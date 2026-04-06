STARTRADER تُطلق تداول الأسهم الأمريكية على مدار 24 ساعة، 5 أيام في الأسبوع، موسعةً بذلك إمكانية الوصول إلى أسواق التداول الممتدة بعد ساعات العمل الرسمية

الإطلاق الجديد يتيح للمتداولين الوصول إلى أبرز الأسهم الأمريكية خارج ساعات السوق الرسمية، مع توفير مرونة واستمرارية أكبر في عمليات التداول.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة STARTRADER عن إطلاق التداول على مدار 24 ساعة، 5 أيام في الأسبوع على 20 من أكثر الأسهم الأمريكية نشاطًا في السوق. وتأتي الأدوات الجديدة مع لاحقة ".24H" ضمن مجموعة أوراق مالية مخصصة US.24H، وهي متاحة الآن عبر جميع منصات التداول التابعة لـ STARTRADER.

TARTRADER Introduces 24-5 US Stock Trading, Expanding Access to Extended-Hours Markets

يأتي إطلاق هذا المنتج استجابةً للطلب العالمي على تداول ممتد وسهولة وصول أوسع إلى الأسواق. ومع استعداد بورصات مثل ناسداك (Nasdaq) لتقديم تداول الأسهم الأمريكية على مدار 24 ساعة، 5 أيام في الأسبوع، وزيادة إدراج الأسهم الأمريكية الرمزية على منصات العملات الرقمية، تنضم STARTRADER إلى مجموعة مختارة من الوسطاء الذين يقدمون هذه الإمكانية، مما يضعها في مقدمة التطورات الحديثة في هذا السوق.

بالإضافة إلى الوصول الموسع إلى الأسواق، يتم تقديم الأسهم الأمريكية على مدار 24 ساعة، 5 أيام في الأسبوع مع رافعة مالية 1:5 لدعم توفُّر سيولة أكثر استقرارًا أثناء التداول خارج ساعات السوق الرسمية.

يمكن للعملاء الراغبين في رافعة مالية أعلى الاستمرار في تداول منتجات الأسهم الأمريكية القياسية بحد أقصى يصل إلى 1:33. ويوفر هذا العرض المزدوج لـ STARTRADER القدرة على تلبية استراتيجيات تداول متنوعة مع الحفاظ على بيئة مخاطر متوازنة.

وبحسب تصريح السيد Peter Karsten، الرئيس التنفيذي لـ STARTRADER: "ندرك أن احتياجات عملائنا تختلف. بعضهم يبحث عن الفرص خارج ساعات السوق، والبعض الآخر يسعى لتحقيق إمكانات أعلى، وSTARTRADER تُلبي كلا الحاجتين ضمن إطار منظم. يعكس هذا النهج التزام الشركة بتقديم حلول مرنة مع الحفاظ على معايير قوية من الشفافية وحماية العملاء".

وبالفعل، تُنظّم STARTRADER عملياتها في خمس ولايات قضائية، مما يُظهر استمرار الوسيط في إعطاء الأولوية للحوكمة والشفافية أثناء توسيع نطاق منتجاته. وهذا يضع الشركة ضمن مجموعة محدودة من الوسطاء الذين يوفرون وصولاً منظمًا إلى تداول الأسهم الأمريكية خارج ساعات السوق الرسمية.

نبذة عن STARTRADER

تُعدّ STARTRADER وسيطًا عالميًا يتيح لعملائه فرص تداول الأدوات المالية عبر الإنترنت. وتقدّم STARTRADER خدماتها لكلٍّ من الشركاء وعملاء التجزئة، الذين يمكنهم التداول باستخدام منصة MetaTrader، وتطبيق STAR-APP، وخدمة STAR-COPY. وبصفتها وسيطًا عالميًا، تتبنّى STARTRADER نهج "العميل أولاً" بوصفه أحد مبادئها الأساسية.

وتخضع STARTRADER للتنظيم في 5 ولايات قضائية (ASIC وFSA وFSC وFSCA وCMA)، وتلتزم بمعايير حوكمة قوية إلى جانب تحقيق نمو مستدام. ويضم فريق STARTRADER مجموعة من المحترفين المتخصّصين الذين يعملون بشكلٍ تعاوني لتقديم خدمة عالية الجودة لشركائها وعملائها.

