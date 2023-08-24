Sinopec تعلن عن اكتشاف حقل غاز رئيسي في حوض سيتشوان، الصين

إنجاز رئيسي لقاعدة الغاز الطبيعي لمشروع "الأرض العميقة - سيتشوان وتشونغتشينغ"، المرحلة الأولى من حقل غاز Bazhong تضيف 30.55 مليار متر مكعب من الاحتياطيات الجيولوجية المؤكدة

تشونغتشينغ، الصين، 24 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- شركة الصين للبتروكيماويات، (HKG: 0386، "Sinopec") قد حصلت على شهادة رسمية للاحتياطي الجيولوجي المثبت للغاز الطبيعي الذي يبلغ 30.55 مليار متر مكعب والذي تم اكتشافه في المرحلة الأولى من حقل غاز Bazhong، وهو اختراق كبير لقاعدة الغاز الطبيعي لمشروع Sinopec "الأرض العميقة - سيتشوان وتشونغتشينغ" الذي يكشف عن إمكانات مواتية للحجر الرملي الصلد في شمال شرق سيتشوان، الصين.

Sinopec Announces a Key Breakthrough of Project Deep Earth-Sichuan and Chongqing Natural Gas Base, Phase-I of the Bazhong Gas Field in China Adds 30.55 Billion Cubic Meters of Proven Geological Reserves.

حقل غاز Bazhong هو حقل غاز الحجر الرملي الصلد الثالث لتشكيل Xujiahe الذي اكتشفته Sinopec في المنطقة. وحتى الآن، قدمت Sinopec إجمالي 154747 مليون متر مكعب من الاحتياطيات الجيولوجية المؤكدة لغاز الحجر الرملي الصلد في المنطقة.

يُعرف احتياطي غاز الحجر الرملي الذي يبلغ عمق دفنه أكثر من 4500 متر بأنه خزان غاز من الحجر الرملي شديد العمق، ويتراوح عمق دفن حقل غاز Bazhong من 4550 إلى 5225 مترًا، وهو ما يمثل تحديًا للاستكشاف والتطوير. قد ابتكرت Sinopec ثلاثة أنواع من نماذج تطوير الخزانات والنفاذية عالية الجودة لتوضيح نماذج تخصيب الغاز الطبيعي والإنتاج عالي الإنتاجية، وأنشأت تسلسلات تقنية للتنبؤ بالخزانات، ونفذت مناطق غنية عالية الإنتاجية.

بعد ذلك، ستواصل Sinopec معالجة التقييم الجيولوجي والعملية الهندسية لاحتياطيات الغاز الصخري من الحجر الرملي الصلد في حوض سيتشوان لتوسيع نطاق الاحتياطيات في منطقة Bazhong.

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