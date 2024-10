RLDatix ernennt Dan Michelson zum Chief Executive Officer

Michelson tritt die Nachfolge von Jeff Surges an, der in die Rolle des Vorstandsberaters wechselt

CHICAGO, 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- RLDatix, ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für vernetzte Abläufe im Gesundheitswesen, gab heute die Ernennung von Dan Michelson zum neuen Chief Executive Officer und Mitglied des Vorstands mit Wirkung vom 1. November 2024 bekannt. Michelson tritt die Nachfolge von Jeff Surges an, der das Unternehmen seit 2019 durch eine Phase des transformativen Wachstums geführt hat und weiterhin als Berater und Vorstandsmitglied tätig sein wird.

Michelson verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung leistungsstarker, branchenführender Unternehmen im Gesundheitswesen. In seinen 10 Jahren als CEO von Strata Decision Technology wurde das Unternehmen zu einem Industriestandard, der von mehr als der Hälfte der Krankenhäuser und Gesundheitsversorgungssysteme in den USA genutzt wird. Er leitete den Verkauf des Unternehmens an Roper Technologies (NASDAQ: ROP) im Jahr 2015 und war sieben Jahre lang CEO. Während seiner Amtszeit stieg der Unternehmenswert um das 30-fache, während er 10 Jahre in Folge mit dem „Best in KLAS"-Preis für Kundenzufriedenheit ausgezeichnet wurde und das Unternehmen durchweg als Top-Arbeitsplatz anerkannt wurde. Vor Strata war er über ein Jahrzehnt lang Chief Strategy Officer und Chief Marketing Officer bei Allscripts, einem der grundlegenden Unternehmen im EHR-Markt, und vor kurzem war Michelson Mitbegründer von InCommon Innovations, einem Inkubator für Workforce-Lösungen.

„Das erste Versprechen des Gesundheitswesens ist der Hippokratische Eid, der besagt, dass man zuerst keinen Schaden anrichtet. RLDatix ist eines der weltweit führenden Unternehmen, das Gesundheitsdienstleistern und ihren Organisationen hilft, dieses Versprechen einzulösen", so Dan Michelson, neuer CEO von RLDatix. „Letztlich sind die beiden wichtigsten Assets für Gesundheitssysteme ihr Ruf und ihre Mitarbeitenden. RLDatix verfügt über eine einzigartige Plattform von Software und Dienstleistungen, die die Sicherheit für Patienten und Anbieter verbessern und gleichzeitig die Risiken für Gesundheitsorganisationen verringern. Ich bin sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, diesem außergewöhnlichen Team beizutreten und an der Umsetzung einer so bedeutsamen Mission mitzuwirken."

RLDatix bietet Software und Dienstleistungen für über 6.000 Organisationen auf der ganzen Welt, darunter der National Health Service (NHS) in Großbritannien, die Sana Kliniken, die drittgrößte private Krankenhausgruppe in Deutschland, New South Wales Health in Australien und alle 20 Krankenhäuser auf der Best Hospitals Honor Roll des U.S. News & World Report.

„Dan hat einen wohlverdienten Ruf als einer der effektivsten und innovativsten Akteure im Gesundheitswesen, der sowohl Produkte und Unternehmen von Weltrang als auch Sektoren auf dem Markt aufgebaut hat. Er ist die ideale Führungspersönlichkeit für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung, in der wir weiterhin den Standard für die Verbesserung der Patientensicherheit setzen und unsere Kunden mit erstklassigen Unternehmenslösungen unterstützen", so Vivek Kumar, Partner bei Five Arrows. „Jeff hat beim Aufbau von RLDatix zu einem der führenden Unternehmen im Gesundheitswesen außerordentliche Arbeit geleistet. Wir sind ihm für seine Arbeit dankbar und wissen die Fortschritte zu schätzen, die er bei der Aufstellung des Unternehmens für eine vielversprechende Zukunft gemacht hat."

