Policybazaar تطلق عمليات إعادة التأمين الرقمية في سريلانكا وقطر وعُمان والإمارات

جوروجرام، الهند، 5 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت Policybazaar.com ، إحدى أكبر منصات التأمين في الهند، عن إطلاق عملياتها في مجال إعادة التأمين في سريلانكا وقطر وعُمان والإمارات العربية المتحدة. وبهذه الخطوة، تصبح Policybazaar من أوائل شركات الوساطة الهندية التي تقدم نموذجاً رقمياً لإعادة التأمين في آسيا والشرق الأوسط. وتشهد هذه المناطق نمواً سريعاً، لكنها لا تزال تواجه نقصاً في الكفاءة والقدرات الاستيعابية.

Tarun Mathur, Cofounder and CBO, Corporate Insurance & Reinsurance, Policybazaar

وتجمع منصة Policybazaar لإعادة التأمين، القائمة على تقنيات رقمية متقدمة، بين تحليلات البيانات والرؤى الاكتوارية وخبرة تزيد على عقد في التوزيع، لتقديم ترتيبات إعادة تأمين اختيارية واتفاقية أسرع وأكثر شفافية ومدعومة بالبيانات. وتدعم المنصة شركات التأمين في تغطية المخاطر المتعلقة بالممتلكات والنقل البحري والمسؤولية المدنية والأمن السيبراني والمناخ، مما يتيح اكتتاباً أدق وأسرع للمحافظ التي لم تحصل على خدمات كافية في السابق.

وقال تارون ماثور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للأعمال لقطاع تأمين الشركات وإعادة التأمين في Policybazaar : "لطالما اعتمد قطاع إعادة التأمين على الشبكات التقليدية لا على الابتكار. لكن شركات التأمين تواجه اليوم واقعاً مختلفاً: تقلبات المناخ، والتهديدات السيبرانية الشاملة، وعدم اليقين الاقتصادي، وكل ذلك في آن واحد. إنهم بحاجة إلى شركاء يقدمون الوضوح والسرعة وقرارات مبنية على البيانات، وليس مجرد القدرات الاستيعابية.

في Policybazaar ، طورنا منصة لإعادة التأمين لتلبية هذه الحاجة. فهي تقلل العوائق، وتحسن الشفافية، وتمكّن شركات التأمين من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة. تُعد سريلانكا وقطر وعُمان والإمارات أسواقاً حيوية تقدر الابتكار والكفاءة. وتمثل هذه الخطوة أكثر من مجرد توسع، بل هي بداية لشبكة إعادة تأمين على مستوى آسيا مدعومة بالتكنولوجيا."

فرص إقليمية متنامية

سريلانكا: بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع 280.1 مليار روبية سريلانكية في عام 2023، بزيادة % 40 منذ عام 2019، في حين لا تزال قطاعات متخصصة مثل التأمين السيبراني في مراحلها الأولى، مما يشير إلى طلب قوي على قدرات إعادة تأمين حديثة.

عمان: سجلت شركات التأمين إيرادات بقيمة 609 مليون ريال عُماني في عام 2024، بزيادة % 8 على أساس سنوي، مع ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة Oman Re بنسبة % 21 . ومن المتوقع أن يدفع برنامج "ضماني" للتأمين الصحي الإلزامي مزيداً من النمو في القطاع.

قطر: تعمل السوق على التنويع بعيداً عن الطاقة نحو مخاطر الصحة والمخاطر المتخصصة، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة QIC في النصف الأول من عام 2025 بنسبة % 17 ليصل إلى 5.7 مليار ريال قطري. وتعمل الإصلاحات التنظيمية التي يجريها بنك قطر المركزي على تعزيز بيئة إعادة تأمين تركز على الرقمنة والكفاءة.

الإمارات العربية المتحدة: الإمارات العربية المتحدة: واحدة من أكثر المراكز حيوية في الشرق الأوسط، بإجمالي أقساط مكتتبة بلغ 64.8 مليار درهم إماراتي في عام 2024، بزيادة % 21 على أساس سنوي. وقد حقق مركز دبي المالي العالمي ( DIFC ) وحده 3.5 مليار دولار أمريكي من أقساط التأمين وإعادة التأمين، مما يؤكد الطلب على منصات المخاطر الرقمية.

ومن خلال هذا التوسع الاستراتيجي، تعزز Policybazaar طموحها لدمج خبرات تكنولوجيا التأمين الهندية مع أسواق إعادة التأمين العالمية، وتمكين شركات التأمين في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط من التعامل مع المخاطر المعقدة بوضوح وشفافية وسرعة.

