تطلق Policybazaar خيارات استثمار ميسَّرة بالدولار الأمريكي للهنود غير المقيمين عبر GIFT City

جوروجرام، الهند، 28 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت Policybazaar، إحدى أكبر منصات التأمين عبر الإنترنت في الهند، عن توسيع كبير لمحفظتها من خيارات الاستثمار العالمية الموجّهة للهنود غير المقيمين (NRIs)، وذلك عبر إتاحة الاستثمارات المباشرة المقوَّمة بالدولار الأمريكي من خلال .GIFT City تمكِّن هذه المبادرة الهنودَ غير المقيمين، وحاملي بطاقة المواطن الهندي في الخارج (OCI)، وأشخاصًا من أصل هندي (PIOs) من الاستثمار بسهولة، باستخدام حسابات NRE الخاصة بهم أو حساباتهم المصرفية في الخارج، مع الاستفادة في الوقت نفسه من البنية التحتية الحديثة في GIFT City، وإطارها التنظيمي المرن، وما تتمتع به من كفاءة ضريبية.

تُعَدّ GIFT City أولَ مركزٍ للخدمات المالية الدولية (IFSC) في الهند، وقد أُنشئت لتنافس المراكز المالية العالمية مثل سنغافورة ودبي ولندن. وتدير Policybazaar أيضًا فرعًا مخصصًا داخل GIFT City، بما يتيح إجراءات تسجيل أكثر سلاسة، ودعمًا أسرع، وتكاملًا أعمق مع منظومة مركز الخدمات المالية الدولية (IFSC) لصالح الهنود غير المقيمين. ويمنح إطار عمل IFSC الهنود غير المقيمين فرصة فريدة لتنمية ثرواتهم بعملة أجنبية، مع إعفاء من ضريبة أرباح رأس المال عند الاستحقاق، وإمكانية الوصول إلى صناديق عالمية متطورة تستثمر في الأسهم والسلع والتكنولوجيا.

ومع هذا الإطلاق، باتت Policybazaar تقدِّم خطة Global Wealth Advantage Flexi Plan من HDFC Life International، التي تتميز بتسع استراتيجيات لصناديق متنوِّعة عالميًا تغطي مؤشرات الأسهم والذهب وأدوات الدخل الثابت والمحافظ القائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خيارات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد أظهرت عدة من هذه الاستراتيجيات، في اختبارات الأداء التاريخي بأثر رجعي على مدى عشر سنوات، عائدات تصل إلى %15.5.

كما توفّر Policybazaar خطة International Wealth Creator Plan من SUD Life Insurance، التي تمنح المستثمرين خمس استراتيجيات استثمارية عبر الأسهم الأمريكية والسلع وسندات الخزانة الأمريكية وديون الأسواق الناشئة، مع عائدات تاريخية مُختبرة بأثر رجعي على فترة عشر سنوات تصل إلى %14.8.

تتيح هذه الخطط المقوَّمة بالدولار الأمريكي للمستثمرين تنويع محافظهم دوليًا عبر أسواق الأسهم، والسلع مثل الذهب والفضة، والصناديق القائمة على التكنولوجيا، والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتتميّز هذه الخطط بدرجة عالية من المرونة، إذ تتيح إمكانية إجراء سحوبات جزئية، وخيارات متعددة لسداد الأقساط، مع حد أدنى لمبلغ الاستثمار يبدأ من 200 دولار أمريكي فقط شهريًا، ومن دون أي فترة حظر على التصرف.

قال فيفيك جين، الرئيس التنفيذي للأعمال لقطاع التأمين على الحياة في Policybazaar، إن عروض الشركة في GIFT City تجسِّد التزامها بتطوير حلول مالية متقدمة تستشرف المستقبل للهنود المنتشرين حول العالم. وقال: "توفِّر الاستثمارات المقوَّمة بالدولار الأمريكي للهنود غير المقيمين مزيجًا قويًا من الاستقرار وفرص الاستثمار في الأسواق العالمية وإمكان بناء الثروة على المدى الطويل. ومن خلال إتاحة الوصول السلس إلى هذه المنتجات عبر GIFT City، نضمن أن يتمكّن عملاؤنا من الاستثمار بشفافية وكفاءة وراحة بال تامة".

تواصل Policybazaar توسيع باقة خدماتها وحلولها المالية على مستوى العالم، بما يزوِّد العملاء بسبل استثمار متنوِّعة وقوية وتنافسية دوليًا، تتماشى مع الطموحات المتطورة للمستثمرين الهنود في مختلف أنحاء العالم.

* لا يُعد الأداء السابق بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي. يتحمّل حامل وثيقة التأمين مخاطرَ الاستثمار في هذه الوثيقة.