RLDatix hat in den letzten fünf Jahren sowohl seinen Kundenstamm als auch sein Produktportfolio erheblich erweitert und verbindet die Abläufe im Gesundheitswesen in den Bereichen Risiko, Compliance, Patientenerfahrung sowie Personal- und Anbietermanagement.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dan, um auf dem starken Fundament aufzubauen, das Jeff bei RLDatix geschaffen hat", sagte Naveen Wadhera, Managing Director bei TA Associates. „Dans außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen, der Förderung von Innovationen, der Stärkung von Abläufen und der Bereitstellung eines erstklassigen Kundenerlebnisses positioniert RLDatix perfekt für weiteres Wachstum und größere Wirkung im Gesundheitswesen."

„Es war ein Privileg, die Entwicklung von RLDatix in den letzten sechs Jahren zu begleiten, in denen wir das Unternehmen von einem Anbieter für Patientensicherheit zu einem globalen Anbieter von Softwarelösungen für unsere Kunden gemacht haben", so Surges. „Wir heißen Dan willkommen, um unsere Vision einer sichereren Gesundheitsversorgung für alle weiter zu verwirklichen."

Über RLDatix

Seit mehr als 20 Jahren setzt sich RLDatix für Sicherheit als unsere treibende Kraft ein. Wir sind führend bei der Integration von Daten in den Bereichen Risiko, Sicherheit, Compliance, Provider Lifecycle und Workforce Management, um Entscheidungsträgern die entscheidenden Einblicke zu geben, die sie benötigen, um die Pflegequalität und die Patientenergebnisse im gesamten Unternehmen zu verbessern. Diesen Ansatz, bei dem die Sicherheit und die Ergebnisse für Patienten, Mitarbeiter und Organisationen gleichermaßen im Vordergrund stehen, bezeichnen wir als „Connected Healthcare Operations". Tausende von Gesundheitsdienstleistern auf der ganzen Welt vertrauen uns, und wir ermöglichen es ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: eine effiziente, patientenzentrierte Versorgung zu gewährleisten. Gemeinsam können wir eine bessere Zukunft schaffen, in der aussagekräftige Datenerkenntnisse zu einer sichereren Gesundheitsversorgung für alle führen. Besuchen Sie www.rldatix.com, um mehr zu erfahren.

Über Five Arrows

Five Arrows ist die auf alternative Anlagen spezialisierte Tochtergesellschaft von Rothschild & Co. und verfügt über ein Anlagevermögen von rund 30 Milliarden US-Dollar mit Niederlassungen in Paris, London, New York, Los Angeles, San Francisco und Luxemburg. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 11 Milliarden US-Dollar konzentriert sich das Corporate Private Equity-Geschäft von Five Arrows auf Investitionen in Unternehmen mit einer sehr guten Marktposition, starken Managementteams, Geschäftsmodellen mit einer hohen Sichtbarkeit von organischem Volumenwachstum und einer starken Wirtschaftlichkeit der Einheiten sowie mehreren operativen Hebeln, die zur Erschließung von latentem Wert genutzt werden können. Die Sektoren beschränken sich auf Daten und Software, technologiegestützte Unternehmensdienstleistungen und das Gesundheitswesen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rothschildandco.com/en/five-arrows/.

Über TA

TA ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf das Wachstum profitabler Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat TA in mehr als 560 Unternehmen in den fünf Zielbranchen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und Unternehmensdienstleistungen investiert. Durch den Einsatz seiner umfassenden Branchenkenntnisse und strategischen Ressourcen arbeitet TA mit Managementteams auf der ganzen Welt zusammen, um hochwertigen Unternehmen zu helfen, dauerhafte Werte zu schaffen. Das Unternehmen hat bis heute 65 Milliarden Dollar an Kapital aufgebracht und beschäftigt über 150 Investmentexperten in Niederlassungen in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong. Weitere Informationen über TA finden Sie unter www.ta.com.

