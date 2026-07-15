Robo.ai تعلن عن تعيينات أساسية في المناصب التنفيذية العليا وتعزّز حضورها في دولة الإمارات من خلال تشكيل فريق محلي لقيادة عمليات Neurovia AI

Chief Executive Officer: Mr. Khalifa Mohammed Alshehhi

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Chief Marketing Officer: Ahmed Alhashmi

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Robo.ai Inc.، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: AIIO)، المُشار إليها فيما يلي بـ Robo.ai أو الشركة، عن سلسلة من التعيينات القيادية على مستوى الإدارة التنفيذية العليا في Neurovia AI، الشركة التابعة لها، والمتخصصة في تقنيات معالجة وضغط البيانات المرئية بالذكاء الاصطناعي. وبموجب هذه الخطوة، تمّ تعيين السيد خليفة محمد الشحي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد زياد شلتوني في منصب الرئيس التنفيذي لاستراتيجيات النمو، فيما تمّ اختيار السيد أحمد الهاشمي في منصب الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق. وتدخل هذه التعيينات حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخه.

وفي أعقاب استحواذ شركة Robo.ai على Neurovia AI، أصدرت الشركة منتجها المبتكر NeuroStream™، واجتازت بنجاح عملية التحقق التقني المباشر خلال مشاركتها في المعرض الدولي التاسع للأمن الوطني ودرء المخاطر (ISNR 2026)، كما شاركت بصفة شريك رسمي في أعمال القمة الثالثة للأمن السيبراني للحكومات، وقمة الإمارات للبنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية لعام 2026. وبعدما كانت الشركة قد أعلنت سابقاً عن تعيينات جديدة في منصبي الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا والرئيس التنفيذي للعمليات، تشكّل التعيينات التي أعلن عنها اليوم محطة بارزة في مسيرة تطوير الهيكل التنظيمي المحلي للشركة، وترسي الأسس اللازمة أمام الإطلاق التجاري لمنصة NeuroStream™ على نطاق واسع ضمن القطاعين الحكومي والمؤسسي.

الرئيس التنفيذي: السيد خليفة محمد الشحي

يتمتع السيد الشحي بمسيرة مهنية حافلة في مجالات الهندسة، وعمليات الشبكات، والأعمال الدولية، وإدارة الاستثمارات على مستوى المجموعة، إلى جانب أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في المناصب القيادية العليا. شغل الشحي خلال مسيرته عدداً من المناصب العليا لدى كلّ من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ولدى مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، إحدى مجموعات الاتصالات المتنقّلة الرائدة في منطقة الخليج. كما اضطلع بدور مباشر في عدد من برامج التطوير والتوسيع الكبرى عبر قطاعات التكنولوجيا والاتصالات. وعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية والحكومية والمشغلين الدوليين، وتشمل خبرته مسيرة التحوّل الشامل لقطاع الاتصالات في منطقة الخليج، حيث واكب تطوّره من عصر الشبكات التقليدية إلى المنظومة الرقمية المتطورة الحالية.

الرئيس التنفيذي لاستراتيجيات النمو: زياد شلتوني

يتمتع السيد شلتوني بخبرة تزيد على عقدين في مجالات الاستراتيجية التجارية، والنمو التحويلي، وإدارة الإيرادات في أسواق أمريكا الشمالية ومنطقة الخليج. شغل سابقاً منصب رئيس المبيعات وخدمة العملاء في شركة "موبايلي" (Mobily)، مشغل الاتصالات الأسرع نمواً في السعودية، حيث أشرف على إدارة عمليات المبيعات وخدمة العملاء على مستوى المملكة، ضمن فريق وطني يضم أكثر من 3,000 موظف. كما تولى مسؤولية إدارة الأرباح والخسائر لمحفظة أعمال ذات إيرادات تجاوزت 5 مليارات دولار أمريكي، وقاد استراتيجية التوسع الواسع لشبكة منافذ التجزئة وشركاء الامتياز على الصعيد الوطني. وفي مرحلة لاحقة من مسيرته، تولى منصب نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "أو إس إن" (OSN) ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة التوزيع الحديث (Modern Distribution Company) في الرياض، كما قدم دعماً استشارياً لعدد من شركات التكنولوجيا الإقليمية، بما في ذلك "سبيس 42" (Space42)، التابعة لمجموعة G42. وانطلاقاً من منصبه الجديد كريس تنفيذي لاستراتيجيات النمو في شركة Neurovia AI، سيشرف شلتوني على استراتيجية نمو الشركة، وخارطة طريق التوسّع التجاري، فضلاً عن تطوير منظومة القنوات والشراكات.

