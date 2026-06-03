Redpoint Advisors، شركة استخبارات عالمية، تستحوذ على VoxCroft Analytics

يوسّع قدرات الذكاء الاصطناعي لدى Redpoint ويعزّز فهمها للديناميكيات السياسية والأمنية والاجتماعية حول العالم

واشنطن, 3 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Redpoint Advisors، وهي شركة استخبارات عالمية، اليوم عن الاستحواذ على VoxCroft Analytics, Inc.، الكيان الأميركي التابع لشركة VoxCroft التي تتخذ من جنوب أفريقيا مقراً لها.

يجمع هذا الاستحواذ بين خبرة Redpoint في الاستخبارات والخدمات المصرفية والمسائل القانونية والتنظيمية، وبين قدرات VoxCroft الفريدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل الديناميكيات الاجتماعية والسياسية والأمنية فائقة المحلية، بما يشمل مواقع يصعب الوصول إليها.

وقال Matthew Bockner، الرئيس التنفيذي لشركة Redpoint Advisors: "تأسست Redpoint لمساعدة الشركات والمسؤولين التنفيذيين والحكومات على التعامل مع حالة عدم اليقين في بعض أكثر بيئات التهديد صعوبةً في العالم." وأضاف: "سواء تعلق الأمر بدعم شركة استثمار مباشر تقيّم استثماراً في سوق صاعدة، أو شركة متعددة الجنسيات تعمل في منطقة متقلبة، أو مسؤول تنفيذي يوازن بين التعرض للمخاطر على الصعيدين الشخصي والمهني، فإن المؤسسات تحتاج بصورة متزايدة إلى رؤى تتجاوز الاستخبارات التقليدية. تعزّز VoxCroft قدرتنا على توفير هذا النوع من الرؤى على نطاق واسع."

تقدم Redpoint خدمات في مجالات المراقبة المستمرة والاستخبارات والمخاطر الجيوسياسية والمخاطر الداخلية إلى الكيانات المؤسسية والمكاتب العائلية والحكومات في جميع أنحاء العالم. يوسّع الاستحواذ قدرة Redpoint على جمع المعلومات وتحليلها عبر لغات ومناطق جغرافية ومصادر بيانات متعددة، بما يساعد المؤسسات على تحديد المخاطر والفرص الناشئة التي قد لا تظهر من خلال أساليب الاستخبارات التقليدية.

تجمع منصة VoxCroft Analytics الاستخباراتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بين جمع البيانات فائقة المحلية وتقنيات متطورة للاستماع الاجتماعي وترجمة اللغات. من خلال الجمع بين التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية، تستطيع Redpoint مساعدة العملاء على فهم الديناميكيات السياسية والاجتماعية والأمنية المحلية والتعامل معها بصورة أفضل، لا سيما في المناطق التي تشح فيها المعلومات الموثوقة.

وقال Casey Schmidt، الرئيس التنفيذي لشركة VoxCroft Analytics: "يُمثّل الانضمام إلى Redpoint الخطوة التالية المناسبة لشركة VoxCroft Analytics." وأضاف: "أمضينا سنوات في تطوير قدرات مخصصة لبيئات لم تخدمها تاريخياً مقاربات الاستخبارات التقليدية بالقدر الكافي. توفر Redpoint الخبرة التشغيلية والوصول إلى الأسواق وعلاقات العملاء اللازمة لمواصلة توسيع نطاق تلك القدرات."

نبذة عن Redpoint Advisors

Redpoint Advisors شركة استشارات استخباراتية عالمية مقرها الولايات المتحدة، تقدم خدمات في مجالات الاستخبارات والمخاطر الجيوسياسية والمخاطر الداخلية والمراقبة المستمرة للكيانات المؤسسية والمكاتب العائلية والوكالات الحكومية حول العالم. تأسست Redpoint Advisors في عام 2014 على يد Michael LaFontaine وPatryk Drescher، وتستفيد من خبرات تمتد عبر مجالات الاستخبارات الأميركية والخدمات المصرفية والشؤون القانونية والتنظيمية، لتجمع بين الخبرة العميقة وقدرات استخباراتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. توفر الشركة رؤى قابلة للتنفيذ وبدائل استراتيجية، من دون ضجة أو ظهور علني أو انكشاف، لمساعدة العملاء على التعامل مع المخاطر، ومراقبة البيئات المعقدة، وتحقيق أفضلية في اتخاذ القرار.

لمزيد من المعلومات: redpointadvisors.com

نبذة عن VoxCroft Analytics

تقدم VoxCroft Analytics للحكومة الأميركية والمؤسسات العالمية خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل الاستخبارات المرتكزة على السكان وخدمات استشارية في مجال المخاطر، مع تركيز خاص على البيئات المعلوماتية شحيحة الموارد وأسواق اللغات منخفضة الموارد. تشمل قدرات الشركة نماذج الترجمة الآلية، وتحليلات السرديات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وجمع البيانات فائقة المحلية، وشبكة عالمية من اللغويين وخبراء بيئات الإعلام المحلية من الناطقين الأصليين.

لمزيد من المعلومات: www.voxcroft.ai

للتواصل:

Chris Ringenbach

[email protected]

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2992587/Redpoint_logo.jpg