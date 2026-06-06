Starvia Automotive تعزِّز خدمات تصدير مركبات الطاقة الجديدة من الصين إلى المشترين في الشرق الأوسط

غوانغتشو، الصين، 6 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تسلّط شركة Starvia Automotive، وهي شركة صينية متخصصة في خدمات تصدير السيارات، الضوء على أهمية تكامل خدمات التوريد والدعم في عمليات التصدير، وذلك مع تزايد اهتمام وكلاء السيارات والمستوردين ومشغلي الأساطيل في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بمركبات الطاقة الجديدة الصينية.

ومع تزايد الطلب على المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة والمركبات الهجينة القابلة للشحن من الصين، لم يعد المشترون الدوليون يركزون على سعر المركبة فقط. هم بحاجة إلى وضوح أكبر بشأن توفر الطرازات، وعروض أسعار شفافة، وتنسيق موثوق لعمليات الفحص، وتوثيق المستندات، والشحن، والتسليم.

تدعم Starvia Automotive العملاء من خلال خطوات عملية تشمل اختيار الطرازات، والتواصل مع الموردين، ومراجعة حالة المركبات، وتأكيد رقم تعريف المركبة (VIN)، وتنسيق الفحص قبل الشحن، وإعداد مستندات التصدير، وترتيبات الشحن والخدمات اللوجستية الدولية. تهدف الشركة إلى مساعدة المشترين على تقليل مخاطر التوريد، وتسريع الانتقال بكفاءة من مرحلة الاستفسار إلى التسليم.

قال متحدث باسم Starvia Automotive: "يرغب العديد من المشترين في الوصول إلى مركبات كهربائية (EV)، ومركبات هجينة قابلة للشحن (PHEV)، ومركبات هجينة من الصين، لكنهم يحتاجون أيضًا إلى عملية تصدير واضحة وشريك يفهم تفاصيل الشراء الدولي. نركّز على جعل كل خطوة أكثر شفافية وكفاءة".

دعم احتياجات الشراء في الشرق الأوسط

تقدّم Starvia Automotive خدماتها للمشترين الباحثين عن مركبات جديدة ومستعملة لتلبية احتياجات مخزون الوكلاء، وعمليات الأساطيل، وشركات التأجير، وإعادة البيع التجاري. تساعد الشركة في مواءمة خيارات المركبات مع احتياجات السوق، ومتطلبات الميزانية، وظروف كل وجهة.

كما أطلقت الشركة أيضًا موقعًا إلكترونيًا باللغة العربية للمشترين في المنطقة عبر https://www.starviaauto.com/ar، ليكون بوابة محلية لفهم خيارات المركبات وخدمات التصدير من الصين.

ومع استمرار تعاظم دور الصين في سلسلة توريد مركبات الطاقة الجديدة، تسعى Starvia Automotive إلى ربط موارد المركبات الجاهزة للتصدير بالمشترين الدوليين الذين يحتاجون إلى دعم عملي وشفاف ومنظّم.

نبذة عن Starvia Automotive

Starvia Automotive هي شركة صينية متخصصة في خدمات تصدير السيارات. تدعم الشركة العملاء في الخارج من خلال توفير خدمات توريد المركبات، وتنسيق عمليات التصدير، والمساعدة في الفحص، وإعداد الوثائق، والخدمات اللوجستية، ودعم التسليم للمركبات الكهربائية والهجينة وغيرها من مركبات الركاب المصنّعة في الصين.

للتواصل الإعلامي

اسم الشركة: Starvia Automotive

جهة الاتصال: Jason Yang

البريد الإلكتروني: [email protected]

الدولة: الصين

الموقع الإلكتروني: https://www.starviaauto.com/ar