RLDatix nomme Dan Michelson au poste de PDG

CHICAGO, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- RLDatix, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services d'opérations de santé connectés, a annoncé aujourd'hui la nomination de Dan Michelson en tant que nouveau PDG, à compter du 1er novembre 2024. M. Michelson succède à Jeff Surges, qui a dirigé l'entreprise pendant une période de croissance transformationnelle depuis 2019 et qui continuera à agir en tant que conseiller et administrateur.

M. Michelson apporte plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la santé dans la création et le développement d'entreprises performantes et leaders dans leur secteur. Au cours des dix années qu'il a passées à la tête de Strata Decision Technology en tant que PDG, l'entreprise est devenue une norme industrielle utilisée par plus de la moitié des hôpitaux et des systèmes de prestation de soins de santé aux États-Unis. Il a dirigé la vente de l'entreprise à Roper Technologies (NASDAQ : ROP) en 2015, et est resté PDG pendant sept ans. Au cours de son mandat, la valeur de l'entreprise a été multipliée par 30 tout en obtenant le titre de « Best in KLAS » pour la satisfaction de la clientèle pendant dix années consécutives et en étant régulièrement reconnu comme un lieu de travail de premier plan. Avant de rejoindre Strata, il a occupé pendant plus de dix ans les fonctions de directeur de la stratégie et de directeur du marketing chez Allscripts, l'une des entreprises fondatrices du marché des dossiers médicaux électroniques (DME). Plus récemment, M. Michelson a cofondé InCommon Innovations, un incubateur de solutions pour la main-d'œuvre.

« La première promesse des soins de santé est le serment d'Hippocrate, qui consiste à « tout d'abord, ne pas nuire ». RLDatix est l'une des premières entreprises au monde à aider les prestataires de soins et leurs organisations à tenir cette promesse », a déclaré Dan Michelson, nouveau PDG de RLDatix. « En fin de compte, les deux actifs les plus précieux pour les systèmes de prestation de soins de santé sont leur réputation et leur personnel. RLDatix dispose d'une plateforme unique de logiciels et de services qui améliorent la sécurité des patients et des prestataires tout en réduisant les risques pour les organismes de santé. J'ai beaucoup de chance de pouvoir rejoindre cette équipe extraordinaire et de participer à la réalisation d'une mission aussi utile. »

RLDatix fournit des logiciels et des services à plus de 6 000 organisations dans le monde entier, dont le National Health Service (NHS) au Royaume-Uni, Sana Kliniken, le troisième plus grand groupe hospitalier privé en Allemagne, New South Wales Health en Australie, et les 20 hôpitaux qui figurent dans le classement des Best Hospitals Honor Roll du U.S. News & World Report.

« Dan jouit d'une réputation bien méritée en tant que l'un des acteurs les plus efficaces et les plus innovants du secteur de la santé, ayant créé des produits et des entreprises de classe mondiale, ainsi que des secteurs au sein du marché. Il constitue le dirigeant idéal pour la prochaine phase de l'évolution de l'entreprise, alors que nous continuons à établir la norme pour l'amélioration de la sécurité des patients et à soutenir nos clients avec des solutions d'entreprise de premier ordre », a avancé Vivek Kumar, partenaire de Five Arrows. « Jeff a accompli un travail extraordinaire en contribuant à faire de RLDatix l'une des principales entreprises du secteur de la santé. Nous lui sommes reconnaissants pour son travail, et nous apprécions tous les progrès qu'il a accomplis pour préparer l'entreprise à un avenir aussi brillant. »

Au cours des cinq dernières années, RLDatix a considérablement élargi sa clientèle et son portefeuille de produits, en connectant les opérations de santé dans les domaines du risque, de la conformité, de l'expérience des patients et de la gestion du personnel et des prestataires.

« Nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec Dan pour nous appuyer sur les bases solides établies par Jeff chez RLDatix », a déclaré Naveen Wadhera, directeur général de TA Associates. « L'expérience exceptionnelle de Dan en matière de développement d'entreprises, de promotion de l'innovation, de renforcement des opérations et d'offre d'une expérience client de classe mondiale, place RLDatix dans une position idéale pour poursuivre sa croissance et accroître son impact dans le secteur de la santé. »

« Ce fut un privilège de faire partie du parcours de RLDatix au cours des six dernières années, alors que nous avons fait passer l'entreprise d'un statut de fournisseur de sécurité des patients à celui d'un fournisseur mondial de solutions logicielles pour nos clients », a déclaré M. Surges. « Nous accueillons Dan afin qu'il continue à concrétiser notre vision de soins de santé plus sécuritaires pour tous ».

À propos de RLDatix

Depuis plus de 20 ans, RLDatix a fait de la sécurité son rôle moteur. Nous sommes leaders dans l'intégration des données relatives au risque, à la sécurité, à la conformité, au cycle de vie du prestataire et à la gestion du personnel, afin de fournir aux décideurs les informations essentielles dont ils ont besoin pour améliorer la qualité des soins et les résultats pour les patients dans l'ensemble de l'entreprise. Cette approche, qui accorde la priorité à la sécurité et aux résultats pour les patients, le personnel et les organisations, constitue ce que nous appelons les opérations de soins de santé connectées. Des milliers de prestataires de soins de santé du monde entier nous font confiance, et nous leur proposons les moyens de se concentrer sur l'essentiel : offrir des soins efficaces et axés sur le patient. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus radieux, où des données significatives permettent d'améliorer la sécurité des soins de santé pour tous. Visitez le site www.rldatix.com pour en savoir plus.

À propos de Five Arrows

Five Arrows est la branche de Rothschild & Co spécialisée dans les actifs alternatifs et dispose d'environ 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion avec des bureaux localisés à Paris, Londres, New York, Los Angeles, San Francisco et Luxembourg. Avec plus de 11 milliards de dollars d'actifs environ sous gestion, l'activité de capital-investissement de Five Arrows se concentre sur l'investissement dans des entreprises occupant des positions de marché hautement défendables, des équipes de direction solides, des modèles d'entreprise avec une forte visibilité de la croissance organique du volume d'unités et une économie d'unité robuste, ainsi que de multiples leviers opérationnels pouvant être utilisés pour débloquer la valeur latente. Les secteurs sont limités aux données et aux logiciels, aux services aux entreprises basés sur la technologie et aux soins de santé. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.rothschildandco.com/en/five-arrows/.

À propos de TA

TA est une société mondiale de capital-investissement de premier plan qui se concentre sur la croissance des entreprises rentables. Depuis 1968, TA a investi dans plus de 560 entreprises dans ses cinq secteurs cibles : technologie, santé, et services financiers, aux consommateurs et aux entreprises. En s'appuyant sur son expertise sectorielle approfondie et ses ressources stratégiques, TA collabore avec des équipes de direction dans le monde entier afin d'aider les entreprises de grande qualité à créer une valeur durable. La société a levé 65 milliards de dollars de capitaux à ce jour, et compte plus de 150 professionnels de l'investissement dans ses bureaux de Boston, Menlo Park, Austin, Londres, Mumbai et Hong Kong. De plus amples informations sur TA sont disponibles à l'adresse suivante : www.ta.com.

