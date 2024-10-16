RLDatix تعين دان ميكلسون كمدير تنفيذي

ميكلسون يخلف جيف سيرجيس الذي ينتقل إلى دور مستشار مجلس الإدارة

شيكاغو ، 16 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "آر إل ديتيكس" (RLDatix)، وهي مزود عالمي رائد لبرمجيات وخدمات عمليات الرعاية الصحية المتصلة ، عن تعيين دان ميكلسون كمدير تنفيذي جديد وعضو في مجلس الإدارة ، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024. يأتي ميكلسون خلفًا لجيف سيرجز ، الذي قاد الشركة خلال فترة من النمو التحويلي منذ عام 2019 وسوف يستمر كمستشار وعضو في مجلس الإدارة.

Dan Michelson, Incoming CEO, RLDatix

يجلب ميكلسون أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال الرعاية الصحية في بناء وتوسيع نطاق الشركات ذات الأداء العالي والرائدة في الصناعة. خلال 10 سنوات من عمله كرئيس تنفيذي لشركة "ستراتا ديسيشن تكنولوجي" (Strata Decision Technology)، أصبحت الشركة معيارًا صناعيًا تستخدمه أكثر من نصف المستشفيات وأنظمة تقديم الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. لقد قاد عملية بيع الشركة إلى شركة "روبر تكنولوجيز" (Roper Technologies) (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز NASDAQ: ROP) في عام 2015 واستمر كمدير تنفيذي لمدة سبع سنوات. خلال فترة ولايته ، زادت قيمة المؤسسة في الشركة 30 مرة مع الفوز بجائزة "الأفضل في كلاس" (Best in KLAS) لرضاء العملاء لمدة 10 سنوات متتالية وتم الاعتراف بها باستمرار باعتبارها مكان عمل مثالي. قبل ستراتا، لأكثر من عقد من الزمن ، شغل منصب كبير مسؤولي الاستراتيجية وكبير مسؤولي التسويق في شركة "أول سكريبتس" (Allscripts)، إحدى الشركات الأساسية في سوق السجلات الصحية الإلكترونية، وفي الآونة الأخيرة ، شارك ميكلسون في تأسيس شركة "إنكومون إنوفيشنس" (InCommon Innovations)، وهي حاضنة لحلول قوة العمل.

قال دان ميكلسون ، الرئيس التنفيذي القادم لشركة "آر إل ديتيكس": "الوعد الأول للرعاية الصحية هو قَسَم أبقراط ، وهو "أولاً ، لا تضر." تعد "آر إل ديتيكس" واحدة من الشركات الرائدة في العالم فيما يتعلق بمساعدة مقدمي الرعاية ومنظماتهم على الوفاء بهذا الوعد". "في النهاية ، فإن أهم اثنين من الأصول القيّمة لأنظمة تقديم الرعاية الصحية هما سمعتها وقوتها العاملة. تملك "آر إل ديتيكس" منصة فريدة من البرامج والخدمات التي تعمل على تحسين السلامة للمرضى ومقدمي الخدمات مع الحد من المخاطر بالنسبة لمنظمات الرعاية الصحية. أشعر أنني محظوظ جدًا لأن لدي الفرصة للانضمام إلى هذا الفريق الاستثنائي وأن أكون جزءًا من توسيع نطاق هذه المهمة ذات المغزى."

توفر "آر إل ديتيكس" البرمجيات والخدمات لأكثر من 6000 منظمة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الخدمة الصحية الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة ، و"سانا كلينيكن" (Sana Kliniken)، ثالث أكبر مجموعة مستشفيات خاصة في ألمانيا ، و النظام الصحي لولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا ، وجميع المستشفيات العشرين المدرجة في قائمة الشرف لتصنيفات أفضل المستشفيات وفق "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" (U.S. News & World Report).

قال فيفيك كومار ، الشريك في شركة "فايف آروز" (Five Arrows): "يمتلك دان سمعة جيدة باعتباره واحدًا من أكثر اللاعبين فعالية وابتكارًا في مجال الرعاية الصحية ، حيث قام ببناء منتجات وشركات ذات مستوى عالمي وكذلك قطاعات داخل السوق. إنه القائد المثالي للمرحلة التالية من تطور الشركة حيث نواصل وضع المعيار لتحسين سلامة المرضى ودعم عملائنا بأفضل حلول المؤسسات في فئتها". "لقد قام جيف بعمل استثنائي في المساعدة في بناء "آر إل ديتيكس" لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية. نحن ممتنون لعمله ونقدر كل التقدم الذي حققه في إعداد الشركة لمثل هذا المستقبل المشرق."

