Optro تسرّع نموها العالمي عبر مركزها في سنغافورة، وتقدّم الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام الوكيلية لمؤسسات آسيا والمحيط الهادئ

تصل منصة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام (GRC)، التي تحظى بثقة أكثر من نصف شركات فورتشن 500، إلى آسيا والمحيط الهادئ، لتقدّم أول اختبار ضوابط مؤتمت بالكامل في المنطقة.

سنغافورة، 22 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Optro (سابقًا AuditBoard) اليوم، وهي المنصة الرائدة للحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام (GRC) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تمكّن المؤسسات من تحويل المخاطر إلى فرص، عن توسعها إلى سنغافورة، التي تشكّل أحدث مراكزها الإقليمية، بما يمثل خطوة كبيرة في خدمة فرق الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام العالمية وتقديم دعم محلي لقاعدتها المتنامية سريعًا من العملاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC). جاء الإعلان خلال المؤتمر الدولي لعام 2026 لمعهد المدققين الداخليين (IIA) في سنغافورة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتعامل فيه المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة مع بيئات مخاطر تزداد تعقيدًا، تشكلها تطورات الذكاء الاصطناعي، وتهديدات الأمن السيبراني، والرقابة التنظيمية، وتسارع التحول الرقمي. ووفقًا لتقرير

Risk in Focus 2026: APAC الصادر عن مؤسسة التدقيق الداخلي، فإن 39 بالمئة من المؤسسات تعدّ الاضطراب الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من أبرز مخاطر الأعمال لديها، فيما تصنّف 58 بالمئة منها التغيّر التنظيمي ضمن أعلى أولويات التدقيق لديها.

وقد جعلت مكانة سنغافورة بصفتها مركزًا ماليًا إقليميًا، ومركزًا للابتكار الرقمي، ورائدةً في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، منها قاعدةً استراتيجية للشركات التي تدعم المرحلة التالية من إدارة المخاطر المؤسسية. ومع مواجهة المؤسسات في مختلف أنحاء آسيا والمحيط الهادئ لارتفاع التوقعات التنظيمية، واتساع مساحات المخاطر الرقمية، وتزايد الضغوط لتطبيق حوكمة مسؤولة على الذكاء الاصطناعي، يتزايد الطلب على نهج أكثر تكاملًا في التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال وأمن المعلومات.

وصُمم وجود Optro في سنغافورة لتلبية هذا الطلب، إذ يتيح لممارسي التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال وأمن المعلومات في آسيا والمحيط الهادئ الوصول إلى أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي اللازمة للحفاظ على المرونة في البيئة التنظيمية الراهنة، بما تنطوي عليه من متطلبات عالية وتغيّر مستمر. كما تربط شبكة التحالفات القوية التابعة للشركة بين قدرات Optro الأفضل في فئتها في الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام وبين الخبرة المتخصصة لأبرز شركات الاستشارات العالمية، مما يضيف قيمة أكبر للفرق في مختلف أنحاء المنطقة.

قال Raul Villar Jr.، الرئيس التنفيذي في Optro: "يُطلب من فرق المخاطر العالمية اليوم القيام بأكثر من أي وقت مضى. ومن خلال تقديم منصتنا المبتكرة وشبكة شركائنا الواسعة إلى قلب آسيا والمحيط الهادئ، نوفر الأدوات الوكيلية والخبرة الميدانية لمساعدة عملائنا في المنطقة على التعامل مع تزايد المخاطر وتعقيد الامتثال، بما يضيف قيمة استراتيجية إلى مؤسساتهم."

قال Rolando Caraig، رئيس التدقيق الداخلي في Fuse Financing Inc. والرئيس التنفيذي السابق للتدقيق في GCash: "إن الدعم المحلي من شركة عالمية رائدة في منصات الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام (GRC) مثل Optro سيعزّز حضور Optro في المنطقة على نحو استراتيجي، ومن المتوقع أن يحقق قيمة كبيرة لعملائها. ويمثل تحولها نحو الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام الوكيلية نقطة تحول، بما يمكّن المؤسسات من مواكبة اللوائح المتغيرة اليوم ومشهد المخاطر المعقد."

