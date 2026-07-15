Optro تطلق برنامج "Optro Partner Connect" لتعزيز نمو منظومة "الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال" العالمية

برنامج الشركاء الجديد يقدم للشركاء طرقًا مرنة للطرح في الأسواق ، وتمكينًا واسعًا ، ودعمًا للتسويق ، مما يساعد الشركاء على الفوز مع منصة ذكاء "الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال" الرائدة.

سان فرانسيسكو ، 15 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "أوبترو" (Optro) ("أوديت بورد" [AuditBoard] سابقًا) ، وهي منصة ذكاء "الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال" الرائدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تمكّن الشركات من تحويل المخاطر إلى فرص ، عن الإطلاق الرسمي لبرنامج "Optro Partner Connect". يقدم برنامج الشركاء الجديد للشركاء طرقًا مرنة للطرح في الأسواق ، ومجموعة أدوات شاملة لدعم التمكين، والاعتماد، والدعم التقني ودعم التسويق المشترك ، بالإضافة إلى مسار واضح ويمكن التنبؤ به للتوسع في أسواق جديدة ، وتعميق عروض الخدمات الخاصة بهم ، وتحفيز نتائج عملاء دائمة.

يحل برنامج "Optro Partner Connect" محل الأطر القديمة بتصميم مقسَّم إلى وحدات يركز على مسارات الشركاء المتميزة ، ويطلَق في البداية مع "الشركاء الاستشاريين" و"مقدمي الحلول"، بالإضافة إلى هيكل مستوي شفاف تنمو فيه الفوائد كما يفعل الشركاء. ونظرًا لأن الفوائد متدرجة ، سيعرف الشركاء بالضبط ما يمكنهم الوصول إليه وفتحه في كل مرحلة من مراحل رحلتهم مع "أوبترو". ويتوفر "مركز تميّز للشركاء" متخصص للشركاء للتميز؛ ويتكون من فريق يركز فقط على نجاح الشركاء ويرشد الشركات من خلال التأهيل و"التأهيل المستمر" ، مما يساعد الشركاء على الوصول إلى أولى انتصاراتهم في وقت أقرب والحفاظ على رؤية واضحة لمرحلتهم التالية من النمو.

وقال "سكوت ويتلوك"، نائب الرئيس العالمي للتحالفات والقنوات في شركة "أوبترو": "الشركاء محرك نمو حاسم لشركة "أوبترو" ، و برنامج "Optro Partner Connect" يضمن مطابقة تجربة منظومتنا للجودة على مستوى المؤسسات التي تتميّز بها منصتنا". "من خلال الابتعاد عن المقاييس المتعلقة بالمعاملات فقط واعتماد تقييم شامل للقدرة والكفاءة ، فإننا نعطي شركائنا مخططًا واضحًا لبناء ممارسات خدمات مربحة للغاية تتمحور حول منصة ذكاء "الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال" الخاصة بنا".

أحد عوامل التميّز في البرنامج هو خريطة طريق "أوبترو" لتنسيق طبقة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء تجربة الشركاء لإعطاء الشركاء الوقت ومساعدتهم على الفوز من خلال أتمتة المهام اليدوية القابلة للتكرار ، وإظهار إرشادات البيع المشترك في الوقت الفعلي في الميدان ، وتخصيص تدخل كل شريك حتى يتمكنوا من قضاء وقت أقل في الإدارة وقضاء المزيد من الوقت في خلق القيمة.

ملخص لأبرز المميزات الرئيسية للبرنامج

مسارات مرنة ونماذج للمشاركة: يختار الشركاء كيفية الطرح في الأسواق عبر مسارات "الخدمات الاستشارية" و"مقدمي الحلول"، عبر الإحالة أو البيع أو الخدمة مع هيكل مستوي شفاف ، وإطار قانوني مرن ، ووضع معترف به أثناء نموهم. الحوافز المالية والخدمية تكافئ هذا الزخم ، وتوفر منصة غنية بالخدمات مساحة للشركاء المؤهلين لبناء ممارسة عالية القيمة عبر دورة حياة العميل الكاملة؛ من التنفيذ والاستشارات من خلال الخدمات المُدارة.

تمكين وخبرة وحضور في السوق: مجموعة فوائد شاملة تشمل عمليات التدريب والاعتماد القائمة على الأدوار ، والدعم العميق على المستوى التقني وعلى مستوى البيع المشترك ، وموارد التسويق ذات العلامة التجارية المشتركة. وبالإضافة إلى دليل الشركاء القابل للبحث الذي يساعد العملاء على العثور عليهم ، فإن الشركاء المؤهلين لديهم مسار لبناء أنظمتهم الخاصة للحلول ، والتكاملات ، والمسرعات مع "أوبترو"؛ ما يحوّل خبرتهم إلى ملكية فكرية قيّمة.

صوت استراتيجي لشركة Optro : من خلال حلقات ردود الفعل المستمرة و"المجلس الاستشاري للشركاء" الرسمي ، يمكن للشركاء المدعوين المشاركة في خريطة الطريق ومناقشات استراتيجية الطرح في الأسواق، ما يساعد على التأثير على مستقبل معطيات "الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال" المتصلة إلى جانب قيادة "أوبترو" بدلاً من مجرد الاكتفاء بتقديم تلك الخدمات.

قال "آدم باياكوفسكي"، الرئيس في شركة "كرو": "إن تعاوننا مع "أوبترو" يساعدنا على إحداث نقلة نوعية في كيفية تعامل عملائنا مع التدقيق والامتثال". قال "آندرو ستراذرز كينيدي"، المدير العالمي ، قسم حلول "رؤساء أقسام التدقيق الداخلي" ، بشركة "بروتيفيتي" (Protiviti): "من خلال هذا البرنامج الجديد للشركاء ، يمكننا الاستمرار في مساعدة الشركات على التطور من العمليات اليدوية القديمة. نتطلع إلى توسيع نطاق أعمالنا معًا ومواصلة تحقيق نتائج رائعة لعملائنا المشتركين."

"نحن متحمسون لإطلاق برنامج "Optro Partner Connect" والهيكل الإضافي الذي يجلبه إلى تعاون قوي بالفعل". "يقدم البرنامج محاذاةً أكثر وضوحًا، وإقرارًا أكثر رسمية، وإطار عمل قابل للتطوير لكيفية عملنا معًا ، ما نؤمن أنه سيساعدنا على زيادة الاتساق والتأثير مع استمرار نمو كلا المنظمتين".

يبدأ برنامج "Optro Partner Connect" رسميًا اليوم. تتوفر الآن ملخصات شاملة للبرامج والأدلة الإقليمية وموارد تسجيل الصفقات للشركاء النشطين عبر بوابة شركاء موحدة ومحدثة. لمعرفة المزيد أو التقدم بطلب للانضمام إلى برنامج "Optro Partner Connect" ، تفضلوا بزيارة موقع الويب optro.ai.

نبذة عن Optro

تساعد "أوبترو" ("أوديت بورد" سابقًا) الشركات على تحويل المخاطر إلى فرص من خلال منصة ذكاء "الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تثق أكثر من 50% من شركات قائمة Fortune 500 في "أوبترو" للارتقاء بعمليات التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال لديها في مواجهة عصر جديد من المخاطر. وتحظى "أوبترو" بتقييمات رفيعة من العملاء على منصة G2، كما صُنّفت ضمن فئة القادة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2025 الخاص بأدوات "الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال" لقادة الضمان. لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة موقع الويب optro.ai.

للتواصل الإعلامي:

Laura Groshans

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