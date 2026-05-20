الرئيس التنفيذي لـ STARTRADER بيتر كارستن يقدّم جلسة "AI Starter" في University of Adelaide

دبي، الإمارات العربية المتحدة 20 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- وتشكّل هذه الجلسة بداية لمسار تتبناه STARTRADER لدعم فهم الشباب للذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات التي تواكب مستقبل الأعمال والتقنيات الحديثة.

ألقى الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER، السيد بيتر كارستن، كلمة عبر الإنترنت بعنوان "AI Starter" أمام أعضاء الهيئة الأكاديمية وطلبة University of Adelaide، إحدى أبرز الجامعات البحثية في أستراليا والتي تضم أكثر من 56 ألف طالب، وذلك ضمن توجه الشركة المتنامي نحو دعم التثقيف حول الذكاء الاصطناعي وتنمية مهارات المستقبل لدى الشباب.

STARTRADER CEO Peter Karsten Delivers 'AI Starter' Keynote at University of Adelaide Advancing Youth Education Through Global Academic Partnerships

جمعت الجلسة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف التخصصات، وهذا يعكس رؤية STARTRADER، حيث ترى الشركة أن فهم الذكاء الاصطناعي لم يعد محصوراً بالمجالات التقنية، بل أصبح مهارة أساسية يمتد تأثيرها إلى مختلف المسارات المهنية. ويواكب هذا التوجه النهج الذي تتبعه الشركة في تبسيط الوصول إلى المعرفة وتعزيز تجربة أكثر وضوحاً وسلاسة ضمن عالم الأسواق المالية.

استعرض السيد كارستن دور الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وأهمية فهم تقنياته عبر مختلف القطاعات، إلى جانب خطوات عملية تساعد الشباب على التعامل بثقة أكبر مع التقنيات الحديثة والمتغيرات الرقمية المتسارعة.

تأتي هذه المبادرة ضمن التوجه الجديد الذي تعمل STARTRADER على ترسيخه، وهو يقوم على ربط حضورها في الأسواق العالمية بالاستثمار في التعليم وتنمية المهارات لدى الأجيال القادمة. مع التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التداول والتكنولوجيا المالية بفعل الذكاء الاصطناعي، ترى الشركة أن تعزيز الوعي المبكر بهذه التقنيات يشكل امتداداً طبيعياً لدورها في القطاع، إلى جانب اهتمامها المستمر بالتثقيف المالي والمهارات الرقمية.

وتعقبياً على ذلك قال السيد كارستن:

"لم يعد الذكاء الاصطناعي مجالاً يقتصر على المتخصصين، بل أصبح عنصراً سيؤثر في مختلف القطاعات خلال السنوات القليلة المقبلة. وإلى جانب الاستفادة من هذه التقنيات، من المهم أن نمنح الأجيال الشابة الثقة والقدرة على التعامل معها مبكراً، لما لذلك من أثر كبير في بداياتهم المهنية".

وقال ديريك أبوت، الأستاذ والزميل الفخري في University of Adelaide:

"نرحّب دائماً بالفرص التي تتيح لطلبتنا التواصل مع نخبة من خبراء القطاع، لما تقدّمه هذه اللقاءات من رؤى عملية وفهم أعمق للتقنيات التي سترسم ملامح مسيرتهم المهنية مستقبلاً".

ومن المقرر مواصلة تنظيم جلسات جامعية إضافية على مدار العام، تشمل تعاونات مرتقبة مع جامعة أوروبا (UE) وكليات التقنية العليا، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية التي تم تأكيد مشاركتها.

نبذة عن STARTRADER

تُعد STARTRADER شركة وساطة عالمية متعددة الأصول، توفّر للمتداولين الأفراد والشركاء المؤسسيين إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية عبر مجموعة من المنصات، تشمل MetaTrader وSTAR-APP وSTAR-COPY.

وتعمل STARTRADER تحت تنظيم خمس جهات رقابية هي CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC، بما يعكس التزامها بأعلى معايير الحوكمة والشفافية. كما تواصل تقديم تجربة ترتكز على الموثوقية والنمو المستدام، بما يخدم احتياجات العملاء الأفراد والشركاء على حد سواء.