قال Harry Lim، رئيس التدقيق الجماعي في OCBC Bank: "يسرّنا عقد شراكة مع Optro. في OCBC، نواصل تعزيز قدراتنا في التدقيق دعمًا لاستراتيجية «Next Frontier Strategy» الخاصة بالبنك. وتتيح لنا الاستفادة من منصات مثل Optro زيادة تركيزنا على ما هو الأهم، كما تضمن تنفيذ التدقيق بجودة عالية وبصورة متسقة على مستوى المؤسسة. وتدفع هذه الشراكة قدمًا هدفنا الأوسع المتمثل في تحديث وظيفة التدقيق الداخلي، والحفاظ على حوكمة رصينة، والبقاء مرنين في بيئة أعمال تزداد ديناميكية."

قال Gordon Tucker، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في Protiviti: "تعمل المؤسسات في مختلف أنحاء آسيا والمحيط الهادئ ضمن بيئة مخاطر وبيئة تنظيمية تتسمان بتعقيد متزايد، حيث تكتسب السرعة والرؤية والقدرة على التكيف أهمية حاسمة. ويجمع توسع Optro في سنغافورة وابتكارها المتواصل في الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام الوكيلية بين التكنولوجيا والقرب المحلي في مزيج قوي. ومعًا، نساعد العملاء على تحديث وظائف التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، وأتمتة الأعمال الروتينية، وتعزيز تركيزهم على المخاطر الاستباقية ذات الطابع الاستراتيجي."

يأتي هذا الإعلان في أعقاب استحواذ Optro مؤخرًا على Midship، الحل الرائد لاختبار الضوابط المستقل ذاتيًا، أصلي الذكاء الاصطناعي، وهو إنجاز مفصلي يقدّم إلى السوق أول نظام تنفيذ الإجراءات الوكيلي والوحيد من نوعه للحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام (GRC). ومعًا، تؤتمت المنصتان ما يصل إلى 87 بالمئة من إدارة الضوابط، مما يعيد إلى المدققين الوقت للتركيز على المخاطر الاستراتيجية.

كما ينعكس الزخم المتواصل لـ Optro في سلسلة من أوجه التقدير الحديثة في القطاع، من بينها تصنيفها رائدة في تقرير ™The Forrester Wave لمنصات الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، للربع الثاني من عام 2026، وتصنيفها رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 لأدوات الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام (GRC) ضمن فئة قادة التأكيد (Assurance Leaders)، وإدراجها ضمن قائمة Fast Company لأكثر الشركات ابتكارًا في العالم لعام 2026، وفوزها ضمن جوائز G2 لأفضل البرمجيات لعام 2026 عن فئة أفضل برمجيات GRC، وإدراجها في تصنيف Deloitte ™Technology Fast 500 للعام السابع على التوالي.

ولمعرفة المزيد عن كيفية تحويل Optro المخاطر إلى فرص للشركات حول العالم، تفضلوا بزيارة جناح Optro (#C01) في المؤتمر الدولي لمعهد المدققين الداخليين (IIA) في سنغافورة، أو زوروا .Optro.ai

نبذة عن Optro

تساعد Optro (سابقًا AuditBoard) المؤسسات على تحويل المخاطر إلى فرص، وتعيد تعريف الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام (GRC) من خلال نظام تنفيذ الإجراءات الوكيلي. يثق أكثر من 50% من شركات فورتشن 500 في Optro للارتقاء بعمليات التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال لديها في مواجهة عصر جديد من المخاطر. وتحظى Optro بأعلى تقييمات العملاء على G2، كما صُنّفت رائدة في Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2025 لأدوات الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام (GRC) ضمن فئة Assurance Leaders. لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة: optro.ai.

للتواصل:

Laura Groshans

[email protected]

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