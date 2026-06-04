SensorUp conclut un financement de croissance pour développer sa plateforme d'opérations agentiques pour l'industrie lourde

Un tour de table mené par Pender Ventures, avec la participation de Climate Investment, Evok Innovations et Occidental. Les nouveaux capitaux permettront d'accélérer le déploiement de la plateforme d'IA déjà en place dans cinq entreprises membres de l'OGCI et chez des opérateurs régionaux, l'expansion dans des secteurs industriels verticaux adjacents étant en cours.

CALGARY, Alberta, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- SensorUp Inc., la plateforme de veille opérationnelle qui alimente les opérations intégrées dans les industries à forte intensité d'actifs, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un tour de financement de croissance mené par Pender Ventures. Le tour de table a vu la participation de Climate Investment, Evok Innovations, et Occidental, un investisseur stratégique et un client.

SensorUp logo

SensorUp est la couche de veille opérationnelle pour les industries à forte intensité d'actifs : elle transforme les données de terrain, dossiers d'ingénierie et flux de capteurs fragmentés en flux de travail vérifiables et prêts à être traités par un agent. Les exploitants utilisent aujourd'hui la plateforme pour révéler les puits sous-performants avant que la production ne soit perdue, pour trier les événements de torchage et d'éventage en fonction des seuils réglementaires, pour coordonner l'état de préparation des milliers de composants, pour détecter et résoudre les fuites de méthane et pour dresser des inventaires d'émissions qui résistent à l'examen des régulateurs et des marchés financiers, le tout sur un modèle d'actif unique plutôt que sur cinq outils déconnectés les uns des autres.

Les composants durcis de la plateforme : la hiérarchie des actifs, les calculs, l'examen et l'approbation, les rapports et l'orchestration des flux de travail offrent aux clients, aux consultants et aux agents d'intelligence artificielle une base commune sur laquelle s'appuyer, avec l'auditabilité, la sécurité et l'évolutivité dont l'industrie lourde a besoin. L'ajout d'un nouveau cas d'utilisation relève de la configuration et non de la création d'un nouveau produit. C'est cette même architecture qui rend la plateforme extensible au-delà du pétrole et du gaz, dans les secteurs de la production d'électricité, des services collectifs, de l'exploitation minière et de la chimie, partout où se rencontrent des actifs distribués, des données multimodales et des opérations réglementées.

Le tour de table a été mené par Pender Ventures, une société de capital-risque qui se concentre sur les entreprises qui stimulent l'économie de l'innovation alors que les systèmes existants sont remplacés par des outils modernes. En tant qu'investisseurs, ils se concentrent sur la recherche d'entreprises proposant des solutions qui ont prouvé leur capacité à augmenter les revenus, à réduire les coûts et à améliorer les résultats.

« Les logiciels industriels attendaient une plateforme offrant à la fois une véritable différenciation architecturale et la crédibilité sur le terrain pour les déployer à grande échelle. SensorUp possède les deux », a déclaré Cheri Corbett, associée chez Pender Ventures. « Leur tissu de données basé sur l'ontologie, leur position au sein des industriels les plus exigeants du monde et la manière dont les clients les intègrent dans les charges de travail agentiques en font exactement le type d'entreprise à point d'inflexion que notre fonds a été conçu pour soutenir. En fin de compte, nous soutenons les équipes, et celle-ci a gagné la confiance des exploitants, ce qui a pris des années à construire et prendrait des années aux concurrents pour être reproduit. »

Le capital sera déployé entre trois priorités alignées sur la prochaine phase de croissance de SensorUp :

Accélérer le déploiement des clients : développer le cadre API de SensorUp, faire progresser le déploiement sans contact, et étendre l'expansion au moyen d'ateliers de prototypage structurés qui réduisent le délai de retour sur investissement de quelques trimestres à quelques semaines.

Améliorer la plateforme agentique : investir dans l'IA avancée, la modélisation et les capacités spécifiques aux secteurs verticaux, y compris les agents d'IA pour les opérations de SensorUp - les agents de niveau de production que les clients déploient au-dessus de la plateforme.

Alimenter l'expansion dans plusieurs secteurs verticaux : construire l'infrastructure de données, la capacité de mise sur le marché et le succès auprès des clients pour soutenir une base croissante de clients et l'élargissement de la portée des flux de travail fonctionnant sur SensorUp.

