SensorUp rondt groeifinanciering af om zijn agentische bedrijfsplatform voor de zware industrie verder uit te breiden

De financieringsronde werd geleid door Pender Ventures, met deelname van Climate Investment, Evok Innovations en Occidental. Het nieuwe kapitaal zal de implementatie versnellen van het AI-platform dat al in gebruik is bij vijf OGCI-leden en regionale exploitanten, terwijl de uitbreiding naar aanverwante industriële sectoren al in gang is gezet.

CALGARY, AB, 4 juni 2026 /PRNewswire/ -- SensorUp Inc., het operationele informatieplatform dat geïntegreerde bedrijfsvoering mogelijk maakt in kapitaalintensieve sectoren, heeft vandaag bekendgemaakt dat een groeifinancieringsronde onder leiding van Pender Ventures is afgerond. Aan deze ronde hebben ook Climate Investment, Evok Innovations en Occidental, een strategische investeerder en klant, deelgenomen.

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SensorUp is de operationele informatielaag voor kapitaalintensieve sectoren: het zet gefragmenteerde veldgegevens, technische documentatie en sensorstromen om in controleerbare, agent-ready workflows. Exploitanten gebruiken het platform vandaag de dag om slecht presterende putten op te sporen voordat de productie verloren gaat, om affakkel- en ontluchtingsincidenten te beoordelen aan de hand van wettelijke grenswaarden, om de gereedheid voor onderhoudsbeurten te coördineren voor duizenden componenten, om methaanlekken op te sporen en op te lossen, en om emissie-inventarissen samen te stellen die de toetsing door toezichthouders en kapitaalmarkten doorstaan, en dit alles op basis van één activamodel in plaats van vijf losstaande tools.

De robuuste onderdelen van het platform – de hiërarchie van bedrijfsmiddelen, berekeningen, beoordeling en goedkeuring, rapportage en workflowbeheer – bieden klanten, consultants en AI-agents een gemeenschappelijke basis om op voort te bouwen, met de controleerbaarheid, beveiliging en schaalbaarheid die de zware industrie vereist. Het toevoegen van een nieuw gebruiksscenario is een kwestie van configuratie, niet van het bouwen van een nieuw product. Juist dankzij diezelfde architectuur is het platform uitbreidbaar tot buiten de olie- en gassector, naar energieopwekking, nutsbedrijven, mijnbouw en de chemische industrie – overal waar gedistribueerde activa, multimodale gegevens en gereguleerde activiteiten samenkomen.

Deze financieringsronde werd geleid door Pender Ventures, een durfkapitaalbedrijf dat zich richt op bedrijven die de innovatie-economie aansturen nu verouderde systemen worden vervangen door moderne tools. Als investeerders richten zij zich op het vinden van bedrijven met oplossingen die hebben bewezen dat ze de omzet kunnen verhogen, de kosten kunnen verlagen en de resultaten kunnen verbeteren.

"De industriële softwaresector wachtte al lang op een platform dat zowel een echt onderscheidend architectonisch ontwerp biedt alsook de geloofwaardigheid in de praktijk om het op grote schaal te implementeren. SensorUp heeft beide", aldus Cheri Corbett, partner bij Pender Ventures. "Hun op ontologie gebaseerde datafabric, hun positie bij 's werelds meest veeleisende industriële exploitanten en de manier waarop klanten hen inzetten voor agentische workloads, maken dit precies het soort bedrijf op een keerpunt dat ons fonds is opgezet om te ondersteunen. Uiteindelijk steunen we teams, en dit team heeft een niveau van vertrouwen bij exploitanten opgebouwd dat jaren heeft gekost en dat concurrenten jaren zou kosten om te evenaren."

Het kapitaal zal worden ingezet voor drie prioriteiten die aansluiten bij de volgende groeifase van SensorUp:

Versnelling van de implementatie bij klanten: Uitbreiding van het API-raamwerk van SensorUp, verdere ontwikkeling van 'zero-touch'-implementatie en schaalvergroting door middel van gestructureerde prototyping-workshops die de tijdsduur tot het behalen van rendement terugbrengen van kwartalen tot weken.

Het agentische platform verder uitbouwen: Investeren in geavanceerde AI, modellering en branchespecifieke mogelijkheden, waaronder de Operations AI Agents van SensorUp — de agents van productiekwaliteit die klanten bovenop het platform implementeren.

De uitbreiding naar meerdere sectoren stimuleren: Het opzetten van de data-infrastructuur, de marktintroductie en de capaciteit voor klantensucces om een groeiend klantenbestand en de steeds uitgebreidere reeks workflows op SensorUp te ondersteunen.

"Omdat onze klanten graag AI-strategieën willen implementeren, hebben ze een betrouwbaar platform en een betrouwbare partner nodig om samen met hen oplossingen te ontwerpen en te bouwen", aldus Julia Hole, Chief Financial Officer van SensorUp. "SensorUp is ontstaan in de uiterst complexe wereld van het op wereldwijde schaal detecteren, opsporen en meten van methaan. "Die basis stelt ons van nature in staat om de volgende, meest urgente data-uitdaging van onze klanten aan te gaan: AI in de praktijk brengen voor een tastbaar investeringsrendement. Dankzij deze financiering kunnen we vaart zetten achter een routekaart die onze klanten actief aansturen."

