La société internationale de renseignements Redpoint Advisors acquiert VoxCroft Analytics

Renforce les capacités d'IA de Redpoint et sa connaissance des dynamiques politiques, sécuritaires et sociales à l'échelle mondiale

WASHINGTON, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Redpoint Advisors - une société internationale de renseignements - a annoncé aujourd'hui l'acquisition de VoxCroft Analytics, Inc, l'entité américaine de la société sud-africaine VoxCroft.

L'acquisition combine l'expertise de Redpoint en matière de renseignement, de banque, de droit et de réglementation avec les capacités uniques de VoxCroft, activées par l'IA, pour analyser les dynamiques sociales, politiques et sécuritaires hyperlocales, y compris dans les endroits difficiles d'accès.

« Redpoint a été créé pour aider les entreprises, les dirigeants et les gouvernements à faire face à l'incertitude dans certains des environnements de menace les plus difficiles au monde », a déclaré Matthew Bockner, PDG de Redpoint Advisors. « Qu'il s'agisse de soutenir une société de capital-investissement évaluant un investissement dans un marché émergent, une multinationale opérant dans une région instable ou un cadre cherchant à équilibrer son exposition aux risques personnels et professionnels, les organisations ont de plus en plus besoin d'une vision qui va au-delà des renseignements traditionnels. VoxCroft renforce notre capacité à fournir ce service à grande échelle. »

Redpoint fournit à l'échelle mondiale des services de surveillance, de renseignement, de risque géopolitique et de risque d'initié aux entreprises, aux family offices et aux gouvernements. Cette acquisition renforce la capacité de Redpoint à recueillir et à analyser des informations dans plusieurs langues, zones géographiques et sources de données, afin d'aider les organisations à identifier les risques et les opportunités émergents que les méthodes de renseignement traditionnelles ne permettent pas toujours d'identifier.

La plateforme de renseignement activée par l'IA de VoxCroft Analytics associe la collecte de données hyperlocales et des technologies de pointe en matière d'écoute sociale et de traduction linguistique. En associant l'analyse pilotée par l'IA à l'expertise humaine, Redpoint aide ses clients à mieux comprendre et naviguer dans les dynamiques politiques, sociales et sécuritaires locales - en particulier dans les régions où les informations fiables sont rares.

« Rejoindre Redpoint est le bon choix pour VoxCroft Analytics », a déclaré Casey Schmidt, PDG de VoxCroft Analytics. « Nous avons passé des années à développer des capacités pour des environnements qui ont toujours été mal desservis par les approches conventionnelles du renseignement. Redpoint apporte l'expertise opérationnelle, l'accès au marché et les relations avec les clients nécessaires pour développer ces capacités. »

À propos de Redpoint Advisors

Redpoint Advisors est une société de conseil en matière de renseignement basée aux États-Unis qui fournit des services de renseignement, de risque géopolitique, de risque d'initié et de surveillance aux entreprises, aux family offices et aux agences gouvernementales du monde entier. Fondée en 2014 par Michael LaFontaine et Patryk Drescher, Redpoint Advisors s'appuie sur des antécédents dans les secteurs du renseignement, de la banque, du droit et de la réglementation aux États-Unis pour associer une expertise approfondie à des capacités de renseignement basées sur l'IA. L'entreprise fournit des informations exploitables et des options - sans fanfare, reconnaissance ou détection - pour aider les clients à gérer les risques, à surveiller des paysages complexes et à créer un avantage en matière de prise de décision.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : redpointadvisors.com

À propos de VoxCroft Analytics

VoxCroft Analytics fournit des services de renseignement et de conseil en matière de risques centrés sur la population et basés sur l'IA pour le gouvernement américain et les organisations internationales, en se spécialisant dans les environnements d'information austères et les marchés de langues à faibles ressources. Les capacités de l'entreprise comprennent des modèles de traduction automatique, des analyses narratives basées sur l'IA et l'apprentissage machine, la collecte de données hyperlocales et un réseau mondial de linguistes et d'experts de l'environnement médiatique natif.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : www.voxcroft.ai

Relations avec la presse :

Chris Ringenbach

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2992587/Redpoint_logo.jpg