شركة STARTRADER تطلق "STAR Trading League"، بطولة تداول عالمية مستوحاة من NBA

منافسة عالمية من ثلاث مراحل تعيد تعريف التداول القائم على الأداء والانضباط تحت ضغط الأسواق

دبي، الإمارات العربية المتحدة

11 مايو 2026

/PRNewswire/ -- أعلنت شركة STARTRADER، الشريك الرسمي للرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA)، عن إطلاق "STAR Trading League"، وهي بطولة عالمية قائمة على الفرق تجمع المتداولين في بيئة منظمة وقائمة على الأداء. تستمر فترة التسجيل من 11 إلى 28 مايو، حيث يختار المشاركون أحد الفرق الثلاثين عبر بوابة العملاء قبل انطلاق البطولة في 1 يونيو. تستمر المنافسة حتى 31 يوليو عبر ثلاث مراحل، لتنتهي بفوز فريق واحد، بينما يحصل المتداولان الأعلى تصنيفًا ضمن الفريق على تذاكر لمباريات الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) وجوائز إضافية.

STARTRADER Launches 'STAR Trading League', an NBA-Inspired Global Trading Tournament

تحمل البطولة شعار "سجّل الضربة الحاسمة في الأسواق"، في إشارة مباشرة إلى اللحظة الفاصلة التي تحدد نتيجة المباراة في كرة السلة. وتعكس هذه الفكرة جوهر التداول، حيث تُصنع النتائج من خلال قرارات دقيقة تُتخذ في التوقيت المناسب تحت ضغط حقيقي.

تنقسم البطولة إلى ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة القرعة (Toss) التي تمثل نقطة الانطلاق، حيث يتنافس جميع المشاركين في موسم تمهيدي (Regular Season) يحدد ملامح الأداء الأولي ويمنح الأفضلية للفرق الأكثر جاهزية. وتُبنى نتائج هذه المرحلة بالكامل على كفاءة الاستراتيجية والقدرة على تحقيق نتائج مبكرة.

تليها مرحلة الإقصائيات (Knockout)، حيث يتحول التنافس إلى نظام إقصائي قائم على الأداء المستمر، ما يفرض على الفرق الحفاظ على مستوى عالٍ من الانضباط والاستقرار في النتائج؛ إذ لا يكفي تحقيق أرباح مؤقتة، بل يصبح الاتساق هو العامل الحاسم للبقاء في المنافسة، ومع تصاعد الضغط، تتأهل فقط الفرق التي تحافظ على نتائج قوية، بدءًا من التصفيات (Playoff) وصولًا إلى ربع النهائي (Quarter Finals).

أما مرحلة الحسم (Buzzer-Beater)، فتجمع الفرق الأعلى أداءً في جولات حاسمة تبدأ بنصف النهائي (Semi Finals) وتصل إلى نهائيات MVP، حيث يتواجه أفضل فريقين على اللقب. وفي هذه المرحلة، تُحسم المنافسة بقدرة المتداول على اتخاذ قرارات دقيقة تحت ضغط اللحظة، حيث لا مجال للتردد أو الأخطاء.

يتنافس المشاركون على جوائز على امتداد مراحل البطولة، حيث يتم تكريم الفرق الأعلى أداءً في كل مرحلة. ويحصل الفريق الفائز، المكوّن من 10 متداولين، على جوائز موزعة عبر عدة مستويات تشمل جميع المشاركين المؤهلين. أما الفائزان بالمركزين الأولين، فيحصل كلٌ منهما على جوائز مميزة تشمل تذكرة لحضور مباراة في NBA، وكرة سلة حصرية من STARTRADER، وقسيمة لمتجر NBA، إضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 10,000 دولار.

وقال بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER:

«أتاحت لنا شراكتنا مع NBA إدخال حماس الرياضة إلى عالم التداول. ومن خلال STAR Trading League، سعينا إلى بناء تجربة تفاعلية لمجتمعنا العالمي، وتشجيع المتداولين على اختبار مهاراتهم في بيئة ديناميكية وتنافسية.»

تعكس هذه البطولة توجه STARTRADER نحو تطوير تجارب تداول أكثر تفاعلية وواقعية، حيث لا يعتمد النجاح على الفرص العابرة، بل على منهجية واضحة تجمع بين الاستراتيجية، وإدارة المخاطر، والقدرة على التكيف مع تحركات السوق ضمن إطار موثوق ومستقر.

نبذة عن STARTRADER

تُعد STARTRADER وسيطًا عالميًا متعدد الأصول، يتيح لعملائه وشركائه المؤسسيين والأفراد الوصول إلى الأسواق العالمية عبر مجموعة من المنصات تشمل MetaTrader وSTAR-APP وSTAR-COPY.

وتخضع الشركة لتنظيم خمس جهات رقابية (CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC)، وتجمع بين حوكمة قوية ونهج يرتكز على العميل أولًا، مع التزام راسخ بالشفافية والموثوقية ودعم النمو المستدام طويل الأجل.

