Revology Cars تعيد تعريف الأسطورة مع الظهور الأول عالميًا لطراز عام 1969 من السيارة Boss 429 في معرض لوس أنجلوس للسيارات لعام 2025

لوس أنجلوس ، 20 نوفمبر ، 2025 /PRNewswire/ -- كشفت "ريفولوجي كارز" (Revology Cars)، الشركة الرائدة في العالم في بناء سيارات موستانج إنتاج الستينات التي أعيد هندستها واستعادتها ، عن سيارة موستانج الأكثر تطورًا من إبداعها حتى الآن؛ وهي Boss 429 طراز 1969.

ويجمع طراز Revology Boss 429 الجديد، الذي تم تصميمه وهندسته وتجميعه في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا ، بين التصميم الشهير الأصلي والأداء الحديث والراحة وقابلية القيادة اليومية.

قال "توم سكاربيلو"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ريفولوجي كارز": "إن Boss 429 هي واحدة من أكثر السيارات القوية النادرة والمرغوبة على الإطلاق". "Revology Boss 429 ليس نسخة من ذلك الطراز الشهير ، بل هو إعادة تعريف له ، بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والهندسة وعمليات التصنيع، لصنع سيارة موثوقة وممتعة للقيادة بنفس درجة متعة النظر إليها".

تتميز سيارة Revology Boss 429 بجسم فولاذي جديد تمامًا ، تم تجميعه باستخدام اللحام النقطي الآلي، ووصلات اللحام الخيطية ، ولاصق هيكلي معالج بالحرارة ، لصنع هيكل صلب بشكل استثنائي يعزز جودة الركوب ، والتعامل ، بالإضافة إلى الرقي الشامل.

تأتي الطاقة من محرك فورد Ti-VCT V8 بسعة 5.0 لتر وبطاقة 710 حصان بشحن فائق وتبريد بيني، مقترنًا إما مع ناقل حركة يدوي ذي ست سرعات أو ناقل حركة آلي ذي 10 سرعات. يتميّز هيكل السيارة بتعليق أمامي عرضي مزدوج مع إطار فرعي من الألومنيوم وتعليق خلفي ثلاثي الروابط مع ذراع عزم الدوران وقضيب بانهارد. توفر القيادة المعتمدة على الطاقة الهيدروليكية المصممة بنظام الرف المسنن والترس، ومكابح الأقراص القوية للعجلات الأربع، والنوابض اللولبية والمخمّدات المحسّنة، تحكمًا دقيقًا وركوبًا متوافقًا.

في الداخل، تقدم سيارة Revology Boss 429 ركوبًا مريحًا محسّنًا و حرفية راقية. تخلق المواد والتشطيبات الفاخرة في جميع أنحاء المقصورة بيئة فاخرة تكمل أداء السيارة.

تم طلاء السيارة بلون الحمم البرتقالي (Lava Orange)، وهي درجة لونية حيوية لسيارات "بورشه" (Porsche) تم اختيارها من قبل "يوشي أمانو"، نائب رئيس شركة "ريفولوجي" للتسويق والمبيعات والخدمة. وقالت "أمانو"، وهو من مواليد اليابان ، إن اللون يرمز إلى الشجاعة والسعادة والحظ الجيد في الثقافة اليابانية. وأضافت: "تعكس طاقة اللون وروحه تمامًا ما نقوم به في "ريفولوجي"؛ وهو بث حياة جديدة في السيارات الكلاسيكية".

حتى الآن ، سلمت "ريفولوجي" 324 سيارة للعملاء في الولايات المتحدة وتسعة عشر دولة أجنبية. وعلى وجه الخصوص ، اشترى 47 عميلاً سيارتين أو أكثر من "ريفولوجي" ، مما يشير إلى مستوى عالٍ بشكل استثنائي من ولاء العملاء. يمتد هذا الولاء إلى ملاك Boss 429 الحاليين من "ريفولوجي"، الذين سُمح لهم بتسجيل طلبات مسبقة لسيارة Boss قبل الإعلان العام ، طلبوا بالفعل أكثر من نصف القدرة الإنتاجية للعام المقبل البالغة 50 وحدة.

يمثل هذا التطور لسيارة Boss 429 إعلانًا عن فصل جديد في إبداع سيارات "ريفولوجي كارز". كما أنه يشير إلى ثورة لصناعة السيارات المتخصصة. من خلال تطبيق أحدث عمليات التصميم والهندسة والتصنيع ، أنتجت "ريفولوجي" سيارة أعلى بكثير من معايير المنافسة. ببساطة ، فإن سيارة Boss 429 من إبداع "ريفولوجي" تمزج الروح القديمة مع الفخامة الحديثة والأداء بطريقة غير مسبوقة في أي سيارة أخرى من قبل.

لمزيد من المعلومات حول سيارة Boss 429 ، يُرجى الذهاب إلى صفحة الويب: https://revologycars.com/1969-boss-mustang/

حول Revology Cars

"ريفولوجي كارز" هي الشركة الرائدة في العالم في بناء سيارات Ford® Mustang® و Shelby® GT الأصلية المرممة للطرازات بين عامي 1967 و 1969. يمكن العثور على المعلومات الكاملة ، بما في ذلك التسعير ، على موقع الويب www.revologycars.com، أو عن طريق الاتصال بالرقم (800) 974-4463.

للتواصل الإعلامي: John McCormick ، C. 1-734-604-4768 أو [email protected].

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2825292/Revology_Cars_1969_Mustang_Boss_429.jpg