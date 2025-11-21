Smartee تُعزِّز استراتيجيتها للتوسع في آسيا الوسطى وروسيا خلال عام 2025

عرضت شركة Smartee هذا العام حلولها المبتكرة في مجال تقويم الأسنان في معارض إقليمية كبرى، بما في ذلك معرض Dental Salon Moscow (أبريل) وKazdent Expo Almaty وIDECA Tashkent (مايو)، وDental Expo Moscow وCADEX Almaty (سبتمبر – أكتوبر). أكدت هذه الفعاليات خبرة Smartee في مجال تقويم الأسنان الرقمي، موضحة التزامها بتمكين الأطباء من خلال حلول علاجية متقدمة تعتمد على الأدلة العلمية.

إضافةً إلى حضورها في المعارض، واصلت Smartee مهمتها التعليمية من خلال استضافة المنتدى الأكاديمي لإعادة تموضع الفك السفلي GS في ألماتي. تضمّن المنتدى جلسات تدريب معمّقة ونقاشات مباشرة لحالات سريرية، مما أتاح لأخصائيي تقويم الأسنان المحليين الاطّلاع على نهج Smartee الرائد في إعادة تموضع الفك السفلي والعلاج التقويمي الوظيفي. عزّزت هذه المبادرة الروابط المهنية ورسّخت دور Smartee في تطوير الممارسات السريرية في المنطقة.

ومع تنامي الطلب على تقويم الأسنان الرقمي في آسيا الوسطى وروسيا، تعمل Smartee على بناء منظومة خدمات محلية متكاملة ترتكز على التعليم السريري والدعم التقني والابتكار الرقمي. ستسمح هذه المبادرة الاستراتيجية لشركة Smartee بخدمة الأطباء والمرضى بشكلٍ أفضل في الأسواق الناشئة، مع المساهمة في تعزيز اعتماد علاجات التقويم الشفاف عالميًا.

"رؤيتنا هي تمكين متخصصي تقويم الأسنان حول العالم من خلال تعزيز الابتكار والتعاون المستمر"، حسبما قال السيد Garie Zhou، مدير قسم الأعمال الدولية وتطوير الأعمال في Smartee. "وتُعد آسيا الوسطى إحدى أهم مناطق النمو الواعدة، حيث نسعى من خلالها إلى نقل الخبرة الصينية في تقويم الأسنان الرقمي إلى الأسواق العالمية".

مع امتداد عملياتها الآن إلى 57 دولة ومنطقة، تلتزم Smartee بجعل رعاية تقويم الأسنان الذكية والمركزة على المريض متاحة عالميًا من خلال التكنولوجيا والشراكات والتعليم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2827338/image_5022954_33303435.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2827339/1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2827340/2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2827341/3.jpg