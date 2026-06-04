SensorUp تُتم جولة تمويل للنمو لتوسيع نطاق منصة عملياتها القائمة على الوكلاء الذكيين للصناعة الثقيلة

الجولة بقيادة Pender Ventures، وبمشاركة Climate Investment وEvok Innovations وأوكسيدنتال. سيسرّع رأس المال الجديد نشر منصة تمكين الذكاء الاصطناعي التي تعمل بالفعل لدى خمس شركات أعضاء في مبادرة النفط والغاز للمناخ (OGCI) ولدى مشغلين إقليميين، مع التوسع الجاري في قطاعات صناعية مجاورة.

كالجاري، ألبرتا، 4 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة SensorUp Inc.، منصة الذكاء التشغيلي التي تدعم العمليات المتكاملة عبر الصناعات كثيفة الأصول، إتمام جولة تمويل للنمو بقيادة Pender Ventures. تشمل الجولة مشاركة Climate Investment وEvok Innovations وأوكسيدنتال، بصفتها مستثمراً استراتيجياً وعميلاً.

SensorUp logo

تمثل SensorUp طبقة الذكاء التشغيلي للصناعات كثيفة الأصول، إذ تحول البيانات الميدانية المجزأة، والسجلات الهندسية، وتدفقات بيانات المستشعرات إلى مسارات عمل قابلة للتدقيق ومهيأة للوكلاء الذكيين. يستخدم المشغلون المنصة اليوم لرصد الآبار ضعيفة الأداء قبل فقدان الإنتاج، وفرز أحداث الحرق والتنفيس وفق الحدود التنظيمية، وتنسيق جاهزية التوقفات المخططة للصيانة عبر آلاف المكونات، واكتشاف تسربات الميثان ومعالجتها، وإعداد قوائم جرد للانبعاثات تلبي متطلبات تدقيق الجهات التنظيمية وأسواق رأس المال، وكل ذلك ضمن نموذج أصول موحّد بدلاً من خمس أدوات منفصلة غير مترابطة.

توفّر مكوّنات المنصة المجرّبة، وهي التسلسل الهرمي للأصول، والحسابات، والمراجعة والاعتماد، وإعداد التقارير، وتنسيق سير العمل، أساساً مشتركاً يبني عليه العملاء والاستشاريون ووكلاء الذكاء الاصطناعي، مع قابلية التدقيق والأمن وقابلية التوسع التي تتطلبها الصناعة الثقيلة. إضافة حالة استخدام جديدة هي عملية تهيئة، لا بناء منتج جديد. هذه البنية نفسها هي التي تجعل المنصة قابلة للتوسع إلى ما هو أبعد من النفط والغاز، لتشمل توليد الطاقة، والمرافق، والتعدين، والصناعات الكيميائية، أينما اجتمعت الأصول الموزعة والبيانات متعددة الوسائط والعمليات الخاضعة للتنظيم.

قادت الجولة Pender Ventures، وهي شركة رأس مال جريء تركز على الشركات التي تدفع اقتصاد الابتكار قدماً مع استبدال الأنظمة القديمة بأدوات حديثة. وبصفتها جهة استثمارية، تركز Pender Ventures على العثور على شركات أثبتت حلولها قدرتها على زيادة الإيرادات، وخفض التكاليف، وتحسين النتائج.

"ظلّت البرمجيات الصناعية تنتظر منصة تجمع بين تمايز معماري حقيقي ومصداقية ميدانية تتيح نشرها على نطاق واسع. SensorUp تتمتع بالأمرين معاً"، قالت Cheri Corbett، الشريكة في Pender Ventures. "إن نسيج البيانات القائم على الأنطولوجيا لديها، وتموضعها لدى أكثر المشغلين الصناعيين تطلباً في العالم، واتجاه العملاء إلى توظيفها في أحمال عمل تعتمد على الوكلاء الذكيين، تجعلها تحديداً من نوع الشركات التي صُمم صندوقنا لدعمها عند نقطة التحول. في نهاية المطاف، نحن نستثمر في الفرق، وقد كسب هذا الفريق مستوى من ثقة المشغلين استغرق بناؤه سنوات، وسيستغرق من المنافسين سنوات لمضاهاة ذلك."

سيُوجَّه رأس المال إلى ثلاث أولويات تتماشى مع المرحلة التالية من نمو SensorUp:

تسريع النشر لدى العملاء: توسيع إطار عمل واجهات برمجة التطبيقات لدى SensorUp، والمضي في النشر دون تدخل يدوي، وتوسيع الانتشار من خلال ورش عمل منظّمة لإعداد النماذج الأولية، بما يقلّص الوقت اللازم لتحقيق القيمة من عدة أرباع سنوية إلى أسابيع.

تعزيز المنصة القائمة على الوكلاء الذكيين: الاستثمار في قدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والنمذجة والقدرات الخاصة بكل قطاع، بما في ذلك Operations AI Agents لدى SensorUp، أي وكلاء جاهزون للتشغيل الإنتاجي ينشرهم العملاء بالاستناد إلى المنصة.

دعم التوسع متعدد القطاعات: بناء البنية التحتية للبيانات، وتطوير استراتيجية الدخول إلى السوق، وتعزيز قدرات نجاح العملاء، لدعم قاعدة متنامية من العملاء واتساع نطاق مسارات العمل التي تُدار عبر SensorUp.

"عملاؤنا يتطلعون إلى تنفيذ استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، لكنهم يحتاجون إلى منصة موثوقة وشريك موثوق لتصميم الحلول وبنائها معهم"، قالت Julia Hole، الرئيسة المالية في SensorUp. "تشكّلت SensorUp في بيئة شديدة التعقيد لكشف الميثان ومعالجته وقياسه على نطاق عالمي. هذا الأساس يضعنا بطبيعته في موقع يؤهلنا للتصدي للتحدي التالي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه عملاءنا في مجال البيانات، وهو توظيف الذكاء الاصطناعي عملياً لتحقيق عائد ملموس على الاستثمار. يتيح لنا هذا التمويل تسريع خريطة طريق يقودها عملاؤنا فعلياً."

