تعلن شركتا Smartee وStraumann عن إقامة شراكات استراتيجية لدفع عجلة الابتكار في مجال تقويم الأسنان

شنغهاي، 3 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركتا Smartee Denti-Technology و Straumann Group عن توقيع شراكة استراتيجية. تشمل الشراكة العمل المشترك على تطوير منصة تقويم الأسنان المستقبلية، والابتكار المشترك في تقنيات تقويم الأسنان الشفاف، واستثمار شركة Straumann بنسبة مئوية أحادية الرقم في شركة Smartee .

صرّح جونفينغ ياو، المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة Smartee : "أن التعاون الاستراتيجي بين Smartee ومجموعة Straumann ليس مجرّد تحالف تجاري قوي مبني على نقاط القوة المكملة فحسب، ولكنه أيضًا مبادرة تطلعيّة تهدُف إلى تشكيل مستقبل صناعة الأسنان".

قال فلوريان كيرش، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس العالمي لقسم التكنولوجيات السنية المتكاملة ( IDT ) في مجموعة Straumann : "نحن فخورون بتوحيد القوى مع شريك عالمي قويّ مثل Smartee . سنسرّع معًا عجلة الابتكار في تقويم الأسنان وسنطوّر منصّةً تجعل العلاج المُتقن وعالي الجودة متاحًا بشكل أكبر للأطباء والمرضى عالميًا."

تُعد Smartee من الشركات الرائدة في سوق التقويم الشفاف في الصين، حيث تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا، وطوّرت بمفردها مجموعة من التقنيات المُبتكرة في مجال تقويم الأسنان، إلى جانب قدراتها المُتقدمة في مجال التصنيع الذكي.

تُساهم مجموعة Straumann بسُمعتها التجارية القويّة وشبكتها الواسعة للمبيعات والتسويق حول العالم بتقديم دعم فعّال يسهّل وصول تقنيات Smartee إلى الأسواق الدولية، وذلك باعتبارها من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال صحة الفم.

من خلال هذا التعاون ستتحد نقاط القوة الأساسية للشركتين لدفع النمو في سوق العناية بصحة الفم على مستوى العالم بكفاءة وسرعة أكبر، لتلبية الزيادة المستمرة في الطلب على علاجات تقويم الأسنان عالية الجودة.

نبذة عن Smartee Denti Technology

تأسست شركة Smartee عام 2004 ومقرها الرئيسي في شنغهاي، وتُعد من أبرز الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا التقويم الشفاف والحلول الرقمية لتقويم الأسنان. تتمتع Smartee بحضور عالمي قوي، حيث تُدير أربعة مراكز للبحث والتطوير بالإضافة إلى أربعة مصانع في كلٍ من الصين وإسبانيا. تقدم الشركة خدماتها لأكثر من 99 ألف متخصصٍ في تقويم الأسنان في أكثر من 57 دولةً، من خلال مجموعة متنوعة من منتجات التقويم المُصممة لعلاج مختلف حالات سوء الإطباق لدى الأطفال والمراهقين والبالغين.

إن التزام شركة Smartee بالابتكار والجودة رسّخ مكانتها كقوة رائدة في مجال صناعة تقويم الأسنان، وذلك من خلال تقديمها لحلول متكاملة تجمع بين التقنيات الرقمية الحديثة والتشخيص المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى خطط العلاج المخصصة بشكل فردي لكل مريض.

نبذة عن مجموعة Straumann

تُعتبر مجموعة Straumann (SIX: STMN) من الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول استبدال الأسنان وتقويمها، مما يُعيد للناس ابتسامتهم وثقتهم بأنفسهم. توحّد المجموعة تحت مظلّتها العديد من العلامات التجارية العالمية المشهورة والتي تُمثّل الجودة والابتكار والتميّز في مجال استبدال الأسنان والتقويم وطب الأسنان الرقمي، مثل أنثوجير ( Anthogyr )، وكلير كوركت ( ClearCorrect )، وميدنتيكا ( Medentika )، ونيودِنت ( Neodent )، ونوفو ( NUVO )، وشتراومان ( Straumann )، إلى جانب شركات وشركاء آخرين مملوكين بالكامل أو جزئيًا للمجموعة. تتعاون المجموعة مع كُبرى العيادات والمعاهد والجامعات على بحث وتطوير وتصنيع وتزويد الأسواق بتقنيات زراعة الأسنان والأدوات والتعويضات المصنوعة بتقنية الكاد كام ( CADCAM ) وكذلك المقومات التقويمية، والمواد الحيوية، والحلول الرقمية المُخصصة لتقويم الأسنان أو استبدالها أو ترميمها أو الوقاية من فقدانها.

ويقع مقرّ المجموعة الرئيسي في بازل في سويسرا، وتوظف المجموعة حاليًا نحو 12000 شخص في مختلف أنحاء العالم. تتوفر منتجاتها وحلولها وخدماتها في أكثر من 100 دولة من خلال شبكة توزيع واسعة تتمثّل في فروع متعددة من الشركات الموزّعة والشركاء.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2807986/Smartee_Straumann_Announce_Strategic_Partnerships.jpg