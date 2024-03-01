Pepsi ® تكتسح مواقع عالمية أيقونية لتُطلق حملتها الترويجية الجديدة خلال طرحها لأول تغيير لِهويتها البصرية منذ 14 سنة عبر 120 دولة في جميع أنحاء العالم

في لندن، ظهر تثبيت رقمي لـ Pepsi قرب قبة الألفية (The O2) بشرق المدينة، وهو الأمر الذي يتلاءم مع دعم العلامة التجارية الطويل والمُمتد لعروض الموسيقى العالمية. كما شهدت عربات التلفريك المُجاورة صعود عبوة Pepsi قابلة للنفخ من الماء، متبوعة باستعراض ضوئي لطائرات مُسيّرة أنتجت شكلاً نابضًا متحركًا في السماء.

واجتاح تجمّع يفوق 70 منطادًا من مناطيد الهواء الساخن، التي شكّلت شعار Pepsi ضخم، سماء مدينتيْ وارسو ببولندا وهو تشي مينه بالفييتنام.

أما في أماكن أخرى حول العالم، نظّمت Pepsi عروضًا ضخمة في العلا بالمملكة العربية السعودية، وعلى ضفاف نهر النيل في مصر وعين دبي، حيث سُخّرت التكنولوجيا المبتكرة في كلٍ من هذه العروض – لتُقدّم للمستهلكين تجارب متطورة ليكتشفوها. بينما حطّت عبوة Pepsi ضخمة في أرضية ملعب القذافي للكريكت بباكستان في منتصف المباراة، مُخلّفة فرحة ظاهرة عند الجماهير المتفرجة.

يَستلهم الشعار الجديد بتمعّن من ماضي Pepsi مع إدراج عناصر عصرية لخلق مظهر مراهن يعكس هوية Pepsi بلا شك. تُضفي مجموعة الألوان الحديثة للونيْن الأزرق والأسود الكهربائيَين لمسة معاصرة على نظام ألوان Pepsi® الكلاسيكي، بينما يثير نبض Pepsi المُميز "تموّج وفرقعة وفوران" بيبسي كولا – الذي يمشي عبر الزمن على إيقاع الموسيقى وصخب الجماهير وخفقان قلب الثقافة. تم الكشف عن الشعار لأول مرة في الولايات المتحدة، ويتم الآن إطلاقه في أزيد من 120 دولة حول العلام عبر مختلف نقاط التواصل مع المستهلكين – نقاط تواصل رقمية وتجريبية وأخرى للبيع بالتجزئة.

ويُمثل هذا الاكتساح العالمي اليوم الخطوة الأولى في حقبة Pepsi الجديدة والجريئة من ناحية التصميم وفّن الرواية والشراكات. وستُواصل Pepsi الدفع بالثقافة إلى الأمام في سنة 2024 من خلال تقديم تجارب فريدة من نوعها، ترتبط كلّها بشكل عميق بشغف المعجبين ورغبتهم في العيش "متعطشين للمزيد"، وهي فلسفة العلامة التجارية التي تدعم كلَّ من يتحدى التقاليد سعيًا وراء المتعة، محتفية بتعطش الناس لِكل ما هو غير متوقع وشغفهم لاكتشاف وتجربة وفعل المزيد.

وقال إريك ميليس، نائب رئيس التسويق العالمي للعلامة التجارية، قسم المشروبات الغازية الخفيفة لدى شركة بيبسيكو: "أردنا من خلال هذا التغيير في الهوية البصرية أن نُظهر كيف تبعث Pepsi الحياة في منصة علامتها التجارية "خليط عطشان"، وهو السلوك والعقلية اللّذان يتحلّى بهِما جمهورنا المستهدف لتجربة أشياء جديدة وعيش تجارب جديدة دائمًا. ما من طريقة أفضل لإظهار التحوّل الذي خضعت له العلامة التجارية إلا من خلال هذه التثبيتات الأيقونية. لطالما كنا علامة تجارية جريئة تتحدى التقاليد والوضع الراهن وتضع المتعة دائمًا في المقام الأول. هويتنا البصرية الجديدة جريئة بلا اعتذار، وحديثة وأيقونية. يُمكن لعشاق منتجاتنا أن يتوقعوا نفس المذاق الرائع الذي عهدوه مع المزيد من التجارب الغامرة والمسلية التي نشتهر بها في الموسيقى والرياضة والثقافة.

"طلبنا من الناس حول العالم أن يرسموا شعار Pepsi كجزء من عملية التصميم، وأدرج الأغلبية اسم Pepsi داخل الكرة – هذا أمر مذهل حقًا نظرًا لكون الاسم والكرة منفصلين خلال الأربعة عشر سنة الماضية. ولمّا راجعنا مظهرنا الجديد، تجاوبنا مع هذا الحب الراسخ لتاريخنا واستفدنا من ذلك الحنين إلى الماضي مع إضفاء لمسة حداثة قوية."

"أمامنا سنة 2024 مثيرة، فستكون محطتنا القادمة خلال شهر يونيو في حفل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بويمبلي، حيث نسعى لتقديم عروض ترفيهية مبهرة، والمزيد قادم."

تُواصل Pepsi مواكبة الثقافة، مُقدّمة ما يتعطّش له الناس – منتجات مبتكرة وشراكات أيقونية. في سنة 2024، يُمكن أن يتوقّع عشّاق العلامة التجارية عبر العالم رؤية المزيد من الشراكات القائمة مع السفراء، بما في ذلك بايبي مونستر (آسيا–المحيط الهادئ)، وأوراز كايجلار أوغلو (تركيا)، و(G.E.M.)، وديلان وانغ وليو وو (الصين).

وباعتبارها داعمة للأشخاص الذين يُحبون الخروج من منطقة راحتهم والاستمتاع بالمزيد مما يحبونه حقاً، فإن Pepsi تدعو عشاقها في جميع أنحاء العالم إلى ترقب المزيد من التجارب التي لا تُنسى والتي ستحلّ في وقت لاحق من هذا العام.

نبذة عن شركة بيبسيكو

يَستمتع المستهلكون في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم بمنتجات بيبسيكو أكثر من مليار مرة في اليوم، وحققت الشركة أكثر من 91 مليار دولار من صافي الإيرادات في عام 2023، مع مجموعة من الأغذية والمشروبات المكملة التي تضُم ليز ودوريتوس وتشيتوس وجاتوريد وبيبسي كولا وماونتن دو وكويكر وصودا ستريم. كما تتضمّن منتجات بيبسيكو مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات اللذيذة، بما في ذلك عدة علامات تجارية أيقونية تُدر أكثر من مليار دولار لكلٍ منها في مبيعات التجزئة السنوية التقديرية.

تتمثل رؤيتنا في تحويل بيبسيكو إلى الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأغذية والمشروبات من خلال تحقيق الفوز مع (pep+) (بيبسيكو الإيجابية). تعتبر استراتيجية (pep+) تحولاً استراتيجيًا شاملاً يضع الاستدامة والموارد البشرية في صميم كيفية إنشائنا للقيمة وتحقيق النمو من خلال العمل في احترام للحدود الكوكبية وإلهام التغيير الإيجابي لفائدة الكوكب والناس. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة www.pepsico.com، وتابعنا على X (Twitter)، وInstagram، وFacebook

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