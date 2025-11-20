Revology Cars redefine una leyenda con el debut mundial de 1969 de Boss 429 en el Salón del Los Angeles Auto Show de 2025

LOS ÁNGELES, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Revology Cars, el fabricante líder mundial de Mustangs de la década de 1960 rediseñados y restaurados, ha presentado su Mustang más sofisticado hasta la fecha: el Boss 429 de 1969.

Diseñado, diseñado y ensamblado en Orlando, Florida, el nuevo Revology Boss 429 combina el diseño icónico del original con un rendimiento moderno, comodidad y facilidad de conducción diaria.

Revology 1969 Mustang Boss 429

"El Boss 429 es uno de los muscle cars más raros y deseables jamás construidos", dijo Tom Scarpello, fundador y director general de Revology Cars. "El Revology Boss 429 no es una copia de ese modelo icónico, sino una redefinición del mismo, aprovechando la tecnología moderna, la ingeniería y los procesos de fabricación para que sea tan confiable y divertido de conducir como de ver".

El Revology Boss 429 cuenta con un cuerpo de acero completamente nuevo, ensamblado mediante soldadura por puntos automatizada, uniones soldadas por costura y adhesivo estructural termocurado, para crear una estructura excepcionalmente rígida que mejora la calidad de conducción, el manejo y el refinamiento general.

La potencia proviene de un Ford 5.0L Ti-VCT V8 sobrealimentado e intercooler de 710 caballos de fuerza, junto con una transmisión manual de seis velocidades o automática de 10 velocidades. El chasis del automóvil cuenta con una suspensión delantera de doble horquilla con bastidor auxiliar de aluminio y una suspensión trasera de tres eslabones con brazo de torsión y varilla Panhard. La dirección hidráulica de piñón y cremallera, los frenos de disco eléctricos en las cuatro ruedas y los resortes y amortiguadores ajustados ofrecen un manejo preciso y una conducción compatible.

En el interior, el Revology Boss 429 ofrece una ergonomía y artesanía refinadas. Los materiales y acabados de primera calidad en toda la cabina crean un ambiente lujoso que complementa el rendimiento del automóvil.

El auto de exhibición está terminado en Lava Orange, un color vivo de Porsche elegido por Yoshi Amano, vicepresidente de marketing, ventas y servicio de Revology. Nacido en Japón, Amano dijo que el color simboliza el coraje, la felicidad y la buena fortuna en la cultura japonesa. "Su energía y espíritu reflejan perfectamente lo que hacemos en Revology: dar nueva vida a los autos clásicos", dijo.

Hasta la fecha, Revology ha entregado 324 automóviles a clientes en los EE. UU. y diecinueve países extranjeros. Cabe destacar que 47 clientes han comprado dos o más vehículos Revology, lo que indica un nivel excepcionalmente alto de lealtad de los clientes. Esa lealtad se extiende al Boss 429: los propietarios actuales de Revology, a quienes se les permitió realizar pedidos para el Boss antes del anuncio público, ya han ordenado más de la mitad de la capacidad de producción del próximo año de 50 unidades.

La sofisticación de este Boss 429 anuncia un nuevo capítulo para Revology Cars. También marca una revolución para la industria del automóvil de especialidad. Al aplicar los procesos de diseño, ingeniería y fabricación más avanzados, Revology ha producido un automóvil significativamente por encima de los estándares de la competencia. En pocas palabras, el Boss 429 de Revology combina el alma vintage con el lujo moderno y el rendimiento como ningún otro automóvil antes.

Para más información sobre el Boss 429, visite: https://revologycars.com/1969-boss-mustang/

Acerca de Revology Cars

Revology Cars es el principal constructor mundial de automóviles originales restaurados Ford® Mustang® y Shelby® GT de 1967-1969. Puede encontrar información completa, incluidos los precios, en www.revologycars.com o llamando al (800) 974-4463.

Contacto para los medios: John McCormick, C. 1-734-604-4768 o [email protected].

