騰訊亮相COP30，發布碳LIVE國際版四大全新應用，助力加速氣候數據透明化與全球協作

聯合搜索功能與戰略合作夥伴關係，旨在打破數據孤島，匯聚全球氣候創新者。

碳LIVE國際版全新應用包括全球低碳技術聯合搜索、聯合國氣候解決方案平台、綠覽非洲以及機構AI知識工具。

香港 2025年11月13日 /美通社/ -- 騰訊今日宣布其氣候創新平台碳LIVE迎來全新升級，推出四款國際版應用，旨在加速全球氣候協作、提升數據透明度，並推動經驗證氣候數據的可及性。

其中，全球首個專注於氣候技術的全球低碳技術聯合搜索（CTS）應用頗受關注，可以幫助用戶在分散的數據源中快速搜索經驗證、可落地的低碳技術解決方案。

碳LIVE由騰訊攜手全球低碳創新聯盟（I4C）於COP28期間共同推出，自發布以來，碳LIVE已發展為一個連接氣候創新者、政府和金融機構的生態系統，加速碳減排進程。其目前由全球氣候金融中心（GCFC）負責托管。本次發布的其他應用還包括聯合國氣候解決方案平台（UNSH）、綠覽非洲（ACIT）及碳LIVE機構AI知識工具，進一步推動氣候數據遵循可查找、可獲取、可互操作、可重用（FAIR）的原則。

提升低碳技術解決方案的可發現性

尋找合適的氣候技術解決方案依然面臨重重挑戰 —— 相關數據分散於不同網站，深藏於PDF文件中，且在通用搜索引擎中往往排名靠後。即便是先進的AI工具，也難以精準識別出經驗證的技術成果。

全球低碳技術聯合搜索（CTS）通過整合多個權威氣候技術數據庫，構建聯合搜索網絡，有效破解這一難題。該平台由全球低碳創新聯盟發起，匯聚了亞洲基礎設施投資銀行、綠色技術銀行、陽光動力基金會、WIPO Green等多家權威機構，並將持續吸引更多合作夥伴加入。

憑藉AI驅動的語義搜索技術，CTS能夠跨語言理解用戶意圖，直接從專家精選數據庫中反饋相關性和可靠度更高的結果，將用戶鏈接至真實的技術、產品及服務提供商，而非僅提供背景資料。

CTS面向全球用戶免費開放，可助力各類技術採用方、政府、非政府組織及投資者在海洋、生物多樣性、農業、能源等領域快速、精準地找到數據可靠的氣候解決方案。

支持聯合國解決方案平台

騰訊正攜手《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）、聯合國氣候變化全球創新中心及全球賦能可持續發展倡議組織（GeSI），共建聯合國氣候解決方案平台（UNSH）——這一全新數字平台旨在幫助城市與地方政府加速推進氣候行動。

該平台基於騰訊碳LIVE基礎設施構建，聚合公私營機構等多元相關利益方，使其能夠從可靠的全球數據庫中獲取經驗證的氣候技術解決方案。

在聯合國氣候變化全球創新中心的大力支持下，UNSH為各地政府、解決方案提供商和金融機構搭建了可信賴的合作平台，幫助他們將氣候願景轉化為切實行動。

推動區域行動，賦能非牟利組織

碳LIVE的全新應用亦為區域氣候倡議和民間組織提供了創新工具。由非洲綠色工業化倡議組織（AGII） 發起、碳LIVE提供技術支持的綠覽非洲，為整個非洲大陸的綠色項目提供經驗證的雙語數據，提升非洲氣候倡議的可發現性，使其更具可信度與投資價值。預計到2026年，該平台將擴展為一個連接開發商、投資商和承購方的需求撮合生態系統，並引入先進的數據分析和融資工具，以進一步提升全球可見性並加速項目落地。

碳LIVE AI知識庫則幫助非牟利組織將多年積累的報告與洞察轉化為可搜索的AI服務，旨在整合並拓展人類專業知識，幫助組織構建個性化AI對話機器人，用於內部研究與公眾互動。目前，已有逾70家非牟利機構利用該平台，顯著提升了知識可及性，公眾參與度與內部研究及資訊共享效率。

憑藉碳LIVE的前沿技術與協作網絡，騰訊正推動更加透明、包容、數據驅動的全球氣候行動。全球各類機構均可瀏覽tanlive.com探索平台最新應用，共同加速全球氣候行動協作。

這些舉措體現了騰訊對COP30重要議題的承諾，我們不僅著力於提升氣候行動力，更致力於攜手《聯合國氣候變化框架公約》及全球氣候領袖推動系統性變革。