الرئيس التنفيذي شؤون اللتسويق: أحمد الهاشمي

يعدّ السيد الهاشمي، وهو مواطن إماراتي، أحد التنفيذيين المخضرمين في مجالات التسويق وبناء العلامات التجارية، حيث يمتلك خبرة قيادية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في تطوير استراتيجيات التسويق وبناء العلامات التجارية وإدارة المنتجات في أسواق منطقة الخليج. شغل الهاشمي منصب نائب الرئيس الأول للعلامة التجارية والاتصالات في مجموعة "اتصالات"، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لعمليات الشركة في الهند، واضطلع بدور قيادي في تأسيس وإطلاق علامة "موبايلي" (Mobily) التجارية في المملكة العربية السعودية عام 2005. وفي مراحل لاحقة من مسيرته، شغل الهاشمي منصب المستشار الأول ومدير التسويق والاتصالات في جامعة خليفة، ومنصب مدير التسويق والاتصالات المؤسسية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، إلى جانب عدد من الأدوار التنفيذية الأخرى. وقد أشرف الهاشمي خلال مسيرته المهنية التي امتدت على مدار عقد من الزمن لدى "موبايلي" (Mobily) و"اتصالات"، على إجمالي استثمارات تسويقية تراكمية تجاوزت 400 مليون دولار أمريكي. وبصفته الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق، سيتولى الهاشمي مسؤولية بناء علامة Neurovia AI التجارية، واتصالات التسويق، وتطوير السوق الإقليمية.

فريق قيادة أساسي ذو حضور راسخ في الإمارات العربية المتحدة

وفي هذا السياق، قال بنجامين تشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Robo.ai: "تمثّل Neurovia AI حجر الأساس ضمن استراتيجية شركة Robo.ai الرامية إلى رسم معالم مستقبل البرمجيات الذكية. ونحن نؤمن بأن وجود فريق قيادي متمرس في شؤون القطاعات الحكومية والمؤسسية، والبنية التحتية للاتصالات، والنمو التجاري، وبناء العلامات التجارية في منطقة الخليج، سيشكّل عنصراً أساسياً في نقل منصة NeuroStream™ من مرحلة التحقق والاثبات التقني إلى مرحلة الاعتماد والتنفيذ التجاري واسع النطاق. ومع هذه التعيينات، ستمتلك Neurovia AI القدرة التنظيمية الكاملة على تنفيذ مشاريع حكومية ومؤسسية في جميع أنحاء المنطقة."

لمحة عن Neurovia AI Limited:

توفر Neurovia AI تقنيات متقدمة لمعالجة وضغط البيانات المرئية بالذكاء الاصطناعي من خلال منصة NeuroStream™ الخاصة بها. تُكرّس الشركة جهودها لتحويل البيانات المرئية من نطاق المشاهدة البشرية إلى مستوى الفهم السياقي الآلي، من خلال استخدام تقنيات الضغط الأصلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية لمعالجة تحديات محدودية البيانات في بيئات الذكاء الاصطناعي المادي. كما تساهم تقنيات الشركة بتمكين مجموعة من التطبيقات، بما في ذلك القيادة الذاتية والمدن الذكية والتصنيع الذكي، لتوفير طبقة تأسيسية للإدراك الآلي والتعاون بين الأنظمة الذكية على نطاق عالمي.

لمحة عن Robo.ai Inc.:

تعدّ شركة Robo.ai Inc.، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: AIIO)، شركة للتكنولوجيا تُركز على بناء منصة عالمية لربط شبكات الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي. تتمثّل مهمة الشركة في بناء منظومة ذكية متكاملة تربط المحطات الذكية من خلال برمجيات الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الذكية، والأصول الرقمية الذكية، لتطوير نظام تشغيل موحد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومنظومة مدعومة بتقنية البلوك تشين، بما يمهد الطريق نحو إرساء الأسس لمستقبل ذكي ومستدام.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية"، وفق المعنى المنصوص عليه في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. تستند هذه البيانات إلى توقعات الإدارة وافتراضاتها الحالية، وقد تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمناً في هذه البيانات التطلّعية. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الإيداعات والتقارير التنظيمية المودعة من قبل الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بما في ذلك التقرير السنوي للشركة على النموذج 20-F، والتقارير الحالية التقارير الحالية على النموذج 6-K. وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمّل الشركة أي التزام بتحديث هذه البيانات.

جهات الاتصال:

الاتصالات الإعلامية:

قسم الاتصالات المؤسسية في شركة Neurovia AI

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.neuroviaai.ae

قسم الاتصالات المؤسسية في شركة Robo.ai Inc.

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.roboai.group

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