تعرّفوا إلى Optro: شركة AuditBoard تكشف عن هويتها الجديدة في ظل إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيلَ مجال GRC

الشركة العالمية الرائدة تطور علامتها التجارية، وتعيد تعريف مفهوم GRC في عصر إدارة المخاطر القائمة على الوكلاء.

لاس فيغاس، 10 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت AuditBoard، المنصة الرائدة في مجال GRC والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكّن المؤسسات من تحويل المخاطر إلى فرص، اليوم، إعادة إطلاق علامتها التجارية تحت اسم Optro. وتعكس هذه الهوية الجديدة القيمة التي تقدمها Optro للفرق، والمتمثلة في إتاحة رؤية موحّدة ومتماسكة عبر مجالات التدقيق، والمخاطر، وأمن المعلومات، والامتثال، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الرؤية التأسيسية للشركة المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة يطورها الممارسون لخدمة الممارسين. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر Great Audit Minds التابع لـ The Institute of Internal Auditors في لاس فيغاس بولاية نيفادا.

وصُممت Optro لمستقبل GRC، إذ تنتقل من نهج إدارة المخاطر التفاعلي إلى استشراف استباقي للمخاطر يتيحه الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء ويقوده الممارسون. وتمكّن Optro فرق العمل من الاستفادة من أفضل حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في مجال GRC لتحويل المخاطر إلى فرص بصورة مستمرة، وبقدر عالٍ من المساءلة، وبأمان.

وقال Raul Villar Jr.، الرئيس التنفيذي لدى Optro: "اليوم، تصبح AuditBoard هي Optro. ويعكس هذا التطور ما هو أكثر من مجرد اسم جديد، إذ يجسد العمل الذي أنجزناه مع عملائنا وشركائنا لإنشاء منظومة عمل قائمة على الوكلاء بمستوى المؤسسات ومصممة لممارسي المخاطر المعاصرين. ومع بدء هذا الفصل الجديد تحت اسم Optro، فإن جوهرنا والتزامنا تجاه مجتمع عملائنا الاستثنائي يظلان كما هما".

وفي إطار تسريع التزامها بتقديم حلول مبتكرة لفرق المخاطر، أعلنت Optro مؤخراً استحواذها على FairNow، وهو حل مصمم خصيصاً لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرات Optro الرائدة في القطاع من خلال إرشادات ذكية ومؤتمتة ومفصلة خطوة بخطوة للامتثال في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أجرت الشركة خلال العام الماضي سلسلة من التعيينات التنفيذية الاستراتيجية، شملت تعيين Raul Villar Jr. في منصب الرئيس التنفيذي، وHugo Doetsch في منصب المدير المالي، وJim Sperduto في منصب رئيس النمو، وPaaras Parker في منصب رئيس الموارد البشرية، وجميعهم يتمتعون بالمؤهلات اللازمة لدعم المرحلة التالية من نمو Optro.

وقالت April Crichlow، رئيسة التسويق لدى Optro: "على مدى العقد الماضي، ارتبط اسمنا بمساعدة عملائنا على رؤية المخاطر قبل وقوعها. ومع دخول القطاع عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تتحرك المخاطر بسرعة الآلة، اتسعت مهمتنا. واليوم، نقدم Optro، وهي علامة تجارية تجسد التزامنا بمستقبل GRC. ويعكس هذا التطور مهمتنا في مساعدة العملاء على رصد المخاطر وتحويلها إلى فرص بسرعة ودقة غير مسبوقتين".

وحظيت Optro باعتراف متواصل بفضل منصتها الرائدة في قطاع GRC ونموها السريع. ومؤخراً، أُدرجت الشركة ضمن قوائم جوائز G2 Best Software Awards لعام 2026 في فئتَي أفضل برامج الحوكمة والمخاطر والامتثال، وأفضل البرمجيات لقطاع المؤسسات. كما أُدرجت Optro ضمن قائمة Deloitte Technology Fast 500™ للعام السابع على التوالي، وصُنّفت ضمن فئة القادة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2025 الخاص بأدوات GRC لقادة الضمان، كما حصلت على لقب أفضل مزود لحلول إدارة المخاطر للعام في جوائز Cybersecurity Breakthrough Awards لعام 2025.

نبذة عن Optro

تساعد Optro، المعروفة سابقاً باسم AuditBoard، المؤسسات على تحويل المخاطر إلى فرص، وتعيد تعريف مفهوم GRC من خلال منظومة عمل قائمة على الوكلاء. ويثق أكثر من 50% من شركات فورتشن 500 في Optro للارتقاء بقدراتها في مجالات التدقيق والمخاطر والامتثال في مواجهة حقبة جديدة من المخاطر. وتحظى Optro بتقييمات رفيعة من العملاء على منصة G2، كما صُنّفت ضمن فئة القادة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2025 الخاص بأدوات GRC لقادة الضمان. ولمعرفة المزيد، يرجى زيارة: .optro.ai

للتواصل:

Laura Groshans

[email protected]

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2928387/Optro_Logo.jpg