نبذة عن SensorUp

SensorUp هي منظومة تنفيذ قائمة على الوكلاء الذكيين للصناعة الثقيلة، وهي منصة تمكين الذكاء الاصطناعي التي تحول الفوضى التشغيلية إلى تنفيذ منسق عبر الأصول الموزعة والبيانات متعددة الوسائط ومسارات العمل المعقدة. طُوّرت SensorUp بالشراكة مع أكبر مشغلي النفط والغاز في العالم، وصُقلت عبر آلاف الأصول الموزعة، وهي قيد التشغيل الإنتاجي اليوم لدى خمس شركات أعضاء في مبادرة النفط والغاز للمناخ (OGCI) ولدى قائمة متنامية من المشغلين الإقليميين، مع التوسع الجاري في قطاعات صناعية مجاورة. يقع المقر الرئيسي للشركة في كالجاري، ألبرتا. للمزيد، يرجى زيارة sensorup.com.

نبذة عن Pender Ventures

Pender Ventures هي جهة استثمارية في رأس المال الجريء تركز على شركات التكنولوجيا الصحية وشركات التكنولوجيا الموجّهة للشركات (B2B) عند نقطة التحول بين الإطلاق التجاري والتوسع. بصفتها مستثمراً نشطاً وذا قناعة استثمارية عالية، تتعاون Pender Ventures عن قرب مع المؤسسين لتسريع النمو وبناء شركات رائدة في فئاتها.

وبفضل جذورها العميقة في منظومة الابتكار الكندية ومرونتها في الاستثمار في أنحاء أمريكا الشمالية، يعمل الفريق من مكاتب في فانكوفر، وتورونتو، ومونتريال، وكالجاري. للمزيد، يرجى زيارة penderventures.com.

نبذة عن Climate Investment

Climate Investment (CI) هي جهة استثمارية متخصصة تُدار بشكل مستقل وتركز على دفع إزالة الكربون من الصناعة. وهي تستثمر في شركات تهدف إلى إحداث أثر كبير في خفض انبعاثات غازات الدفيئة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مستهدفة فرصاً قد تحقق خفضاً واسع النطاق وقابلاً للقياس للانبعاثات الكربونية، إلى جانب عوائد جذابة معدّلة حسب المخاطر. وتسعى الشركة إلى تسريع الأثر من خلال الاستثمار والتعاون على نطاق واسع. وتوفر للشركات تمويلاً يمتد من رأس المال الجريء إلى رأس مال النمو، وتدعمها عبر دورة حياتها التجارية، بهدف تحقيق أثر قابل للقياس في خفض انبعاثات غازات الدفيئة ونجاح مالي في آن واحد.

نفذت الشركة أكثر من 40 استثماراً في مجالات الطاقة، والصناعة، والمباني، والنقل. تقدم شركات محفظة CI حلولاً لتجنب انبعاثات الميثان أو ثاني أكسيد الكربون، أو خفضها أو إعادة تدويرها أو تخزينها. ترفع الشركة تقارير سنوية عن الأثر الكمي لغازات الدفيئة في محفظتها وفق منهجية شاركت في تطويرها مع مستثمرين آخرين لتشجيع اعتماد مقاييس مشتركة. وخلال الفترة 2019-2024، حققت شركات محفظتها مجتمعة خفضاً في انبعاثات غازات الدفيئة بلغ 133 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون1.

أُسست Climate Investment على يد أعضاء في مبادرة النفط والغاز للمناخ. استثمر هؤلاء في صناديق Climate Investment ونشروا العديد من ابتكارات محفظتها، دعماً لتطويرها التجاري المبكر. يرجى زيارة www.climateinvestment.com.

نبذة عن Evok Innovations

Evok Innovations هي شركة رأس مال جريء رائدة تركز على المناخ وتستثمر في حلول التكنولوجيا الصلبة للصناعة الثقيلة. نتعاون مع رواد أعمال استثنائيين لتوسيع التقنيات التحويلية في مجالات تركيزنا، وهي الطاقة، والتعدين والمعادن، والتحسين الصناعي، والتكيف والمرونة.

إلى جانب رأس المال، تقدم Evok خبرات تقنية عميقة، وخبرة تشغيلية واقعية، ووصولاً لا مثيل له إلى القطاع من خلال شبكتنا من الشركاء الاستراتيجيين العالميين. نعمل عن كثب مع شركات محفظتنا لربط الابتكار بتبني السوق، وتسريع الإطلاق التجاري، وإرساء مسارات واضحة للتوسع والتخارج.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: evokinnovations.com.

نبذة عن أوكسيدنتال

أوكسيدنتال شركة طاقة دولية تنتج النفط والغاز الطبيعي وتسوقهما وتنقلهما لتعظيم القيمة وتوفير الموارد الأساسية للحياة. وتستفيد الشركة من ريادتها العالمية في إدارة الكربون لتعزيز تطوير تقنيات ومنتجات منخفضة الكربون. ويقع المقر الرئيسي لأوكسيدنتال في هيوستن، وتزاول الشركة عملياتها أساساً في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. للمزيد، يرجى زيارة oxy.com.

للتواصل الإعلامي: Trevor Cross، مدير أول لتسويق المنتجات، SensorUp Inc.، [email protected]

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2993585/SensorUp_Inc_SensorUp_Closes_Growth_Financing_to_Scale_its_Agent.jpg