Over SensorUp

SensorUp is het actieve systeem voor de zware industrie — het AI-platform dat operationele chaos omzet in gecoördineerde uitvoering over verspreide activa, multimodale data en complexe workflows. SensorUp is ontstaan uit een samenwerking met 's werelds grootste olie- en gasbedrijven en is beproefd in duizenden verspreide activa. Het systeem is momenteel in gebruik bij vijf bedrijven die OGCI-lid zijn en een groeiend aantal regionale exploitanten, en de uitbreiding naar aanverwante industriële sectoren is in volle gang. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Calgary, Alberta. Ga voor meer informatie naar sensorup.com .

Over Pender Ventures

Pender Ventures is een durfkapitaalfonds dat zich richt op bedrijven in de gezondheidstechnologie en B2B-technologie die zich op een keerpunt bevinden tussen commercialisering en schaalvergroting. Als hands-on investeerder met een sterke overtuiging werkt Pender Ventures nauw samen met oprichters om de groei te versnellen en toonaangevende bedrijven op te bouwen.

Het team is diep geworteld in het Canadese innovatie-ecosysteem en beschikt over de flexibiliteit om in heel Noord-Amerika te investeren. Het team is actief vanuit kantoren in Vancouver, Toronto, Montreal en Calgary. Ga voor meer informatie naar penderventures.com.

Over Climate Investment

Climate Investment (CI) is een onafhankelijk beheerde gespecialiseerde investeerder die zich richt op het stimuleren van de decarbonisatie van de industrie. Het investeert in bedrijven die streven naar een grote impact op de uitstoot van broeikasgassen in energie-intensieve sectoren, waarbij de nadruk ligt op kansen die naast aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen ook een grootschalige, meetbare CO₂-reductie kunnen opleveren. Het bedrijf streeft ernaar de impact te versnellen door op grote schaal te investeren en samen te werken. Het verstrekt venture- tot groeikapitaal aan bedrijven en ondersteunt hen gedurende hun gehele bedrijfscyclus, met als doel zowel meetbare broeikasgasimpact als financieel succes te realiseren.

Het bedrijf heeft meer dan 40 investeringen gedaan in de sectoren energie, industrie, gebouwen en transport. De portefeuillebedrijven van CI bieden oplossingen die de uitstoot van methaan of kooldioxide voorkomen, verminderen, recyclen of opslaan. Het bedrijf rapporteert jaarlijks de gekwantificeerde broeikasgasimpact van zijn portefeuille aan de hand van een methodologie die het samen met andere investeerders heeft ontwikkeld om het gebruik van gemeenschappelijke maatstaven te stimuleren. In de periode 2019-2024 hebben de bedrijven in zijn portefeuille gezamenlijk een broeikasgasreductie van 133 miljoen ton CO 2 e1 gerealiseerd.

Climate Investment is opgericht door leden van het Oil & Gas Climate Initiative. Zij hebben geïnvesteerd in fondsen van Climate Investment en veel van de innovaties uit de portefeuille geïmplementeerd, waarmee ze de vroege commerciële ontwikkeling ervan hebben ondersteund. Ga voor meer informatie naar www.climateinvestment.com.

Over Evok Innovations

Evok Innovations is een toonaangevende, op het klimaat gerichte durfkapitaalonderneming die investeert in geavanceerde technologische oplossingen voor de zware industrie. We werken samen met uitzonderlijke ondernemers om baanbrekende technologieën op te schalen binnen onze aandachtsgebieden: energie, mijnbouw en delfstoffen, industriële optimalisatie, en aanpassing en veerkracht.

Naast kapitaal biedt Evok diepgaande technische expertise, praktische ervaring en ongeëvenaarde toegang tot de sector via ons netwerk van wereldwijde strategische partners. We werken nauw samen met de bedrijven in onze portefeuille om innovatie te koppelen aan marktacceptatie, commercialisering te versnellen en duidelijke trajecten te creëren voor schaalvergroting en exit.

Ga voor meer informatie naar evokinnovations.com.

Over Occidental

Occidental is een internationaal energiebedrijf dat olie en aardgas produceert, op de markt brengt en transporteert om de waarde te maximaliseren en grondstoffen te leveren die essentieel zijn voor het leven. Het bedrijf maakt gebruik van zijn wereldwijde toonaangevende positie op het gebied van koolstofbeheer om koolstofarme technologieën en producten te stimuleren. Occidental, met zijn hoofdkantoor in Houston, is voornamelijk actief in de Verenigde Staten, in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. Ga voor meer informatie naar oxy.com .

Contactpersoon voor de media: Trevor Cross, Senior Product Marketing Manager, SensorUp Inc., [email protected]

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