وسّعت "آر إل ديتيكس" بصمة عملائها ومجموعة منتجاتها بشكل كبير على مدار السنوات الخمس الماضية ، وربطت عمليات الرعاية الصحية عبر المخاطر والامتثال وتجربة المرضى وإدارة قوة العمل ومقدمي الخدمات.

قال نافين واديرا، العضو المنتدب بشركة "تي إيه أسوشيتس" (TA Associates): "نتطلع إلى الشراكة مع دان للبناء على الأساس القوي الذي أنشأه جيف في [آر إل ديتيكس]". "إن سجل دان الاستثنائي في توسيع نطاق الشركات ، وتعزيز الابتكار ، وتعزيز العمليات ، وتقديم تجربة عملاء من الطراز العالمي ، يضع "آر إل ديتيكس" بشكل مثالي لمواصلة النمو وزيادة التأثير في مجال الرعاية الصحية".

قال "سيرجيس": "لقد كان شرفًا أن نكون جزءًا من رحلة "آر إل ديتيكس" على مدى السنوات الست الماضية تقريبًا ، حيث نقلنا الشركة من مزود لسلامة المرضى ليصبح مزودًا عالميًا لحلول البرمجيات لعملائنا". "نرحب بـ "دان" لمواصلة تحقيق رؤيتنا للرعاية الصحية الأكثر أمانًا للجميع".

حول RLDatix

لأكثر من 20 عامًا ، دافعت "آر إل ديتيكس" عن السلامة كقوة دافعة لدينا. نحن رائدون في دمج البيانات عبر المخاطر والسلامة والامتثال ودورة حياة المزودين وإدارة قوة العمل لتزويد صناع القرار بالرؤى الحاسمة التي يحتاجونها لتعزيز جودة الرعاية وتحسين نتائج المرضى في جميع أنحاء المؤسسة. هذا النهج ، الذي يعطي الأولوية للسلامة والنتائج للمرضى وقوة العمل والمنظمات على حد سواء ، هو ما نسميه عمليات الرعاية الصحية المتصلة. ويعتمد عليها الآلاف من مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، ونقوم بتمكينهم من التركيز على أكثر الأمور أهمية؛ وهي تقديم الرعاية الفعالة التي تركز على المريض. معًا ، يمكننا خلق مستقبل أكثر إشراقًا حيث تؤدي رؤى البيانات ذات المغزى إلى رعاية صحية أكثر أمانًا للجميع. يُرجى زيارة www.rldatix.com لمزيد من المعلومات.

عن Five Arrows

تعتبر "فايف آروز" ذراع الأصول البديلة لشركة "روتشيلد آند كو" (Rothschild & Co) ولديها ~ 30 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة مع مكاتب في باريس ولندن ونيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ولوكسمبورغ. مع أكثر من 11 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ، تركز أعمال الأسهم الخاصة للشركات في "فايف آروز" على الاستثمار في الشركات ذات المواقف السوقية القابلة للدفاع بشدة ؛ وفرق الإدارة القوية ؛ ونماذج الأعمال ذات الرؤية العالية لنمو حجم الوحدة العضوية واقتصاد الوحدة القوي ؛ والرافعات التشغيلية المتعددة التي يمكن استخدامها لفتح آفاق القيمة الكامنة. تقتصر القطاعات على البيانات والبرمجيات، وخدمات الرعاية الصحية وخدمات الأعمال المعتمدة على التكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.rothschildandco.com/en/five-arrows/.

نبذة عن TA

"تي إيه" (TA) هي شركة مساهمة خاصة عالمية رائدة تركز على توسيع نطاق النمو في الشركات المربحة. منذ عام 1968 ، استثمرت "تي إيه" في أكثر من 560 شركة في جميع الصناعات المستهدفة الخمسة؛ وهي التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية وخدمات المستهلكين والأعمال. من خلال الاستفادة من خبرتها العميقة في الصناعة ومواردها الاستراتيجية ، تتعاون "تي إيه" مع فرق الإدارة في جميع أنحاء العالم لمساعدة الشركات عالية الجودة على تقديم قيمة دائمة. جمعت الشركة 65 مليار دولار من رأس المال حتى الآن ولديها أكثر من 150 متخصصًا في مجال الاستثمار عبر مكاتب في بوسطن ومينلو بارك وأوستن ولندن ومومباي وهونغ كونغ. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول "تي إيه" على www.ta.com.

بيانات التواصل:

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