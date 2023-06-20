SBK Real Estate تختار منصة Yardi الموحدة لإدارة محفظة العقارات المختلطة

ستستخدم الشركة المشغلة للعقارات في دبي حلًا قائمًا على السحابة للمساعدة في رقمنة العمليات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- اختارت شركة إس بي كي العقارية، إحدى أكبر شركات إدارة العقارات في الشرق الأوسط، Yardi® كمنصة لإدارة العقارات والمحاسبة لإضفاء الطابع الرقمي على خدمات إدارة العقارات، وتعزيز العمليات وخدمات العملاء.

SBK Real Estate, one of the largest property management firms in the Middle East, has chosen Yardi® as its property management and accounting platform to digitalise its estate management services, enhance operations and customer services.

ستساعد تقنية Yardi' الكويت الوطني على أتمتة خدمات إدارة العقارات، وتوحيد البيانات والحصول على نظرة شاملة على محفظته المختلطة من منصة سحابية واحدة. ومن خلال الحل الموحد الذي تقدمه ياردي، سيعمل بنك الكويت الوطني على تبسيط رحلة التأجير، ودمج عقود الإيجار مع نظام إيجاري الخاص بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتعزيز خدمات المستأجرين من خلال بوابة إلكترونية وتطبيق للهاتف المحمول يحملان علامة بيضاء بالكامل.

قال السيد أحمد نيازي، المدير العام لشركة SBK Real Estate: "ستمكننا مجموعة منتجات ياردي الشاملة من تركيز عملياتنا باستخدام لوحة تحكم سهلة الاستخدام وتحسين التعاون عبر مختلف الإدارات". "سيساعدنا هذا التنفيذ على تحسين خدماتنا لعملائنا ودفع استراتيجية نمونا إلى الأمام."

"من الرائع أن نرى SBK Real Estate تختار Yardi كشريك تقني لها"، قال نيل جيماسمر، نائب الرئيس الدولي لشركة Yardi. "تم تصميم حلنا القائم على السحابة للعقارات ويساعد على تبسيط التعقيدات في كل من إدارة العقارات والمحاسبة مع أتمتة العمليات اليومية التي تستغرق وقتا طويلًا. ونحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع SBK ونحن متحمسون لرؤية ياردي تستمر في النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة".

تعرف على كيفية قيام Yardi برفع مستوى عملياتك العقارية من خلال حل متصل بالكامل.

حول SBK Real Estate

بدأت SBK Real Estate عملياتها في عام 1998 كمحاولة للاستفادة من الإمكانات الهائلة في سوق إدارة العقارات والقطاعات الأخرى ذات الصلة في صناعة العقارات. مجموعة SBK هي مجموعة متنوعة من الشركات تحت ملكية صاحب السمو الشيخ سهيل بن خليفة سعيد آل مكتوم والسيد أحمد حسن. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة sbkrealestate.com .

حول Yardi

Yardi® بتطوير ودعم برامج الاستثمار وإدارة العقارات الرائدة في الصناعة لجميع أنواع وأحجام الشركات العقارية. مع أكثر من 8500 موظف، تعمل Yardi مع عملائنا على مستوى العالم لدفع الابتكار الكبير في صناعة العقارات. لمزيد من المعلومات عن كيف يتم تنشيط Yardi من أجل غدٍ أفضل، يُرجى زيارة yardi.ae .

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