« Nos clients sont impatients de déployer des stratégies d'IA, mais ils ont besoin d'une plateforme et d'un partenaire de confiance pour concevoir et construire des solutions avec eux », a déclaré Julia Hole, directrice financière de SensorUp. « SensorUp a été créé dans l'environnement extrêmement complexe de la détection, de la résolution et de la mesure du méthane à l'échelle mondiale. Cette assise nous place naturellement en position de relever le prochain défi le plus pressant de nos clients en matière de données : l'opérationnalisation de l'IA pour un retour sur investissement tangible. Ce financement nous permet d'accélérer une feuille de route sous le pilotage actif de nos clients. »

À propos de SensorUp

SensorUp est le système d'action agentique pour l'industrie lourde - la plateforme de mise en œuvre de l'IA qui transforme le chaos opérationnel en une exécution orchestrée sur l'ensemble des actifs distribués, des données multimodales et des flux de travail complexes. Forgé en partenariat avec les plus grands exploitants pétroliers et gaziers du monde et renforcé par des milliers d'actifs distribués, SensorUp est aujourd'hui en production avec cinq sociétés membres de l'OGCI et une liste croissante d'exploitants régionaux, avec une expansion dans des secteurs industriels verticaux adjacents en cours. Le siège de l'entreprise se trouve à Calgary, en Alberta. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sensorup.com.

À propos de Pender Ventures

Pender Ventures est un investisseur en capital-risque axé sur les technologies de la santé et les entreprises technologiques B2B au point d'inflexion entre la commercialisation et l'échelle. En tant qu'investisseur pratique et à forte conviction, Pender Ventures travaille en étroite collaboration avec les fondateurs afin d'accélérer la croissance et de créer des entreprises leaders dans leur catégorie.

Profondément ancrée dans l'écosystème canadien de l'innovation et capable d'investir dans toute l'Amérique du Nord, l'équipe opère à partir de bureaux situés à Vancouver, Toronto, Montréal et Calgary. Pour en savoir plus, rendez-vous sur penderventures.com.

À propos de Climate Investment

Climate Investment (CI) est un investisseur spécialisé, géré de manière indépendante, qui se concentre sur la décarbonisation de l'industrie. Il investit dans des entreprises visant à générer un impact élevé sur les gaz à effet de serre dans les secteurs à forte consommation d'énergie, en ciblant les opportunités susceptibles de permettre une réduction progressive quantifiée des émissions de carbone tout en offrant des rendements attrayants ajustés au risque. L'entreprise cherche à accélérer l'impact au moyen de nombreux investissements et collaborations. Elle fournit du capital-risque et du capital de croissance aux entreprises, et les soutient tout au long du cycle de vie de leur entreprise, dans l'objectif d'avoir un impact mesurable sur les gaz à effet de serre et d'obtenir un succès financier.

L'entreprise a réalisé plus de 40 investissements dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, des bâtiments, et des transports. Les entreprises du portefeuille de CI proposent des solutions qui permettent d'éviter, de réduire, de recycler ou de stocker le méthane ou le dioxyde de carbone émis. L'entreprise rend compte chaque année de l'impact quantifié de son portefeuille sur les gaz à effet de serre sur la base d'une méthode qu'elle a codéveloppée avec d'autres investisseurs afin d'encourager l'adoption de mesures communes. Au cours de la période 2019-2024, les entreprises de son portefeuille ont réalisé collectivement une réduction de gaz à effet de serre de 133 millions de tonnes de CO2e1.

Climate Investment a été fondé par des membres de l'Oil & Gas Climate Initiative. Ils ont investi dans des fonds d'investissement climatique et déployé un grand nombre d'innovations de leur portefeuille, favorisant leur développement commercial précoce. Rendez-vous sur www.climateinvestment.com.

À propos d'Evok Innovations

Evok Innovations est une société de capital-risque de premier plan axée sur le climat, qui investit dans des solutions technologiques de pointe pour l'industrie lourde. Nous nous associons à des entrepreneurs exceptionnels pour mettre à l'échelle des technologies transformatrices dans nos domaines de prédilection que sont l'énergie, l'exploitation minière et les minéraux, l'optimisation industrielle, ainsi que l'adaptation et la résilience.

Au-delà du capital, Evok offre une expertise technique approfondie, une expérience opérationnelle réelle et un accès inégalé à l'industrie grâce à son réseau de partenaires stratégiques mondiaux. Nous travaillons en étroite collaboration avec les entreprises de notre portefeuille pour rapprocher l'innovation de l'adoption par le marché, accélérer la commercialisation et créer des voies claires vers l'expansion et la sortie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : evokinnovations.com.

À propos d'Occidental

Occidental est une compagnie d'énergie internationale qui produit, commercialise et transporte du pétrole et du gaz naturel afin de maximiser la valeur et de fournir des ressources essentielles à la vie. L'entreprise s'appuie sur son leadership mondial en matière de gestion du carbone pour faire progresser les technologies et les produits à faible teneur en carbone. Basée à Houston, Occidental est essentiellement active aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous sur oxy.com.

Relations avec les médias : Trevor Cross, responsable principal du marketing produit, SensorUp Inc. [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2993585/SensorUp_Inc_SensorUp_Closes_Growth_Financing_to_Scale_its_Agent.jpg