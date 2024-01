Het vijftiende Bewijs van Reserves-rapport van OKX: 14.9 miljard USD aan primaire assets, waaronder voor de eerste keer Bitcoin Cash

OKX Global Chief Commercial Officer Lennix Lai zei het volgende: "Ons Bewijs van Reserves-programma staat symbool voor transparantie en vertrouwen in de sector. We gaan door met het regelmatig publiceren van maandelijkse rapporten, het verwerken van feedback van gebruikers en het implementeren van best practices in de sector. We zijn er trots op dat we het voortouw nemen bij de transformatie van de crypto-markt en een systeem voor de toekomst bouwen dat is gebaseerd op vertrouwen." Sinds de start van het programma heeft OKX naar aanleiding van feedback van gebruikers een aantal updates en verbeteringen aangebracht in het PoR-rapport. In april 2023 heeft OKX de Zero-Knowledge Scalable Transparent Argument of Knowledge (zk-STARK)-technologie opgenomen in haar PoR-proces. Met behulp van deze technologie kunnen gebruikers onafhankelijk de solvabiliteit van de beurs verifiëren en er zeker van zijn dat hun assets worden gedekt door de reserves. En dat alles zonder afbreuk te doen aan de privacy. In oktober 2023 benadrukte OKX het eenjarig bestaan van zijn PoR-programma met een video die pleit voor het verstrekken van een bewijs van reserves als industriestandaard. In de video waren de senior executives van OKX te zien naast invloedrijke stemmen als Nic Carter (Castle Island Ventures), Scott Melker (The Wolf of All Streets), Sandeep Nailwal (Polygon), Jason Yanowitz (Blockworks) en Zak Brown (McLaren F1-team).

