الأصول. وهذا يضمن دعم أموال المستخدم بنسبة 1 إلى 1.



ونسب الاحتياطي الحالية للأصول الأساسية لـ OKX هي كما يلي:

BTC: 102 %

ETH: 104 %

USDT: 104 %

USDC: 104 %

من جانبه صرَّح "لينكس لاي"، الرئيس التنفيذي التجاري العالمي لشركة OKX، قائلاً: "إن برنامج إثبات الاحتياطيات الخاص بنا يمثل رمزًا للشفافية والثقة في مجال الأصول الرقمية. ونحن لا نزال ثابتين في التزامنا بنشر التقارير الشهرية بانتظام، ودمج ملاحظات المستخدمين وتبني أفضل الممارسات. كما أننا نفخر بقيادة مسيرة التحول في مجال العملات الرقمية وبناء نظام مستقبلي يستند إلى الثقة."



ومنذ بداية إطلاق البرنامج، أجرت OKX عددًا من تحديثات الميزات والتحسينات على إثبات الاحتياطيات استجابةً لتعليقات وملاحظات المستخدمين. ففي أبريل 2023، قامت OKX بدمج تكنولوجيا وسيطة المعرفة الشفافة القابلة للتطوير للمعرفة الصفرية (zk-STARK) إلى عملية إثبات الاحتياطات الخاصة بها. وتسمح هذه التكنولوجيا للمستخدمين بالتحقق بشكل مستقل من ملاءة المنصة مع ضمان دعم أصولها بالاحتياطيات، كل ذلك دون المساس بالخصوصية.



وفي شهر أكتوبر 2023، احتفلت OKX بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق برنامج تقارير "إثبات الاحتياطيات" الخاص بها وأصدرت مقطع فيديو يدعو إلى ضرورة إصدار تقارير "إثبات الاحتياطيات" كمعيار مجال الأصول الرقمية. كما جاء في مقطع الفيديو كبار المسؤولين التنفيذيين في OKX إلى جانب آراء وتعليقات بعض الشخصيات المؤثرة مثل نِك كارتر (Castle Island Ventures)، وسكوت ميلكر (The Wolf of All Streets)، وسانديب نيلوال (Polygon)، ويانوفيتز جايسون (Blockworks)، وزكاري براون (فريق McLaren لسباقات فورمولا ون).



يمكن للمستخدمين عرض أحدث تقرير لـ OKX بشأن "إثبات الاحتياطيات" ونسب الاحتياطي والتحقق من ملاءة المنصة هنا .

