Revology Cars redéfinit une légende avec la Boss 429 1969 présentée en première mondiale au Los Angeles Auto Show 2025

LOS ANGELES, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Revology Cars, le premier constructeur mondial de Mustangs des années 1960 remaniées et restaurées, a dévoilé sa Mustang la plus sophistiquée à ce jour : la Boss 429 de 1969.

Conçue, fabriquée et assemblée à Orlando, en Floride, la nouvelle Revology Boss 429 allie le design emblématique de l'original aux performances modernes, au confort et à la facilité de conduite au quotidien.

Revology 1969 Mustang Boss 429

« La Boss 429 est l'une des muscle cars les plus rares et les plus désirables jamais construites », a déclaré Tom Scarpello, fondateur et PDG de Revology Cars. « La Revology Boss 429 n'est pas une copie de ce modèle emblématique, mais une redéfinition de celui-ci, tirant parti de la technologie, de l'ingénierie et des processus de fabrication modernes pour le rendre aussi fiable et amusant à conduire qu'à regarder ».

La Revology Boss 429 est dotée d'une toute nouvelle carrosserie en acier, assemblée à l'aide de soudures par points automatisées, de joints soudés et d'adhésifs structurels durcis à la chaleur, afin de créer une structure exceptionnellement rigide qui améliore la qualité de conduite, la maniabilité et le raffinement général.

La puissance est fournie par un V8 Ford 5.0L Ti-VCT suralimenté et refroidi de 710 chevaux, associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou à une boîte de vitesses automatique à dix rapports. Le châssis de la voiture comprend une suspension avant à double triangulation avec un sous-châssis en aluminium et une suspension arrière à trois bras avec un bras de couple et une tige Panhard. La direction hydraulique assistée à crémaillère, les freins à disque aux quatre roues, les ressorts et les amortisseurs réglés assurent une maniabilité précise et une conduite souple.

A l'intérieur, le Revology Boss 429 offre une ergonomie et une finition raffinées. Les matériaux et les finitions haut de gamme utilisés dans l'habitacle créent un environnement luxueux qui complète les performances de la voiture.

La voiture d'exposition est finie en Lava Orange, une teinte Porsche vive choisie par Yoshi Amano, vice-président du marketing, des ventes et des services de Revology. Originaire du Japon, M. Amano a déclaré que cette couleur symbolise le courage, le bonheur et la bonne fortune dans la culture japonaise. « Son énergie et son esprit reflètent parfaitement ce que nous faisons chez Revology, à savoir redonner vie aux voitures classiques », a-t-elle déclaré.

À ce jour, Revology a livré 324 voitures à des clients aux États-Unis et dans dix-neuf pays étrangers. En particulier, 47 clients ont acheté deux véhicules Revology ou plus, ce qui témoigne d'un niveau exceptionnellement élevé de fidélisation de la clientèle. Cette loyauté s'étend à la Boss 429 - les propriétaires actuels de Revology, qui ont été autorisés à passer commande de la Boss avant l'annonce publique, ont déjà commandé plus de la moitié de la capacité de production de l'année prochaine, soit 50 unités.

La sophistication de cette Boss 429 ouvre un nouveau chapitre pour Revology Cars. Il s'agit également d'une révolution pour l'industrie automobile spécialisée. En appliquant les processus de conception, d'ingénierie et de fabrication les plus avancés, Revology a produit une voiture nettement supérieure aux normes de la concurrence. En d'autres termes, la Boss 429 de Revology allie l'âme vintage au luxe et aux performances modernes comme aucune autre voiture ne l'a fait auparavant.

Pour plus d'informations sur la Boss 429, rendez-vous sur le site : https://revologycars.com/1969-boss-mustang/

À propos de Revology Cars

Revology Cars est le premier constructeur mondial de voitures d'origine restaurées Ford® Mustang® et Shelby® GT 1967-1969. Des informations complètes, y compris les prix, sont disponibles sur le site www.revologycars.com, ou en appelant le (800) 974-4463.

